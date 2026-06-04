« Nous ne laisserons pas les agents nous dicter notre conduite » : le PDG de Manchester United présente un « plan clair » pour l'avenir, à l'approche d'un mercato estival majeur sous la houlette de Michael Carrick

Berrada a annoncé que United entend reproduire le modèle de recrutement estival qui a permis de redresser l’équipe la saison passée. Interrogé sur le podcast officiel du club, « Inside Carrington », le PDG a expliqué que la cellule dirigée par le directeur sportif Jason Wilcox est prête à exécuter une stratégie claire pour la saison 2026-2027.

« Je pense que le modèle que nous avons suivi l’été dernier sera reproduit », déclare Omar. « On aborde toujours un mercato sans savoir comment on va en sortir, mais il faut être vraiment bien préparé. Il faut avoir un plan clair ; il faut savoir exactement quels postes on cherche à renforcer, et il faut aussi être prêt à toute éventualité. Il pourrait y avoir des départs auxquels on ne s’attend pas ; il pourrait y avoir des opportunités sur le marché qui n’existaient peut-être pas au début du mercato. »