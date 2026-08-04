Sur le plan des dépenses, le Barça a jusqu'à présent déboursé près de 110 millions d'euros pour recruter Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Bardghji, tandis que les transferts du Real Madrid ont atteint environ 100 millions d'euros avec les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Espy, en plus des recrutements libres de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, les négociations se poursuivant pour les dossiers Rodri et Diomandé.
De son côté, l'Atlético Madrid a dépensé près de 102 millions d'euros pour s'attacher les services de Morten Hjulmand, Lee Kang-in et Alejandro Grimaldo, tandis que d'autres clubs se sont également signalés sur le marché, à l'image du Real Betis, qui a investi 14,5 millions d'euros après sa qualification en Ligue des champions, et de Getafe, qui a dépensé 19 millions d'euros à la suite de son accession à la Ligue Europa Conférence.
La Liga a indiqué que les clubs du championnat espagnol ont jusqu'à présent dépensé près de 400 millions d'euros, soit la moitié du montant attendu au cours de cet été.
La Ligue estime que le marché connaîtra un écart net entre les clubs capables de suivre la hausse des prix et ceux qui feront face à des difficultés financières, certaines équipes se tournant vers des solutions alternatives, comme l'investissement dans leurs académies ou la recherche de transferts à moindre coût.
Alonso a affirmé que les dépenses colossales observées chez les clubs du championnat anglais ne constituaient pas un véritable investissement, mais conduisaient au contraire à détruire le marché, estimant que payer des centaines de millions pour des joueurs dont le prix ne reflète pas la valeur réelle revient à acheter une maison à trois millions d'euros alors que sa valeur effective ne dépasse pas le demi-million.