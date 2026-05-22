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« Nous ne laisserons pas passer ça ! » : le président du FC Barcelone réagit avec fermeté à l’attaque « grotesque » de Florentino Pérez et accuse le dirigeant du Real Madrid de dissimuler les échecs de son club
Laporta répond à Perez après les déclarations de Negreira
Le président du FC Barcelone a vivement réagi aux déclarations de Florentino Pérez. Lors d’une conférence de presse marquant sa candidature à sa propre succession, ce dernier a affirmé que l’affaire Negreira avait entraîné un « vol » de titres au détriment du Real Madrid. Laporta a accusé Pérez de tenter de détourner l’attention de l’absence de succès du club merengue ces deux dernières années.
Il a insisté sur le fait que le Barça ne tolérerait pas ces accusations qu’il a qualifiées de fausses. Le dirigeant catalan a par ailleurs confirmé que les relations entre les deux clubs s’étaient encore détériorées dans le contexte de l’enquête en cours sur l’arbitrage. Auparavant, Pérez avait déjà qualifié ces relations de « complètement rompues ».
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Laporta qualifie la stratégie de Pérez de « grotesque »
Laporta a exprimé son agacement en commentant la conférence de presse de Pérez et la gestion par le Real Madrid de l’affaire Negreira.
« Je trouve cela grotesque, mais il y avait une stratégie derrière », a déclaré Laporta, cité par Marca. « Celle dont j’ai parlé… elle visait à détourner l’attention de ces deux années sans titre, et cela les inquiète beaucoup.
Ils doivent justifier l’injustifiable, et le meilleur moyen, selon lui, est de semer la zizanie et de rejeter la faute sur Barcelone. Nous ne laisserons pas faire. Je suis sûr que, en tant que club, nous réagirons. »
Laporta promet une réaction « ferme »
Il a également laissé entendre que l’attention constante de Madrid envers Barcelone traduisait un sentiment d’insécurité au sein du club merengue, avant d’affirmer que lui et son équipe réagiraient si les Blancos s’en prenaient à l’équipe catalane.
Il a déclaré : « Tant qu’ils n’utilisent pas le Barça pour masquer leurs problèmes, je le respecte. Mais quand ils utilisent le Barça, nous réagissons. Lors de cette conférence de presse, ils ont tenté de se servir du Barça de manière grotesque, en répandant des mensonges sur une certaine question, en affirmant des choses qui ne sont pas vraies. Je m’en moque de ce qu’ils disent à Madrid ou sur le Real Madrid. Mais quand ils parlent du Barça, nous répondons avec force. Le vice-président Yuste a déjà commenté cette conférence de presse, et je partage son avis. »
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Le Barça se prépare à de nouvelles répercussions
Le FC Barcelone devrait maintenir sa défense publique alors que les tensions avec le Real Madrid s’aggravent. Laporta a déjà prévenu que le club répondra fermement aux accusations qu’il estime infondées ou nuisibles. Ce contentieux pourrait aussi raviver l’intérêt pour l’affaire Negreira tout en accroissant la pression sur les deux clubs, sur le terrain comme en coulisses.