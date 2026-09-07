ZUMA Press Wire
Traduit par
« Nous ne pouvons pas continuer comme ça ! » : Milan Skriniar lance un avertissement sévère à ses coéquipiers de Fenerbahçe
Le but de Skriniar n’a pas suffi lors de la défaite dans le derby
Fenerbahçe a subi une décevante défaite 2-1 à domicile contre son grand rival Besiktas lors de la quatrième journée de la saison de Trendyol Super Lig. Milan Skriniar a donné l’avantage aux locaux à la 26e minute après avoir profité d’un ballon relâché dans la surface de réparation.
Cependant, Besiktas a réagi grâce à Ridvan Yilmaz avant que Dusan Vlahovic n’inscrive le but de la victoire à la 73e minute au Chobani Stadium.
Ce résultat laisse Fenerbahçe face à ses occasions manquées après qu’une tentative d’Irfan Can Kahveci en première période a été annulée pour hors-jeu et que Mason Greenwood a trouvé le petit filet extérieur.
- Anadolu Agency
Le capitaine adresse un avertissement à l’équipe
S'exprimant après le coup de sifflet final, le buteur et capitaine Skriniar a livré une évaluation honnête de la performance de son équipe. Le défenseur slovaque a reconnu que Fenerbahçe avait laissé beaucoup trop de liberté à Besiktas pour exploiter les espaces en contre-attaque.
Skriniar a souligné que l'effectif devait immédiatement élever son niveau afin d'éviter de nouveaux revers dans les compétitions nationales et européennes.
« Nous avons laissé trop d'espaces à notre adversaire et nous avons joué de manière trop ouverte, a reconnu Skriniar. Nous savions qu'ils voulaient se créer des occasions en contre-attaque. Bien sûr, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons tout simplement être meilleurs. »
Les lacunes défensives et offensives mises en évidence
Skriniar a détaillé les secteurs tactiques qui nécessitent une amélioration rapide, appelant à davantage de compacité collective et à une meilleure prise de décision au pressing. Il a également souligné que l'équipe devait créer des solutions plus claires en attaque.
Fenerbahce a eu du mal à déstabiliser la ligne défensive de Besiktas en fin de match, s'en remettant largement aux centres de N'Golo Kante, bien gérés par les visiteurs.
« Nous devons nous améliorer offensivement et défensivement, surtout en termes de compacité, a ajouté Skriniar. Nous devons savoir quand presser et quand rester resserrés, tout en créant davantage d'options en attaque. »
- Middle East Images
Prochain test européen contre la Roma
Fenerbahçe doit rapidement laisser derrière lui la déception du derby alors qu’il se prépare à un match d’ouverture très médiatisé en compétition européenne.
Le club turc retrouve l’action le jeudi 10 septembre, en recevant l’équipe italienne de la Roma à 19 h 45 pour sa première journée de Ligue des champions.
Skriniar et ses coéquipiers chercheront à mettre en œuvre immédiatement ces ajustements tactiques afin d’obtenir un résultat positif face à une opposition européenne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles