Le vice-président Abdullah Kavukcu a vigoureusement soutenu le joueur international lors d'un entretien avec le magazine Sport Bild. Il a également pris position dans les débats concernant le manque de régularité et le langage corporel de Sané, et a une nouvelle fois souligné l'importance de Sané pour son club et pour l'équipe.
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« Nous ne pouvons absolument pas confirmer ces préjugés » : le patron de Gala réclame une place de titulaire pour Leroy Sané dans l'équipe nationale allemande pour la Coupe du monde
« Depuis que Leroy est chez nous, il ne parle que de la Coupe du monde. Il doit être titulaire lors de la Coupe du monde », a déclaré Kavukcu, avant d’ajouter : « Je souhaite à l’Allemagne beaucoup de succès lors de la Coupe du monde. Je rêve d’une finale de Coupe du monde opposant l’Allemagne à la Turquie. »
Pourtant, Sane n'est actuellement pas un titulaire incontesté au sein du leader du championnat turc. Lors de l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Liverpool, il n'a par exemple joué qu'une mi-temps. Avant sa suspension pour carton rouge – suite à une faute grossière lors du derby d'Istanbul contre Besiktas –, il avait tout de même été titularisé trois fois de suite en Süper Lig.
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Sane n'a pas rempli la mission confiée par Nagelsmann, mais sa place pour la Coupe du monde est pratiquement assurée
Kavukcu a souligné à ce sujet que Sané s'était « bien intégré dès le premier jour ». « Il fait partie de la famille, il entretient de bonnes relations avec l'entraîneur et s'implique pleinement. Il arrive parfois qu'il recommande des joueurs, un peu comme un recruteur. Cela montre à quel point il se sent à l'aise ici. »
Après 35 apparitions avec les Löwen, Sané compte actuellement six buts et huit passes décisives à son actif. Il n’a donc pas encore rempli l’objectif fixé par Nagelsmann, qui exigeait qu’il marque nettement plus de points qu’en Bundesliga avec le FC Bayern Munich après son transfert en Süper Lig. Le sélectionneur national l’a néanmoins sélectionné à deux reprises récemment dans son effectif, ce qui a suscité une grande incompréhension parmi les experts.
Lors de la victoire 4-3 en match amical en Suisse, Sané figurait même dans le onze de départ, mais n’a pas su convaincre. Après son entrée en jeu contre le Ghana, il a toutefois offert le but de la victoire à Deniz Undav (2-1). Sané devrait avoir sa place dans l’effectif pour la Coupe du monde, mais Nagelsmann a récemment répété à plusieurs reprises : « Leroy sait ce qu’on attend de lui. Il doit le montrer. »
Dans tous les cas, décrocher une place de titulaire lors de la Coupe du monde cet été ne sera pas une mince affaire. Florian Wirtz et Kai Havertz sont des valeurs sûres sous les ordres de Nagelsmann. Lors du stage de mars, les deux places restantes étaient occupées, outre Sané, par Nick Woltemade et Serge Gnabry. Si Jamal Musiala atteint sa forme optimale à temps, il fera lui aussi définitivement partie du onze de départ.
Gala a confectionné un maillot spécial pour Sane – et a remporté un franc succès
De plus, Kavukcu a réagi aux critiques qui avaient déjà suivi Sane à Munich, selon lesquelles il aurait un langage corporel discutable. « Nous ne pouvons absolument pas confirmer ces préjugés. Le Leroy que nous côtoyons ici est une personne complètement différente », précise-t-il : « Il entretient de bonnes relations avec tout le monde, plaisante, aide les jeunes joueurs à l'entraînement, mais aussi sur le plan humain. En fait, on ne fait que rire avec lui tout le temps. »
De plus, les supporters du Galatasaray l'adoreraient, raison pour laquelle le club d'Istanbul avait lancé spécialement pour Sané une série de maillots à manches longues aux couleurs de la DFB et du Galatasaray. Avec succès ! Les maillots se sont vendus en un rien de temps. « Leroy figure parmi les trois meilleurs vendeurs de maillots à Galatasaray (avec Victor Osimhen et Mauro Icardi ; note de la rédaction) », a expliqué Kavukcu.
Le transfert sans indemnité de transfert du FC Bayern Munich vers Galatasaray l'été dernier n'a d'ailleurs pas été un recul, a souligné Kavukcu : « Nous sommes un grand club fier de l'être et nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes en Europe. En ce qui concerne les supporters qui se déplacent pour les matchs européens, nous sommes même les meilleurs. Même le Bayern ne peut pas rivaliser avec nous sur ce point. » Le club poursuit l’objectif de devenir « l’un des 10 meilleurs clubs du monde ». « Nous entrons en bourse avec notre propre société de merchandising, et une chaîne de cafés en franchise est également prévue. Tout cela est étroitement lié à des joueurs comme Leroy ou Victor Osimhen, qui ont considérablement accru notre popularité. »
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Sane a convaincu le public lors du gala organisé pour le transfert de Boey
Sane contribue même à attirer d'autres grands noms vers le leader de la Süper Lig. « Nous avons également demandé l'avis de Leroy lors du retour de Sacha Boey. Il nous a donné des conseils et nous a recommandé le joueur », a déclaré Kavukcu.
Le défenseur droit est revenu à Galatasaray cet hiver en prêt en provenance du club allemand le plus titré, après avoir été complètement écarté par l'entraîneur Vincent Kompany. Une option d'achat, dont le montant serait compris entre 15 et 20 millions d'euros, est prévue par la suite. Le Français avait quant à lui rejoint Munich deux ans plus tôt pour 30 millions d'euros.
Leroy Sané : performances et statistiques avec l'équipe nationale allemande
Matchs internationaux 74 Buts 16 Passes décisives 11