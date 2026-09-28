L’ailier grec Christos Tzolis a fait parler sa qualité dans le moment décisif en offrant le but de la victoire à Dimitris Kourbelis à la 74e minute, lors d’un succès 1-0 contre l’Allemagne à Augsbourg. L’attaquant de 24 ans s’est intelligemment retourné sur le flanc gauche avant de remettre le ballon à Kourbelis, qui a trompé Alexander Nubel.

Cette victoire fait suite au récent succès de la Grèce contre l’Allemagne à la WWK Arena, consolidant la position de l’Ethniki en tête du groupe A.

Tzolis s’est dit ravi d’enchaîner deux victoires consécutives à l’extérieur contre des adversaires internationaux de premier plan.



