« Nous n'y perdrions pas grand-chose » : Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, se montre étonnamment serein face au risque de voir un joueur clé partir sans indemnité de transfert

Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de Konrad Laimer, dont l’engagement actuel court jusqu’en 2027, mais à des conditions financières encadrées. Selon nos informations, le club bavarois a transmis une proposition au milieu de terrain polyvalent depuis plusieurs semaines. Les discussions butent toutefois sur les exigences salariales du joueur autrichien.

L’Autrichien réclamerait une hausse significative de son salaire annuel, qui passerait d’environ dix à près de quinze millions d’euros. Le FC Bayern refuse pour l’instant, mais le joueur maintient ses exigences, notamment en raison des contrats très lucratifs récemment accordés à Dayot Upamecano, Jamal Musiala et Alphonso Davies.

« Au fond, il s’agit toujours d’une question de reconnaissance. Que les performances des dernières années soient valorisées d’une manière ou d’une autre », déclarait Laimer début avril sur ServusTV au sujet de ces négociations complexes. « Il y a eu une brève discussion, puis plus rien », a-t-il déclaré au sujet des échanges avec les dirigeants du FCB, tout en se montrant serein : « C’est un vrai plaisir de jouer au Bayern. Voyons voir où cela nous mènera. »