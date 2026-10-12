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« Nous ne serons pas amis ! » : Manuel Akanji fait un aveu audacieux au sujet de Yann Sommer avant le choc à San Siro
Akanji vise une victoire européenne cruciale à San Siro
Le défenseur de l’Inter Milan Manuel Akanji s’est présenté devant la presse au centre d’entraînement de l’Inter avant le match de la deuxième journée de Ligue des champions de l’UEFA contre le Club Brugge. L’Inter accueille le club belge à San Siro avec l’objectif de décrocher sa première victoire européenne de la saison, après sa défaite face au Real Madrid lors de la première journée.
Akanji a souligné l’importance de terminer parmi les huit premiers de la nouvelle phase de ligue afin de se qualifier directement pour la phase à élimination directe.
Le défenseur central suisse a insisté sur le fait que l’équipe devait se concentrer uniquement sur le match de mardi avant de penser à ses prochaines rencontres européennes.
- Geisser
L’amitié avec Yann Sommer mise entre parenthèses
Akanji a révélé avoir récemment échangé des messages avec le gardien du Club Brugge, Yann Sommer, qui a passé trois saisons à l’Inter avant de rejoindre la Belgique. « Je lui ai parlé il y a deux jours. Demain, pendant 90 minutes, nous ne serons pas amis, mais c’est comme ça que fonctionne le football », a déclaré Akanji.
« Yann reste un bon ami, mais demain, la seule chose qui comptera pour nous sera de gagner le match. »
« Je pense que nous nous sentons bien en tant qu’équipe. En championnat, nous n’avons fait qu’un match nul et remporté tous les autres. Notre seule défaite de la saison a été contre le Real Madrid. »
Rotation de l’effectif et attention portée à Manchester City
Évoquant les performances impressionnantes de l’Inter sur la scène nationale et la profondeur de son effectif, Akanji a souligné que la rotation avait permis de maintenir un niveau de performance élevé dans toutes les compétitions. « Nous avons effectué quelques changements et fait tourner l’effectif ce week-end, mais ceux qui ont joué ont été très bons et nous avons remporté la victoire », a expliqué Akanji.
« Il est important que tout le monde soit au meilleur de sa forme pour pouvoir apporter sa contribution. »
Interrogé sur son ancien club, Manchester City, Akanji a ajouté : « Je suis en contact avec mes amis à City, mais je me concentre entièrement sur l’Inter, les matches que nous devons jouer et nos objectifs. »
- SOPA Images
Une approche match après match en Europe
Désormais dans sa deuxième saison à l’Inter, Akanji reste confiant quant à la trajectoire du club après avoir remporté deux trophées nationaux la saison dernière. Si les projections suggèrent que 16 points pourraient suffire pour terminer parmi les huit premiers, le défenseur refuse de présenter ce match comme un rendez-vous sous haute pression.
« Je ne veux pas aborder le match de cette façon », a conclu Akanji.
« Il nous reste six matches dans le groupe, donc je ne peux pas dire que c’est un match à quitte ou double, mais nous voulons gagner devant nos supporters. »
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