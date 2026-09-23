Liverpool a été plongé dans le deuil après la perte soudaine de Jota en 2025, une tragédie survenue juste après que le club a été sacré champion de Premier League la saison précédente. Cette nouvelle dévastatrice a provoqué une onde de choc dans l’effectif, perturbant fortement les préparatifs de la défense de son titre. Arne Slot, alors entraîneur principal, a pratiquement annulé la préparation estivale habituelle, en permettant aux joueurs en deuil de ne pas participer du tout aux séances.

Ce lourd tribut émotionnel a finalement fait dérailler le parcours de Liverpool sur le terrain dans sa tentative de conserver sa couronne. L’effectif a perdu son tranchant compétitif, ce qui a entraîné une chute brutale, du statut de champion à une décevante cinquième place. En conséquence, Slot a été démis de ses fonctions lors du mercato estival suivant.

Des recrues de premier plan ont également été prises dans les retombées. Les arrivées estivales comme Alexander Isak et Florian Wirtz ont découvert un vestiaire brisé et en deuil. Les nouveaux venus ont eu du mal à s’acclimater pendant des mois, tandis que l’effectif déjà en place tentait de surmonter cette perte immense.



