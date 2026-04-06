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« Nous ne sommes pas satisfaits », a déclaré Romelu Lukaku, avant d’avertir qu’il y aurait « des conséquences » après son refus de rejoindre Naples, tandis que le directeur sportif s’exprimait pour la première fois sur le conflit qui oppose le club à son attaquant. Selon nos informations, la direction napolitaine estimait avoir trouvé un accord de principe pour le transfert de l’international belge. Cependant, l’entourage du joueur a fait machine arrière au dernier moment, évoquant des garanties sportives et salariales non respectées. Ce revirement soudain a provoqué la colère des dirigeants, qui considèrent désormais cette attitude comme un manque de respect flagrant. Dans un communiqué lapidaire, le club a confirmé que des « mesures appropriées » seraient prises à l’encontre de l’attaquant, sans préciser la nature des sanctions envisagées. De son côté, Lukaku a réitéré son engagement envers son club formateur, mais a reconnu que la situation pourrait avoir des répercussions sur sa carrière. Les observateurs s’interrogent déjà sur l’impact de cette crise sur la préparation du groupe en vue de la prochaine saison. Alors que le mercato bat son plein, cette affaire rappelle que les relations entre joueurs, agents et dirigeants peuvent parfois tourner au règlement de comptes, avec des conséquences sportives et financières parfois lourdes
Lukaku se bat pour regagner la confiance de Naples Après une série de performances mitigées, l’avant-centre belge Romelu Lukaku est déterminé à reconquérir l’estime des supporters napolitains. Arrivé avec l’étiquette de star, l’ancien buteur de Manchester United et de l’Inter Milan sait qu’il doit désormais enchaîner les buts et les matches solides pour effacer les doutes. Sur le plan tactique, Luciano Spalletti, le technicien expérimenté du Napoli, lui demande de mieux se fondre dans le collectif, d’alterner jeu dos au but et courses en profondeur, et surtout de montrer une implication défensive constante. Autant d’exigences indispensables pour s’imposer dans un championnat réputé pour sa rigueur athlétique et sa lecture stratégique. En coulisses, le club azzurro suit de près ses progrès. Les dirigeants, qui ont investi lourdement pour attirer l’international belge, attendent un retour sur investissement concret : des réalisations, bien sûr, mais aussi une présence physique capable de libérer les espaces pour ses coéquipiers. Lukaku dispose donc d’un capital confiance limité, qu’il doit transformer en résultats tangibles match après match. Pour les observateurs, la mission s’annonce exigeante mais pas impossible. Doté d’un physique imposant et d’une capacité à marquer dans les moments clés, l’attaquant possède les armes pour inverser la tendance. Reste à savoir s’il saura les utiliser avec régularité, élément décisif pour convaincre définitivement un public exigeant et passionné.
Lukaku est confronté à une tâche ardue s’il veut regagner la confiance des dirigeants napolitains après une absence controversée à l’entraînement lors de la récente trêve internationale. Après s’être retiré de la sélection belge, l’attaquant de 31 ans aurait ignoré plusieurs rappels de son club l’invitant à revenir de son pays natal. Cette attitude a poussé Naples à publier un communiqué officiel pour dénoncer son absence aux séances d’entraînement.
L’intéressé a clarifié sa situation et insisté sur le fait qu’il ne tournerait pas le dos au champion d’Italie en titre, mais son plaidoyer émouvant n’a guère suffi pour convaincre le club de lui accorder un pardon immédiat. Au-delà de la simple sanction sportive, c’est toute la relation entre l’attaquant et son employeur qui se trouve désormais sous haute surveillance. Les dirigeants napolitains, soucieux de préserver l’autorité et la cohésion du groupe, pourraient exiger des garanties fermes avant de réintégrer leur buteur. Ce dernier, conscient de l’enjeu, aurait déjà entrepris des démarches pour démontrer sa motivation et son engagement auprès du staff technique. Sur le plan sportif, l’absence de Lukaku pose également question à l’aube d’une série de rencontres décisives en Serie A et en Ligue des champions. Privé de son avant-centre titulaire, le coach devra trouver des solutions offensives alternatives tout en veillant à maintenir l’équilibre collectif. Reste à savoir si le Belge retrouvera rapidement le chemin des terrains ou si cette crise l’écartera temporairement des plans du club.
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Manna confirme les mesures disciplinaires prises à l’encontre de Lukaku. Selon les informations recueillies, la direction du club a décidé d’appliquer une sanction ferme à l’égard de l’attaquant belge, en raison d’un comportement considéré comme contraire aux valeurs et aux règles internes de l’équipe. Si les détails précis de cette décision n’ont pas été dévoilés, des sources proches du dossier assurent qu’elle est proportionnée à la gravité des faits reprochés et qu’elle s’inscrit dans le cadre du règlement intérieur. Cette annonce intervient alors que le joueur, déjà sous le coup d’une suspension sportive, pourrait voir son retour sur les terrains retardé. Pour l’instant, ni le club ni l’entourage du joueur n’ont commenté cette information, mais la situation sera suivie de près par les observateurs et les supporters.
La tension au sein du Napoli a atteint son paroxysme lundi soir lorsque le directeur sportif Manna a évoqué l’absence de Lukaku à la veille du match crucial de Serie A opposant le club à l’AC Milan. L’attaquant belge s’est retrouvé dans le collimateur de la direction des Partenopei après avoir omis de regagner l’Italie à l’issue de la trêve internationale.
S’exprimant au micro de DAZN, le dirigeant a employé un ton ferme pour décrire la conduite du buteur et la position sans équivoque du club. « Pour moi, la situation est absolument claire. Romelu aurait dû rejoindre l’équipe nationale ; il est resté en Belgique pour s’entraîner, contrairement à notre volonté. Nous aurions aimé en discuter ici à Naples : cela n’a pas été le cas et nous ne sommes pas contents, mais le respect du groupe vaut plus que tout. J’espère qu’il reviendra dans une semaine et qu’il y aura des conséquences, mais le football continue et aujourd’hui, Giovane joue », a tranché Manna. Au-delà de la sanction sportive qui pourrait être annoncée dès les prochaines heures, cette crise met en lumière la rigueur du club azzurro en matière de discipline interne. Alors que Naples cherche encore à consolider son effectif pour viser le haut de tableau, l’épisode Lukaku rappelle que l’harmonie du groupe prime sur tout, y compris sur le talent d’un individu, aussi brillant soit-il. Sur le plan sportif, les Napolitains, solides défensivement mais parfois en manque de punch offensif, comptent sur l’impact immédiat de Giovane, dont la vitesse et la capacité à jouer en combinaison devraient apporter un souffle nouveau face à une défense milanaise réputée pour sa solidité.
Naples s’impose face à Milan en l’absence de Lukaku Dans un match où l’attaquant belge Romelu Lukaku était absent, le Napoli a démontré sa solidité en battant l’AC Milan. Cette victoire confirme la dynamique positive des Partenopei et met en lumière la profondeur de leur effectif. Malgré le forfait de leur avant-centre star, les Napolitains ont su imposer leur rythme et leur maîtrise collective. La rencontre, disputée sur la pelouse du Stadio Diego Armando Maradona, a ainsi tourné à l’avantage des locaux, qui grimpent au classement général. Pour les Rossoneri, cette défaite vient rappeler les défis posés par les blessures et les absences. Privés de plusieurs éléments clés, les Milanais n’ont pas réussi à contenir l’enthousiasme adverse et repartent de Campanie sans le moindre point. Au-delà du résultat, la performance napolitaine envoie un signal fort aux autres prétendants au titre : même sans Lukaku, la formation entraînée par Luciano Spalletti possède suffisamment de ressources pour postuler au haut du tableau. Reste à confirmer cette tendance lors des prochaines journées.
Lundi soir, le Napoli a décroché une victoire cruciale 1-0 face à l’AC Milan, confirmant sa solidité malgré l’absence de Romelu Lukaku. Après une première période pauvre en occasions et conclue logiquement sur un score vierge, Matteo Politano a libéré les siens d’une frappe précise à la 79^e minute, offrant aux Partenopei trois points précieux qui les propulsent à la deuxième place du classement avec 65 unités, tandis que les Rossoneri reculent au troisième rang avec 63 points.
L’attaquant brésilien Giovane, aligné d’entrée pour suppléer le Belge, a reçu les félicitations de Manna avant le coup d’envoi.
« Nous l’avons recruté en janvier parce que nous avions besoin d’un attaquant, et il méritait de débuter aujourd’hui », a expliqué Manna. Soulignant la profondeur de l’effectif, le dirigeant a ajouté que l’équipe avait été spécialement renforcée pour faire face à de telles absences : « L’effectif a été renforcé précisément pour cette raison ; le travail accompli sur le terrain nous rassure. Nous avons une grande confiance : malgré plusieurs absences, nous nous sommes toujours adaptés et avons toujours lutté. Maintenant que les joueurs reviennent, nous sommes heureux de les retrouver. »
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La course au titre reprend-elle ? Alors que la lutte pour le sacre semblait s’être dessinée en faveur d’un seul prétendant, les derniers résultats viennent secouer les pronostics. En effet, une série de performances inattendues, conjuguée à des confrontations directes riches en rebondissements, relance le débat sur l’identité du futur champion. Les observateurs notent un resserrement du classement, des écarts qui fondent et une pression qui monte à l’approche des rencontres décisives. Dans ce contexte, chaque club dispose encore d’arguments solides : effectifs complets, dynamiques de victoires et expériences de haut niveau. Les prochaines journées s’annoncent donc cruciales ; elles offriront un spectacle à la hauteur des attentes des passionnés et pourraient écrire une nouvelle page de l’histoire du championnat.
Avec sept journées encore au programme, le Napoli compte toujours sept points de retard sur l’Inter, leader de la Serie A. Malgré cet écart, l’entraîneur Antonio Conte refuse de céder à l’euphorie et se montre réticent à annoncer un retour de son équipe dans la course au Scudetto.
« Ce n’est pas une question de foi : nous devons rester très réalistes, éviter la moindre erreur et espérer que l’adversaire en commette, et pas seulement une fois. Vu ce que réalise l’Inter, je pense que ce sera difficile. Nous devons avoir la fierté de garder le pied sur l’accélérateur et de défendre le Scudetto jusqu’au bout. Nous avons remporté la Supercoupe et nous sommes deuxièmes : nous devons continuer ainsi, en sachant que la Ligue des champions reste à gagner et que c’est important compte tenu des avantages que cela apporte. »