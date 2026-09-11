Carrick a révélé que Shaw fera l’objet d’une évaluation de dernière minute afin de déterminer sa disponibilité pour le prochain choc contre Manchester City. Le latéral gauche de 31 ans n’a pas été retenu dans le groupe pour l’écrasante victoire 4-0 de jeudi contre Sabah FK en Ligue des champions, après avoir auparavant été remplacé lors du match nul 2-2 contre Everton.

En expliquant la décision de laisser Shaw de côté pour le rendez-vous continental de milieu de semaine, Carrick a insisté sur une approche prudente dans le processus de rétablissement du défenseur. « On va devoir voir », a déclaré Carrick aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur la situation du joueur pour dimanche. « On a simplement pris un peu soin de lui. Il n’était pas tout à fait prêt à 100 % pour [Sabah], donc on n’a pas pris de risque. On verra comment il se sent au cours des prochains jours. »