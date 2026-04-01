« Nous ne pouvons absolument pas confirmer ces préjugés » : le patron de Gala réclame une place de titulaire pour Leroy Sané dans l'équipe nationale allemande pour la Coupe du monde

Kavukcu a souligné à ce sujet que Sané s'était « bien intégré dès le premier jour ». « Il fait partie de la famille, il entretient de bonnes relations avec l'entraîneur et s'implique pleinement. Il arrive parfois qu'il recommande des joueurs, un peu comme un recruteur. Cela montre à quel point il se sent à l'aise ici. »

Après 35 apparitions avec les Löwen, Sané compte actuellement six buts et huit passes décisives à son actif. Il n’a donc pas encore rempli l’objectif fixé par Nagelsmann, qui exigeait qu’il marque nettement plus de points qu’en Bundesliga avec le FC Bayern Munich après son transfert en Süper Lig. Le sélectionneur national l’a néanmoins sélectionné à deux reprises récemment dans son effectif, ce qui a suscité une grande incompréhension parmi les experts.

Lors de la victoire 4-3 en match amical en Suisse, Sané figurait même dans le onze de départ, mais n’a pas su convaincre. Après son entrée en jeu contre le Ghana, il a toutefois offert le but de la victoire à Deniz Undav (2-1). Sané devrait avoir sa place dans l’effectif pour la Coupe du monde, mais Nagelsmann a récemment répété à plusieurs reprises : « Leroy sait ce qu’on attend de lui. Il doit le montrer. »

Dans tous les cas, décrocher une place de titulaire lors de la Coupe du monde cet été ne sera pas une mince affaire. Florian Wirtz et Kai Havertz sont des valeurs sûres sous les ordres de Nagelsmann. Lors du stage de mars, les deux places restantes étaient occupées, outre Sané, par Nick Woltemade et Serge Gnabry. Si Jamal Musiala atteint sa forme optimale à temps, il fera lui aussi définitivement partie du onze de départ.