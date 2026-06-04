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« Nous ne laisserons pas les agents nous dicter notre conduite » : le PDG de Manchester United présente un « plan clair » pour l'avenir, à l'approche d'un mercato estival majeur sous la houlette de Michael Carrick
Un plan de match pour un recrutement réussi
Berrada a annoncé que United entend reproduire le modèle de recrutement estival qui a permis de redresser l’équipe la saison passée. Interrogé sur le podcast officiel du club, « Inside Carrington », le PDG a expliqué que la cellule dirigée par le directeur sportif Jason Wilcox est prête à exécuter une stratégie claire pour la saison 2026-2027.
« Je pense que le modèle que nous avons suivi l’été dernier sera reproduit », déclare Omar. « On aborde toujours un mercato sans savoir comment on va en sortir, mais il faut être vraiment bien préparé. Il faut avoir un plan clair ; il faut savoir exactement quels postes on cherche à renforcer, et il faut aussi être prêt à toute éventualité. Il pourrait y avoir des départs auxquels on ne s’attend pas ; il pourrait y avoir des opportunités sur le marché qui n’existaient peut-être pas au début du mercato. »
Résister aux pressions du marché extérieur
Le dirigeant de United a affiché une fermeté sans équivoque face à l’influence des acteurs extérieurs sur le club. Dans un contexte de flambée des transferts et d’exigences croissantes des agents, Berrada a rappelé que United entend suivre ses propres règles plutôt que de céder aux caprices du marché. La priorité reste la viabilité à long terme, plutôt que des solutions ponctuelles qui menaceraient l’équilibre financier du club.
« Nous devons faire preuve d’une grande discipline ; c’est simple. Nous avons un plan ; nous savons dans quoi nous pouvons investir, et nous devons nous y tenir. Dans certains cas, nous pouvons décider de réaliser un investissement en sachant que c’est la bonne chose à faire non seulement pour les deux ou trois prochaines années, mais aussi pour les dix prochaines années. Mais il est clair que nous devons rester très concentrés sur ce que nous essayons d’accomplir. Il est essentiel de ne pas laisser le marché ou les agents dicter notre conduite », a conclu Berrada.
Prise de décision et leadership fondés sur les données
Au cœur de la nouvelle efficacité de United sur le marché des transferts se trouve l’intégration d’une analyse de données de haut niveau. Sous la houlette de Michael Sansoni, le directeur des données, le club cherche à minimiser les risques et à maximiser l’impact de chaque nouvelle recrue. Berrada estime que la combinaison d’une équipe dirigeante bien établie et d’une technologie moderne a placé le club dans une position bien plus favorable qu’au cours des années précédentes.
« Nous devons donc être prêts ; nous devons faire preuve d’agilité et de flexibilité. Mais nous avons un plan clair. Jason Wilcox et son équipe sont très bien placés pour mettre ce plan à exécution. Je pense sincèrement que ce que nous avons vu la saison dernière constitue une bonne voie à suivre pour nous : nous voulons un mélange d’expérience et de jeunesse ; nous voulons un mélange de joueurs qui ont démontré qu’ils pouvaient performer en Premier League et peut-être aussi de joueurs qui s’illustrent très bien en dehors de la Premier League. Avec notre équipe de direction sportive et les moyens consacrés à la cellule data de Michael Sansoni, nous sommes déjà en position de force, et la qualité de nos décisions ne pourra qu’augmenter à mesure que l’effectif se stabilise et que nous poursuivons nos investissements. »
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Bilan d’une saison marquée par une profonde transformation
La confiance qui règne au sein du conseil d’administration découle de la gestion rigoureuse des transferts effectuée il y a douze mois. Les signatures de joueurs tels que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko et le gardien Senne Lammens – élu « Transfert de la saison» en Premier League – ont validé la stratégie actuelle. Ces renforts ont joué un rôle déterminant, aidant Michael Carrick à mener le club à la troisième place du classement et à un retour parmi l’élite du football européen.
« Les quatre recrues expérimentées que nous avons engagées l’année dernière ont très bien fonctionné », ajoute Berrada. « Elles ont toutes joué un rôle important dans le succès de cette saison. Elles sont toutes très différentes. Senne fait preuve d’une maturité bien supérieure à son âge ; Cunha est un joueur très charismatique, et cela se voit sur le terrain. Bryan se montre plus discret, mais il devient un véritable leader dès qu’il foule la pelouse, tandis que Sesko affiche une soif d’apprentissage quotidienne depuis son arrivée, avec des résultats visibles ces derniers mois. Nous sommes donc très satisfaits de ces quatre renforts expérimentés et nous entendons poursuivre dans cette voie, tout en sachant que notre effectif est animé par une forte volonté de gagner et de réussir. »