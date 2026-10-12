« Nous ne serons pas amis ! » : Manuel Akanji fait un aveu audacieux au sujet de Yann Sommer avant le choc à San Siro

Le défenseur de l’Inter Milan Manuel Akanji s’est présenté devant la presse au centre d’entraînement de l’Inter avant le match de la deuxième journée de Ligue des champions de l’UEFA contre le Club Brugge. L’Inter accueille le club belge à San Siro avec l’objectif de décrocher sa première victoire européenne de la saison, après sa défaite face au Real Madrid lors de la première journée.

Akanji a souligné l’importance de terminer parmi les huit premiers de la nouvelle phase de ligue afin de se qualifier directement pour la phase à élimination directe.

Le défenseur central suisse a insisté sur le fait que l’équipe devait se concentrer uniquement sur le match de mardi avant de penser à ses prochaines rencontres européennes.