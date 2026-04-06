La tension au sein du Napoli a atteint son paroxysme lundi soir lorsque le directeur sportif Manna a évoqué l’absence de Lukaku à la veille du match crucial de Serie A opposant le club à l’AC Milan. L’attaquant belge s’est retrouvé dans le collimateur de la direction des Partenopei après avoir omis de regagner l’Italie à l’issue de la trêve internationale.

S’exprimant au micro de DAZN, le dirigeant a employé un ton ferme pour décrire la conduite du buteur et la position sans équivoque du club. « Pour moi, la situation est absolument claire. Romelu aurait dû rejoindre l’équipe nationale ; il est resté en Belgique pour s’entraîner, contrairement à notre volonté. Nous aurions aimé en discuter ici à Naples : cela n’a pas été le cas et nous ne sommes pas contents, mais le respect du groupe vaut plus que tout. J’espère qu’il reviendra dans une semaine et qu’il y aura des conséquences, mais le football continue et aujourd’hui, Giovane joue », a tranché Manna. Au-delà de la sanction sportive qui pourrait être annoncée dès les prochaines heures, cette crise met en lumière la rigueur du club azzurro en matière de discipline interne. Alors que Naples cherche encore à consolider son effectif pour viser le haut de tableau, l’épisode Lukaku rappelle que l’harmonie du groupe prime sur tout, y compris sur le talent d’un individu, aussi brillant soit-il. Sur le plan sportif, les Napolitains, solides défensivement mais parfois en manque de punch offensif, comptent sur l’impact immédiat de Giovane, dont la vitesse et la capacité à jouer en combinaison devraient apporter un souffle nouveau face à une défense milanaise réputée pour sa solidité.