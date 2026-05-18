Tottenham se rend mardi sur la pelouse de Chelsea avec, en théorie, besoin d’un seul point pour assurer mathématiquement son maintien en première division. Après la défaite de West Ham contre Newcastle dimanche, les Spurs comptent deux unités d’avance sur les Hammers, bénéficient d’une meilleure différence de buts et ont un match en moins. Toutefois, De Zerbi refuse toute forme de relâchement dans son effectif. Écartant toute idée selon laquelle Tottenham serait détendu et planifierait déjà l’été, le manager des Spurs a insisté sur le fait que l’attention devait rester entièrement concentrée sur le terrain

« Nous ne pouvons pas oublier quelle était la situation il y a un mois. Nous ne sommes pas encore sauvés. Il ne serait pas correct que je vous réponde maintenant ; avant de répondre à votre question, nous devons [obtenir] un point en Premier League... nous devons nous battre et très bien jouer. Nous devons rester concentrés sur le match, et ensuite nous pourrons répondre et tenir une grande conférence de presse. »