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« Nous ne l’avons pas fait prendre de risque ! » - Michael Carrick donne des nouvelles de la forme de Luke Shaw avant le derby de Manchester
Shaw engagé dans une course contre-la-montre
Carrick a révélé que Shaw fera l’objet d’une évaluation de dernière minute afin de déterminer sa disponibilité pour le prochain choc contre Manchester City. Le latéral gauche de 31 ans n’a pas été retenu dans le groupe pour l’écrasante victoire 4-0 de jeudi contre Sabah FK en Ligue des champions, après avoir auparavant été remplacé lors du match nul 2-2 contre Everton.
En expliquant la décision de laisser Shaw de côté pour le rendez-vous continental de milieu de semaine, Carrick a insisté sur une approche prudente dans le processus de rétablissement du défenseur. « On va devoir voir », a déclaré Carrick aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur la situation du joueur pour dimanche. « On a simplement pris un peu soin de lui. Il n’était pas tout à fait prêt à 100 % pour [Sabah], donc on n’a pas pris de risque. On verra comment il se sent au cours des prochains jours. »
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Dans la continuité du succès lors du précédent derby
Le prochain match revêt une importance personnelle particulière pour Carrick, puisqu'il s'agit d'une répétition de son tout premier match sur le banc après avoir remplacé Ruben Amorim à titre intérimaire en janvier. À cette occasion, Manchester United avait mis fin à une série de quatre matches sans victoire avec une prestation clinique pour faire tomber l'équipe de Pep Guardiola, grâce à des buts de Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu.
Carrick s'est empressé d'écarter toute suggestion selon laquelle le résultat précédent dicterait le déroulement de la rencontre de dimanche. « Ce sera forcément différent, simplement parce qu'aucun match ne se ressemble », a-t-il expliqué. « Je pense qu'il n'est pas question de partir du principe que, parce qu'on a gagné l'an dernier, on fera les mêmes choses et que tout sera pareil. Je pense que la confiance que nous avons bâtie au fil du temps, et le sentiment que nous nous améliorons sans cesse, nous aide. Nous savons que c'est un grand match, nous savons que c'est un match important. Il y a beaucoup en jeu, c'est assez évident à dire, mais nous avons hâte d'y être. Nous avons peu de temps pour récupérer et le préparer, mais nous en tirerons le maximum. »
La vision à long terme de Carrick
D’abord nommé à titre intérimaire, Carrick a décroché le poste de manière permanente à Old Trafford grâce à son impressionnant bilan de 12 victoires lors de ses 17 premiers matches. Alors que des spéculations extérieures laissaient initialement entendre que la hiérarchie menée par INEOS pourrait se tourner vers un candidat de premier plan venu de l’extérieur pendant le mercato estival, Carrick affirme que son attention a toujours été portée sur la trajectoire à long terme du club.
L’ancien milieu de terrain de United reste inflexible dans son engagement envers le projet qu’il a lancé en janvier. « Je pense l’avoir dit assez tôt, j’ai toujours eu l’intention d’être [entraîneur au-delà de l’été] », a-t-il reconnu. « Toutes les décisions que nous prenions partaient du principe que nous allions être là pendant un certain temps. Je n’ai jamais su combien de temps cela allait durer, et je ne le sais toujours pas ! Mais on prépare toujours l’avenir, ce à quoi on veut qu’il ressemble et la direction que l’on veut prendre, et c’est le cas depuis le premier jour. La performance qu’ont livrée les gars a été incroyable avec tout ça, mais il y a toujours clairement eu, et il y a toujours eu, et il y aura toujours pour moi, dès le départ, cette volonté d’essayer d’amener ce club là où nous voulons l’emmener sur le long terme. »
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Contraste dans le sort des derbies
Manchester United a connu un début de saison poussif en Premier League, occupant actuellement la 11e place du classement avec seulement quatre points après une défaite contre Hull City, une victoire face à Ipswich Town et un match nul contre Everton. À l’inverse, le rival local Manchester City a réalisé un début de saison parfait, avec un sans-faute qui lui permet d’occuper la tête du classement à égalité avec le champion en titre, Arsenal.
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