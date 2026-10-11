« Nous n’avons que nous-mêmes à blâmer ! » : Niko Kovac fulmine après l’effondrement tardif du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a manqué l’occasion de décrocher une cinquième victoire en autant de matches de Bundesliga après un effondrement spectaculaire en fin de match contre le Werder Brême au Signal Iduna Park. Daniel Svensson et Nico Schlotterbeck semblaient avoir assuré les trois points avec des buts inscrits à la 80e et à la 85e minute.

Cependant, le Werder a réagi grâce à Ludovit Reis à la 88e minute avant que l’ancien attaquant de Dortmund Niclas Fullkrug n’égalise de la tête dans le temps additionnel.

Le match nul 2-2 permet pour l’instant à Dortmund de rester en tête du classement de Bundesliga.