Getty Images Sport
Traduit par
« Nous ne sommes pas encore sauvés » : Roberto De Zerbi prévient Tottenham qu’il « faut continuer à lutter » pour le maintien en Premier League avant le match contre Chelsea
Le maintien des Spurs est loin d'être assuré
Tottenham se rend mardi sur la pelouse de Chelsea avec, en théorie, besoin d’un seul point pour assurer mathématiquement son maintien en première division. Après la défaite de West Ham contre Newcastle dimanche, les Spurs comptent deux unités d’avance sur les Hammers, bénéficient d’une meilleure différence de buts et ont un match en moins. Toutefois, De Zerbi refuse toute forme de relâchement dans son effectif. Écartant toute idée selon laquelle Tottenham serait détendu et planifierait déjà l’été, le manager des Spurs a insisté sur le fait que l’attention devait rester entièrement concentrée sur le terrain
« Nous ne pouvons pas oublier quelle était la situation il y a un mois. Nous ne sommes pas encore sauvés. Il ne serait pas correct que je vous réponde maintenant ; avant de répondre à votre question, nous devons [obtenir] un point en Premier League... nous devons nous battre et très bien jouer. Nous devons rester concentrés sur le match, et ensuite nous pourrons répondre et tenir une grande conférence de presse. »
- Getty Images Sport
Le casse-tête du gardien de but à Stamford Bridge
L’une des décisions les plus délicates pour De Zerbi, à la veille du déplacement à Stamford Bridge, concerne le choix de son gardien de but. Son numéro un, Guglielmo Vicario, est rétabli après une opération pour une hernie. Pendant son absence, le jeune tchèque Antonin Kinsky a brillé et a créé un véritable casse-tête pour l’entraîneur.
Interrogé sur ce dilemme, l’entraîneur est resté évasif : « Vicario est apte. Je déciderai demain », a-t-il simplement indiqué. « Ce n’est pas difficile. C’est facile. Oui, Vicario est notre numéro un, mais nous devons tenir compte de la condition physique, de la dynamique du moment et de nombreux autres facteurs. J’entretiens une relation excellente avec Antonin Kinsky comme avec Vicario, et quoi qu’il arrive, tout se passera sans accroc. »
Retour de Maddison et point sur les blessures
Les Spurs devront se passer de Dominic Solanke, blessé aux ischio-jambiers, mais l’entraîneur De Zerbi a confirmé que James Maddison était sur la bonne voie. Le meneur de jeu, qui a récemment fait son retour en match officiel après plus d’un an d’absence, a connu une petite alerte physique en début de semaine. Il devrait toutefois figurer dans le groupe pour affronter les Blues.
De Zerbi a fait le point : « En début de semaine, il n’a pas participé à l’entraînement à cause d’une petite gêne, mais hier et aujourd’hui, James a bien travaillé. Il n’est pas encore capable de tenir 90 minutes. Je compte échanger avec lui demain matin pour prendre la meilleure décision. »
Le technicien a par ailleurs salué le capitaine Cristian Romero, proche d’un retour : « Cristian Romero est un grand joueur. C’est un gars formidable, car il a été un excellent capitaine depuis mon arrivée, même s’il n’a pas joué. »
- Getty Images Sport
Le défi du pont
Les statistiques ne jouent pas en faveur de Tottenham cette semaine : le club n’a gagné qu’une fois lors de ses 35 dernières visites à Chelsea en championnat. L’atmosphère hostile et la qualité de l’adversaire font de ce déplacement l’un des plus délicats du calendrier, un constat que De Zerbi a d’ailleurs souligné en conférence de presse.
« Stamford Bridge est un terrain difficile. C'est un stade redoutable, car les joueurs de Chelsea ont été fantastiques au cours des 25 à 30 dernières saisons. Mais demain, c'est un nouveau match », a commenté l'Italien.