Le président du FC Barcelone a vivement réagi aux déclarations de Florentino Pérez. Lors d’une conférence de presse marquant sa candidature à sa propre succession, ce dernier a affirmé que l’affaire Negreira avait entraîné un « vol » de titres au détriment du Real Madrid. Laporta a accusé Pérez de tenter de détourner l’attention de l’absence de succès du club merengue ces deux dernières années.

Il a insisté sur le fait que le Barça ne tolérerait pas ces accusations qu’il a qualifiées de fausses. Le dirigeant catalan a par ailleurs confirmé que les relations entre les deux clubs s’étaient encore détériorées dans le contexte de l’enquête en cours sur l’arbitrage. Auparavant, Pérez avait déjà qualifié ces relations de « complètement rompues ».