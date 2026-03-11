« Nous n'étions pas prêts » - Mikel Arteta critique les joueurs d'Arsenal pour leur « manque d'urgence » alors que le Bayer Leverkusen fait goûter aux Gunners leur propre médecine avec un but sur coup franc

Lors de la conférence de presse d'après-match, Arteta a exprimé sa frustration après lematch nul 1-1 concédé par Arsenal face au Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les visiteurs ont vu Robert Andrich marquer sur corner peu après la mi-temps, ce qui a incité l'entraîneur à souligner le manque d'attention coûteux de son équipe, une faiblesse dont son équipe est réputée pour tirer profit dans les situations de coups de pied arrêtés.

Se concentrant sur cette erreur défensive, il n'a pas mâché ses mots concernant la préparation. « Il y a toujours deux côtés à cela. D'un côté, il y a l'adversaire qui a su exploiter cette faiblesse et ce manque d'attention ou d'urgence dans les deux situations, et de l'autre, il y a nous, car nous savions, nous leur avons montré trois extraits du week-end dernier de trois manières différentes, et nous n'étions pas prêts, et nous nous sommes fait prendre. »