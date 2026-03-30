« Nous ne sommes pas une équipe rude et antisportive » - Jesse Marsch rassure le Canada après une série inquiétante de cartons rouges

Malgré ces statistiques alarmantes, l’ancien entraîneur de Leeds United reste catégorique quant au caractère de son équipe. S’adressant aux médias, il a vigoureusement pris la défense de ses joueurs et a répondu directement à ces critiques. « Nous ne sommes pas une équipe qui joue sale ou déloyale », a-t-il déclaré. « Nous travaillons dur, nous sommes physiques, nous jouons dur, mais nous ne sommes pas une équipe qui joue sale. Je ne m’inquiète donc pas de notre réputation, mais il est certain que ce genre de cartons peut changer la donne dans les tournois, n’est-ce pas ? Nous devons donc trouver un moyen d’éviter ces cartons rouges. Je pense que le cas de [Buchanan] aurait pu être réglé par un carton jaune. Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un coup de coude malveillant. »