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« Nous n’avons que nous-mêmes à blâmer ! » : Niko Kovac fulmine après l’effondrement tardif du Borussia Dortmund
Le chaos de fin de match prive Dortmund de la victoire
Le Borussia Dortmund a manqué l’occasion de décrocher une cinquième victoire en autant de matches de Bundesliga après un effondrement spectaculaire en fin de match contre le Werder Brême au Signal Iduna Park. Daniel Svensson et Nico Schlotterbeck semblaient avoir assuré les trois points avec des buts inscrits à la 80e et à la 85e minute.
Cependant, le Werder a réagi grâce à Ludovit Reis à la 88e minute avant que l’ancien attaquant de Dortmund Niclas Fullkrug n’égalise de la tête dans le temps additionnel.
Le match nul 2-2 permet pour l’instant à Dortmund de rester en tête du classement de Bundesliga.
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Kovac admet que l’équipe a mal géré les dernières minutes
S'exprimant devant les journalistes après le match, l'entraîneur principal Niko Kovac n'a trouvé aucune excuse à l'incapacité de son équipe à gérer la fin de la rencontre. « Pendant quatre-vingt-huit minutes, nous avons mis notre adversaire sous pression avec une telle efficacité que nous l'avions au bord de la rupture », a déclaré Kovac.
« Mais nous n'avons pas réussi à gérer correctement les huit dernières minutes. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes pour cela. »
« Bien sûr, nous sommes déçus. Ce sont deux points perdus pour nous. Espérons que nous tirerons les leçons de ces huit dernières minutes. »
Les dirigeants du club et les joueurs expriment leur frustration
Le directeur général en charge du sport, Lars Ricken, et le défenseur Waldemar Anton ont fait écho à la déception de Kovac en zone mixte. « C'est une pure déception. Nous avions justement à cœur de remporter ce genre de matches », a reconnu Ricken.
Anton a ajouté : « Après avoir mené 2-0, nous nous sommes éloignés de notre plan de jeu. Et pour être honnête, nous n'avons plus bien défendu. »
Buteur, Schlotterbeck a également salué la tête décisive de Fullkrug, en notant : « Nous avions en fait tout sous contrôle jusqu'à la 88e minute. Fulle, c'est Fulle. Il est excellent de la tête. »
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Rétablissement immédiat nécessaire pour la Ligue des champions
Malgré cette fin amère, Dortmund reste invaincu sur la scène nationale à l’approche d’un automne chargé. L’équipe de Kovac doit vite tourner la page après cette déception, alors qu’elle s’apprête à enchaîner trois déplacements consécutifs en six jours.
Dortmund se rend en Norvège pour affronter le FK Bodo/Glimt en Ligue des champions de l’UEFA mercredi soir.
Dortmund tentera de rebondir avec une victoire sur la scène européenne.
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