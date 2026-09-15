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« Nous ne sommes pas parfaits » : Cristian Chivu assume le génie chaotique de l’Inter après un thriller à huit buts contre l’Udinese
Un football à haute intensité et la recherche d’équilibre
La dernière sortie de l’Inter en Serie A a tout eu des montagnes russes, les Nerazzurri démontrant une nouvelle fois leur goût du drame. Pour le deuxième match de championnat consécutif, les champions se sont retrouvés menés 2-0 à domicile, comme lors de leur récent retour contre Naples. Cristian Chivu est toutefois resté philosophe sur la nature chaotique de la rencontre, suggérant que ces matches prolifiques sont le produit de l’évolution du football moderne.
« Ce sont nos qualités et ce que nous savons faire. Nous pouvons marquer beaucoup de buts et maintenir un niveau élevé, donc en dehors des 25 premières minutes où nous avons essayé de faire certaines choses sans la bonne énergie, et où Udinese a bien fait de tirer profit de notre attitude, nous avons bien réagi. Nous sommes restés dans le match, nous ne voulions pas perdre, et j’en suis satisfait », a déclaré Chivu à Sky Sport Italia.
« Il n’existe pas d’équipe parfaite, je n’en ai jamais vu au cours de ma carrière. Nous allons essayer de conserver notre identité, pour les valeurs humaines et les principes de ce groupe. Évidemment, dans certains matches, on paie plus ou moins, et nous sommes conscients du fait que nous pourrions encore rencontrer des difficultés à l’avenir. »
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Risques défensifs et quête de l’imperfection
L’Inter s’est imposé comme l’attaque la plus prolifique d’Italie, avec 14 buts inscrits en seulement quatre matches. Cette production offensive incessante est contrebalancée par un bilan défensif préoccupant, avec huit buts encaissés sur la même période. Plutôt que de renvoyer une image de maîtrise totale, Chivu a assumé l’idée que son équipe est encore en construction. Il a souligné que le style agressif de l’équipe l’expose naturellement aux contre-attaques, mais il considère cela comme un compromis nécessaire pour le football qu’il souhaite mettre en place.
Interrogé sur les inquiétudes défensives, Chivu s’est montré franc au sujet de sa philosophie, déclarant : « Si je ne dis pas que je suis inquiet, alors je ne suis pas un entraîneur, mais c’est le football d’aujourd’hui, avec l’intensité que nous mettons, nous prenons certains risques parce que nous voulons jouer de cette manière, nous mettons beaucoup de joueurs dans la possession et quand nous perdons le ballon, nous nous exposons à des risques. Mais le contre-pressing sur le but de Barella a été bien fait, nous ne sommes pas parfaits, nous ne voulons même pas l’être et nous devons continuer à travailler, parce que la saison est longue et qu’il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler. »
Débats autour des gardiens et gestion de l’effectif
Une grande partie des discussions d’après-match s’est concentrée sur la performance de Josep Martinez. Le gardien a été scruté par les médias italiens, avec des comparaisons faites avec les critiques subies par Yann Sommer la saison dernière. Chivu s’est empressé d’écarter toute suggestion de crise dans les buts, en prenant fermement la défense de son actuel numéro un et en soulignant la méritocratie au sein de l’effectif. Il a insisté sur le fait que le club n’avait pas de « problème » avec ses options au poste de gardien.
« L’an dernier, Sommer était le problème et vous l’avez souligné immédiatement, maintenant c’est Pepo Martinez. Je le défendrai jusqu’à la mort, comme [Ivan] Provedel ou d’autres. Je vous demande gentiment de ne pas toujours faire des gros titres sur nos gardiens. Nous n’avons pas de problèmes avec les gardiens. L’an dernier, vous n’avez pas arrêté de vous acharner sur Sommer et Pepo était désiré. Aujourd’hui, c’est Pepo parce qu’Ivan est désiré. C’est un grand gardien et il aura sa chance. Mais pas par pitié, parce qu’ils le méritent. Tout le monde fait des erreurs, moi aussi », a déclaré Chivu
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En attendant le choc face à la Roma
Le calendrier n’offre aucun répit à l’Inter, qui doit désormais préparer une rencontre à très fort enjeu contre la Roma de Gian Piero Gasperini. Les deux équipes affichent un parcours parfait après quatre journées, ce qui prépare un immense choc pour le Scudetto au Stadio Olimpico. L’Inter retient son souffle concernant l’état physique de plusieurs joueurs clés avant ce déplacement dans la capitale. Hakan Calhanoglu reste incertain en raison d’une élongation musculaire aux adducteurs, tandis que John Stones est lui aussi une source d’inquiétude majeure après être sorti en boitant à l’heure de jeu.
« Contre la Roma, c’est un match important avant la trêve, aussi parce qu’ensuite il ne me restera que trois joueurs, mais nous allons continuer comme ça, parce que c’est l’état de ce groupe et nous essaierons de nous améliorer au fil du temps », a conclu Chivu.
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