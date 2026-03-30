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« Nous ne sommes pas une équipe rude et antisportive » - Jesse Marsch rassure le Canada après une série inquiétante de cartons rouges
Crise disciplinaire ou simple malchance ?
Marsch a tenu à démentir les allégations selon lesquelles son équipe connaîtrait un problème de discipline récurrent. L'entraîneur principal a vu ses joueurs écoper d'un troisième carton rouge lors des quatre derniers matchs, samedi, lors d'un match amical nul 2-2 contre l'Islande. Buchanan a été expulsé à la 80e minute après avoir donné un coup de coude à Mikael Ellertsson. Cette expulsion a contraint les hôtes à jouer à 10 contre 11 dans les dernières minutes, brisant l'élan qu'ils avaient pris grâce à deux buts sur penalty de Jonathan David.
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Répliquer à cette accusation calomnieuse
Malgré ces statistiques alarmantes, l’ancien entraîneur de Leeds United reste catégorique quant au caractère de son équipe. S’adressant aux médias, il a vigoureusement pris la défense de ses joueurs et a répondu directement à ces critiques. « Nous ne sommes pas une équipe qui joue sale ou déloyale », a-t-il déclaré. « Nous travaillons dur, nous sommes physiques, nous jouons dur, mais nous ne sommes pas une équipe qui joue sale. Je ne m’inquiète donc pas de notre réputation, mais il est certain que ce genre de cartons peut changer la donne dans les tournois, n’est-ce pas ? Nous devons donc trouver un moyen d’éviter ces cartons rouges. Je pense que le cas de [Buchanan] aurait pu être réglé par un carton jaune. Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un coup de coude malveillant. »
Un thème récurrent pour l'équipe
Le bilan disciplinaire récent témoigne d'une période mouvementée pour les arbitres, le Canada ayant essuyé trois expulsions lors de ses trois dernières rencontres. Avant le match amical contre l'Islande, les deux précédents cartons rouges avaient été infligés face au Salvador et au Guatemala lors de la Gold Cup de la CONCACAF en juin 2025. Marsch a fait remarquer que l'absence de VAR avait peut-être contribué à la sévérité des décisions récentes, mais il reste prudent quant à l'arbitrage strict lors des grands tournois. Exhortant ses joueurs à s'adapter, il a ajouté : « Nous devons simplement faire preuve d'intelligence et de calcul dans notre façon d'aborder les duels et tout type de mouvement imprudent. »
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Quelle est la prochaine étape pour le Canada ?
À l'approche de la Coupe du monde, le Canada a un programme chargé pour améliorer sa discipline sur le terrain. Il affrontera la Tunisie lors d'un match amical le 1er avril, puis disputera deux autres rencontres de préparation contre l'Ouzbékistan le 2 juin et l'Irlande le 6 juin. Les co-organisateurs débuteront ensuite leur parcours dans le Groupe B le 12 juin contre un adversaire qui reste à déterminer. Leur parcours dans le tournoi se poursuivra contre le Qatar le 19 juin, avant de conclure la phase de groupes par un match difficile contre la Suisse le 24 juin. Trouver un équilibre entre le jeu physique et la discipline sera crucial lors de ces prochains matchs.