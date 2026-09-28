Sven Simon
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« Nous n’avons pas perdu la tête ! » : Christos Tzolis révèle comment la Grèce a conquis l’Allemagne à Augsbourg
Tzolis offre une passe décisive à un buteur historique alors que la Grèce terrasse un autre géant européen
L’ailier grec Christos Tzolis a fait parler sa qualité dans le moment décisif en offrant le but de la victoire à Dimitris Kourbelis à la 74e minute, lors d’un succès 1-0 contre l’Allemagne à Augsbourg. L’attaquant de 24 ans s’est intelligemment retourné sur le flanc gauche avant de remettre le ballon à Kourbelis, qui a trompé Alexander Nubel.
Cette victoire fait suite au récent succès de la Grèce contre l’Allemagne à la WWK Arena, consolidant la position de l’Ethniki en tête du groupe A.
Tzolis s’est dit ravi d’enchaîner deux victoires consécutives à l’extérieur contre des adversaires internationaux de premier plan.
- Kirchner-Media
L’ailier révèle que sa force mentale a permis à la Grèce de rester calme sous pression
Dans une interview accordée à l’UEFA, Tzolis a expliqué que malgré la domination prolongée de l’Allemagne dans la possession du ballon, les joueurs grecs n’ont jamais paniqué. Il a souligné que chaque joueur de champ avait rempli ses tâches défensives tout en étant convaincu que des occasions en contre-attaque allaient se présenter.
Tzolis a noté que le fait d’avoir manqué une énorme occasion par l’intermédiaire de Fotis Ioannidis plus tôt en seconde période n’avait pas ébranlé la confiance de l’équipe.
« C’est incroyable, a déclaré Tzolis à l’UEFA. Cela fait deux matches à l’extérieur et deux victoires contre des adversaires très difficiles et de grande qualité. L’Allemagne contrôlait le match, mais nous n’avons pas perdu la tête. Tout le monde faisait des appels, nous sommes restés à nos postes, et nous savions que nous allions avoir quelques occasions. »
L’esprit d’équipe se révèle décisif dans une campagne à suspense face aux géants
Tzolis a salué l’unité exceptionnelle instaurée sous la direction d’Ivan Jovanovic, affirmant que l’esprit d’équipe compense les différences de profondeur d’effectif individuelle. Il a souligné que chaque joueur se battait pour les autres, du gardien Konstantinos Tzolakis jusqu’à la ligne d’attaque.
L’ailier d’Arsenal a déclaré que la Grèce est en train de prouver qu’elle est une force du football européen.
Tzolis se réjouit de ramener cet élan sur ses terres.
- Kirchner-Media
La Grèce se concentre sur le choc contre les Pays-Bas à Thessalonique
Tzolis et ses coéquipiers rentrent au pays alors qu’ils tournent désormais leur attention vers le choc de Ligue des nations de jeudi contre les Pays-Bas au stade Toumba de Thessalonique. L’équipe d’Ivan Jovanovic cherche à porter son bilan à trois victoires en trois matches.
L’Allemagne reçoit la Serbie à Munich le même soir avec l’objectif de rebondir.
Tzolis espère conserver sa place de titulaire sur l’aile gauche.
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