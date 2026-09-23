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« Nous ne pensions pas au football » : Andy Robertson se confie sur l’impact « horrible » de la mort tragique de Diogo Jota sur l’effectif de Liverpool
Un club en deuil
Liverpool a été plongé dans le deuil après la perte soudaine de Jota en 2025, une tragédie survenue juste après que le club a été sacré champion de Premier League la saison précédente. Cette nouvelle dévastatrice a provoqué une onde de choc dans l’effectif, perturbant fortement les préparatifs de la défense de son titre. Arne Slot, alors entraîneur principal, a pratiquement annulé la préparation estivale habituelle, en permettant aux joueurs en deuil de ne pas participer du tout aux séances.
Ce lourd tribut émotionnel a finalement fait dérailler le parcours de Liverpool sur le terrain dans sa tentative de conserver sa couronne. L’effectif a perdu son tranchant compétitif, ce qui a entraîné une chute brutale, du statut de champion à une décevante cinquième place. En conséquence, Slot a été démis de ses fonctions lors du mercato estival suivant.
Des recrues de premier plan ont également été prises dans les retombées. Les arrivées estivales comme Alexander Isak et Florian Wirtz ont découvert un vestiaire brisé et en deuil. Les nouveaux venus ont eu du mal à s’acclimater pendant des mois, tandis que l’effectif déjà en place tentait de surmonter cette perte immense.
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Robertson révèle la réalité du vestiaire
S’exprimant sur The Overlap, Robertson a dressé un tableau sombre de l’atmosphère à Anfield durant cette période. « C’est difficile à décrire ou à évoquer. Ce que nous avons traversé était horrifique », a expliqué l’international écossais. Il a souligné que l’intégration de nouveaux talents était devenue presque impossible, déclarant : « Les nouvelles recrues arrivaient dans un club au cœur brisé. J’avais tellement de peine pour ces gars-là parce qu’ils avaient signé pour de grosses sommes, et il leur a fallu des mois pour s’adapter. »
Le poids même de la tragédie a relégué au second plan les obligations professionnelles. Robertson a admis que l’équipe avait complètement perdu son envie de compétitivité. « C’était la vérité, on ne se souciait pas du football parce qu’on venait de perdre l’un de nos meilleurs amis dans le vestiaire », a-t-il révélé. « Quand je repense à cela aujourd’hui, je pense qu’on a un peu perdu cette détermination parce que, parfois, on se disait peut-être : “À quoi bon ?” Regardez ce que traverse la famille de Jota, enfin regardez ses enfants... »
Faire le deuil d’un ami
Pour l’effectif de Liverpool, Jota était bien plus qu’un simple collègue. Le moment de sa disparition a rendu la réalité encore plus difficile à comprendre pour ceux qui étaient les plus proches de lui. « La semaine avant sa mort, j’étais à son mariage », a confié Robertson. « C’est l’une des choses les plus difficiles que l’on puisse vivre : le voir lors du jour le plus heureux de sa vie, puis la semaine suivante, voir sa famille brisée. »
Le club s’est fortement appuyé sur ses dispositifs de soutien internes pour traverser cette crise. Les psychologues du club ont animé des discussions en petits groupes autour d’un café, tandis que le leadership empreint de compassion de Slot a offert l’espace nécessaire pour respirer un peu. « Nous avons réussi à surmonter cela ensemble, nous nous sommes simplement dit que nous nous souviendrions toujours de lui », a conclu Robertson. « Mais au bout du compte, nous devions jouer au football. Nous n’avions pas le choix. Nous avons essayé de le faire du mieux possible et c’est peut-être pour cela que la saison dernière a été si difficile. »
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Avançant désormais sur des chemins séparés
Robertson a depuis quitté le Merseyside pour Tottenham Hotspur, mais son nouveau chapitre dans le nord de Londres a commencé de manière difficile. Tottenham a connu un début de nouvelle saison misérable, ne grappillant que deux points lors de ses cinq premiers matches en cherchant à retrouver de la forme.
Pendant ce temps, un Liverpool remanié tente de se frayer une nouvelle voie. Liverpool a laissé derrière lui ses difficultés passées, enchaînant un début de saison de Premier League sans défaite, tout en occupant confortablement la sixième place et en cherchant à remonter au classement.
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