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Moataz Bellah El Hadedy

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« Nous n’avons pas peur » : Luka Modric aborde avec confiance le match contre l’Angleterre, tandis que le maestro croate et milanais élude pour l’instant les questions sur sa retraite

Croatie
Coupe du monde
L. Modric
Angleterre
Milan AC
Angleterre vs Croatie

À la veille du match d’ouverture crucial de la Croatie contre l’Angleterre en Coupe du monde, Luka Modric a lancé un avertissement à ses adversaires : son équipe n’a peur de personne. Le milieu de terrain de l’AC Milan, qui dispute son cinquième Mondial, demeure le pilier d’une nation désireuse de rééditer ses exploits de 2018 et 2022. Malgré les spéculations sur son avenir club et une possible retraite, le vétéran reste pleinement concentré sur le terrain.

  • Focus sur la Coupe du monde

    Modric n’envisage pas encore de raccrocher les crampons, mais il refuse pour l’instant de révéler où il évoluera la saison prochaine. Le maestro de l’AC Milan, âgé de 40 ans, s’apprête à disputer sa cinquième Coupe du monde et a clairement indiqué que ses records personnels et ses négociations contractuelles passaient après la gloire internationale.

    Le contrat du capitaine croate à Milan expire cet été, même s’il dispose d’une option de prolongation d’une année. Aucune décision n’a encore été officialisée et, selon certaines sources, il envisagerait de prendre sa retraite après la Coupe du monde.

    Pour l’instant, il refuse d’aborder son avenir, répétant à la presse : « Je me concentre exclusivement sur le tournoi, car je veux aider l’équipe du mieux possible. »

    Bien qu’il ne lui manque que deux capes pour atteindre la barre des 200, il refuse de voir ce voyage en Amérique du Nord comme une tournée d’adieu ou une « dernière danse » avec la sélection.

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Défi avant la rencontre face à l'Angleterre

    La Croatie entame la phase de groupes par un véritable test face à l’Angleterre, que Luka Modric présente comme la grande favorite de la poule. Pourtant, le maître à jouer croate balaie aussitôt l’idée d’une quelconque intimidation liée au effectif étoilé des Three Lions ou à leur statut de prétendants au titre.

    Le milieu de terrain chevronné se réjouit de ce défi et déclare : « Nous respectons tout le monde, mais nous n’avons peur de personne. C’est maintenant à nous de le prouver sur le terrain. Nous voulons rendre tous les Croates fiers. » Modric estime que, même si l’Angleterre est favorite, l’expérience de son équipe lui donne l’avantage nécessaire pour rivaliser à nouveau au plus haut niveau.

  • Ils ne sont pas là juste pour faire nombre

    Après sa deuxième place en 2018 et sa troisième en 2022, la Croatie arrive dans ce tournoi avec la réputation de toujours se surpasser sur la scène internationale. Modric insiste : son équipe n’est pas venue aux États-Unis pour faire de la figuration, mais pour briguer le trophée qui lui a récemment échappé.

    « La plus grande force de la Croatie lors des dernières éditions de la Coupe du monde a toujours été l’unité, et il doit en être de même cette fois-ci. Nous ne sommes pas ici pour participer, pour faire de la figuration. Lorsque le groupe est soudé, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui », a déclaré Modric.


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    Accompagner la prochaine génération

    Alors que l’équipe traverse une phase de transition naturelle, Modric se considère comme bien plus qu’un simple meneur de jeu ; il est le trait d’union entre la génération dorée et les jeunes talents émergents. Il estime que son rôle consiste à offrir aux jeunes joueurs un cadre leur permettant de s’épanouir sans que le poids des attentes n’étouffe leur créativité.

    « Nous, les joueurs plus expérimentés, devons tendre la main aux jeunes, les aider à progresser et leur transmettre notre expérience, notre qualité et notre mentalité. Ils doivent se sentir libres d’exprimer leur talent, et nous devons les soutenir. Une transition générationnelle est en cours, mais nous entendons rester compétitifs et continuer à briller, comme nous l’avons fait lors des deux dernières Coupes du monde », a conclu Modric.

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