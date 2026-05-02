« Ce n'est pas compliqué », a souligné Eberl après le match nul 3-3 en Bundesliga contre le 1. FC Heidenheim samedi. Il a précisé : « Il s'agit simplement de discussions et de divergences d'opinions ; pour l'instant, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord. Mais il n'y a ni animosité ni mauvaise entente. »
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« Nous n'y perdrions pas grand-chose » : Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, se montre étonnamment serein face au risque de voir un joueur clé partir sans indemnité de transfert
Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de Konrad Laimer, dont l’engagement actuel court jusqu’en 2027, mais à des conditions financières encadrées. Selon nos informations, le club bavarois a transmis une proposition au milieu de terrain polyvalent depuis plusieurs semaines. Les discussions butent toutefois sur les exigences salariales du joueur autrichien.
L’Autrichien réclamerait une hausse significative de son salaire annuel, qui passerait d’environ dix à près de quinze millions d’euros. Le FC Bayern refuse pour l’instant, mais le joueur maintient ses exigences, notamment en raison des contrats très lucratifs récemment accordés à Dayot Upamecano, Jamal Musiala et Alphonso Davies.
« Au fond, il s’agit toujours d’une question de reconnaissance. Que les performances des dernières années soient valorisées d’une manière ou d’une autre », déclarait Laimer début avril sur ServusTV au sujet de ces négociations complexes. « Il y a eu une brève discussion, puis plus rien », a-t-il déclaré au sujet des échanges avec les dirigeants du FCB, tout en se montrant serein : « C’est un vrai plaisir de jouer au Bayern. Voyons voir où cela nous mènera. »
- AFP
Konrad Laimer quittera-t-il le FC Bayern en 2027 sans indemnité de transfert ? « Nous n'y perdrions pas grand-chose »
Si Laimer ne prolonge pas son contrat, le milieu de terrain de 28 ans pourrait quitter le club à l’issue de la saison. Cet été constituerait alors la dernière opportunité pour le Bayern d’obtenir une indemnité de transfert correcte pour le joueur, dont le contrat expire dans un an.
Max Eberl a toutefois rappelé qu’il existait « deux points de vue » et qu’il faudrait « trouver un terrain d’entente, d’une manière ou d’une autre ». Interrogé sur la possibilité de devoir le céder cet été pour éviter de le perdre gratuitement l’an prochain, Eberl a répondu avec sang-froid : « Il est arrivé sans indemnité de transfert, nous n’aurions donc pas grand-chose à perdre. »
Arrivé libre en 2023 en provenance de Leipzig, l’international autrichien s’est rapidement imposé grâce à sa régularité et sa polyvalence, et il figure cette saison encore parmi les joueurs les plus performants du club le plus titré d’Allemagne. Son départ contraindrait toutefois le Bayern à chercher un remplaçant, probablement onéreux, pour occuper son poste dans l’effectif.
L’ancien joueur de Leipzig a déjà marqué trois buts et délivré douze passes décisives en 43 matchs cette saison. En demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (4-5), il avait débuté sur le banc, Alphonso Davies lui étant préféré au poste de latéral gauche. Remplaçant puis auteur d’une entrée en jeu en seconde période, l’Autrichien reste en balance pour une place dans le onze du match retour, mercredi.
Konrad Laimer : ses statistiques au FC Bayern Munich
Jeux
132
Buts
7 passes décisifs.
Passes décisives
20 cartons jaunes
Cartons jaunes
31