« Nous n'étions pas prêts » - Mikel Arteta critique les joueurs d'Arsenal pour leur « manque d'urgence » alors que le Bayer Leverkusen fait goûter aux Gunners leur propre médecine avec un but sur coup franc
Arteta regrette une erreur défensive coûteuse
Lors de la conférence de presse d'après-match, Arteta a exprimé sa frustration après lematch nul 1-1 concédé par Arsenal face au Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les visiteurs ont vu Robert Andrich marquer sur corner peu après la mi-temps, ce qui a incité l'entraîneur à souligner le manque d'attention coûteux de son équipe, une faiblesse dont son équipe est réputée pour tirer profit dans les situations de coups de pied arrêtés.
Se concentrant sur cette erreur défensive, il n'a pas mâché ses mots concernant la préparation. « Il y a toujours deux côtés à cela. D'un côté, il y a l'adversaire qui a su exploiter cette faiblesse et ce manque d'attention ou d'urgence dans les deux situations, et de l'autre, il y a nous, car nous savions, nous leur avons montré trois extraits du week-end dernier de trois manières différentes, et nous n'étions pas prêts, et nous nous sommes fait prendre. »
Havertz fait un retour émouvant
Malgré des difficultés pendant une grande partie de la seconde mi-temps, l'équipe visiteuse a trouvé une bouée de sauvetage grâce à Havertz face à son ancien club. L'attaquant allemand s'est présenté avec assurance pour convertir un penalty obtenu en fin de match par le remplaçant Noni Madueke, garantissant ainsi que tout restera à jouer lorsque les deux équipes se retrouveront dans le nord de Londres la semaine prochaine.
Le manager s'est réjoui du sang-froid dont a fait preuve l'attaquant lors de cette soirée spéciale. « Oui, il a fait preuve d'un grand sang-froid, et oui, le football est un sport étrange qui donne lieu à des histoires spéciales. Son retour ici après une si longue absence, alors qu'il a fait partie de ce club, pour marquer un but aussi important, je pense que c'est un grand moment », a déclaré Arteta, avant d'ajouter : « J'ai apprécié le fait que, sur le plan émotionnel, nous ayons compris ce que nous devions faire. »
Saka remplace une menace dynamique
La substitution de Bukayo Saka alors que l'équipe cherchait à égaliser a suscité des interrogations, mais ce changement tactique audacieux s'est avéré payant lorsque Madueke a obtenu le penalty décisif. Le manager a défendu ce changement, insistant sur le fait qu'il fallait un autre type d'attaque pour briser le bloc défensif résolu de Leverkusen dans les dernières minutes.
Expliquant les raisons de ce remplacement, Arteta a salué l'impact immédiat de l'ailier. « Je pensais que nous avions besoin d'autre chose et Noni a apporté sa contribution et s'est révélé être une véritable menace, j'ai donc décidé de faire ce changement », a-t-il expliqué. « Ce n'est pas du tout surprenant, car c'est sa plus grande qualité. Il est très courageux et Noni est une véritable menace. Avoir un joueur avec cette capacité quand on en a besoin et qui intervient comme il l'a fait, c'est tout à son honneur. »
Manque d'inspiration créative
Tout au long de la première mi-temps, l'équipe anglaise a dominé la possession du ballon, mais a eu du mal à trouver la dernière passe décisive. Arteta a admis que ses attaquants devaient considérablement améliorer leur efficacité pour progresser, soulignant l'absence du capitaine Martin Odegaard.
« Martin a des qualités différentes, mais nous avons des joueurs très talentueux. Il est évident que l'exécution de nombreuses actions doit être d'un autre niveau », a-t-il conclu. « Nous voulons créer beaucoup plus de danger dans et autour de la surface, et aujourd'hui, à de nombreuses reprises, cela n'a pas été le cas. Cela fait partie du football. Il faut réagir après coup, et surtout, comme c'est quelque chose que nous avons fait après avoir récupéré le ballon, nous avons laissé trop d'espace. »
