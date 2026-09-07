Fenerbahçe a subi une décevante défaite 2-1 à domicile contre son grand rival Besiktas lors de la quatrième journée de la saison de Trendyol Super Lig. Milan Skriniar a donné l’avantage aux locaux à la 26e minute après avoir profité d’un ballon relâché dans la surface de réparation.

Cependant, Besiktas a réagi grâce à Ridvan Yilmaz avant que Dusan Vlahovic n’inscrive le but de la victoire à la 73e minute au Chobani Stadium.

Ce résultat laisse Fenerbahçe face à ses occasions manquées après qu’une tentative d’Irfan Can Kahveci en première période a été annulée pour hors-jeu et que Mason Greenwood a trouvé le petit filet extérieur.



