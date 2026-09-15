« Nous ne sommes pas parfaits » : Cristian Chivu assume le génie chaotique de l’Inter après un thriller à huit buts contre l’Udinese

La dernière sortie de l’Inter en Serie A a tout eu des montagnes russes, les Nerazzurri démontrant une nouvelle fois leur goût du drame. Pour le deuxième match de championnat consécutif, les champions se sont retrouvés menés 2-0 à domicile, comme lors de leur récent retour contre Naples. Cristian Chivu est toutefois resté philosophe sur la nature chaotique de la rencontre, suggérant que ces matches prolifiques sont le produit de l’évolution du football moderne.

« Ce sont nos qualités et ce que nous savons faire. Nous pouvons marquer beaucoup de buts et maintenir un niveau élevé, donc en dehors des 25 premières minutes où nous avons essayé de faire certaines choses sans la bonne énergie, et où Udinese a bien fait de tirer profit de notre attitude, nous avons bien réagi. Nous sommes restés dans le match, nous ne voulions pas perdre, et j’en suis satisfait », a déclaré Chivu à Sky Sport Italia.

« Il n’existe pas d’équipe parfaite, je n’en ai jamais vu au cours de ma carrière. Nous allons essayer de conserver notre identité, pour les valeurs humaines et les principes de ce groupe. Évidemment, dans certains matches, on paie plus ou moins, et nous sommes conscients du fait que nous pourrions encore rencontrer des difficultés à l’avenir. »