Modric n’envisage pas encore de raccrocher les crampons, mais il refuse pour l’instant de révéler où il évoluera la saison prochaine. Le maestro de l’AC Milan, âgé de 40 ans, s’apprête à disputer sa cinquième Coupe du monde et a clairement indiqué que ses records personnels et ses négociations contractuelles passaient après la gloire internationale.

Le contrat du capitaine croate à Milan expire cet été, même s’il dispose d’une option de prolongation d’une année. Aucune décision n’a encore été officialisée et, selon certaines sources, il envisagerait de prendre sa retraite après la Coupe du monde.

Pour l’instant, il refuse d’aborder son avenir, répétant à la presse : « Je me concentre exclusivement sur le tournoi, car je veux aider l’équipe du mieux possible. »

Bien qu’il ne lui manque que deux capes pour atteindre la barre des 200, il refuse de voir ce voyage en Amérique du Nord comme une tournée d’adieu ou une « dernière danse » avec la sélection.