Goal.com
En direct€50
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

« Nous n'avons pas payé un seul euro pour recruter Mbappé » : la Liga s'insurge contre la folie de la Premier League

FEATURES
Kylian Mbappé
Real Madrid
FC Barcelone
Bétis Séville
Atlético Madrid
Premier League
LaLiga
France
Espagne
Angleterre

Avertissement au ton ferme : la Liga dévoile ses plans pour faire face à l'inflation des prix

Les clubs de la Liga espagnole poursuivent leur préparation pour la nouvelle saison avec des mouvements forts sur le marché des transferts, mais la Ligue (« la Liga ») a averti que les dépenses croissantes des clubs de Premier League anglaise imposent une nouvelle réalité susceptible de faire grimper le prix des joueurs et de compliquer la conclusion des transactions.

La Liga a estimé que le total des dépenses de ses clubs au cours de l'actuel mercato estival atteindrait environ 800 millions d'euros, à la faveur de la grande activité menée par le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

  • Les étapes de formation de la bulle : la flambée des prix

    Marta Alonso, directrice générale adjointe chargée des affaires institutionnelles de la Liga, a expliqué que les clubs de la compétition étaient devenus plus actifs par rapport aux saisons précédentes, soulignant que le Real Madrid et le Barça, dont la situation financière s'est améliorée, menaient le mouvement sur le marché aux côtés de plusieurs autres clubs.

    Alonso a mis en garde contre le fait que la politique de dépenses de la Premier League anglaise avait provoqué une inflation des prix des joueurs, les clubs anglais versant désormais des sommes, des indemnités de transfert et des salaires supérieurs à la valeur marchande, estimant que cela avait créé une « bulle » qui affectera les autres championnats européens.

    Elle a ajouté que les clubs de Premier League étaient censés dépenser environ 1,6 milliard d'euros en adéquation avec leurs revenus, mais qu'ils avaient largement dépassé ce chiffre, leurs dépenses ayant déjà atteint 1,865 milliard d'euros selon le site Transfermarkt, alors qu'il reste un mois avant la fermeture du mercato.

    Elle a affirmé que cette situation obligerait les clubs espagnols à débourser des sommes plus importantes pour recruter des joueurs, tout en rendant plus difficile l'attraction de joueurs en provenance du championnat anglais, en plus d'accroître les défis liés au maintien des talents locaux face à la puissance financière des clubs anglais.

    • Publicité

  • La destruction du marché et le plan alternatif

    Sur le plan des dépenses, le Barça a jusqu'à présent déboursé près de 110 millions d'euros pour recruter Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Bardghji, tandis que les transferts du Real Madrid ont atteint environ 100 millions d'euros avec les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Espy, en plus des recrutements libres de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, les négociations se poursuivant pour les dossiers Rodri et Diomandé.

    De son côté, l'Atlético Madrid a dépensé près de 102 millions d'euros pour s'attacher les services de Morten Hjulmand, Lee Kang-in et Alejandro Grimaldo, tandis que d'autres clubs se sont également signalés sur le marché, à l'image du Real Betis, qui a investi 14,5 millions d'euros après sa qualification en Ligue des champions, et de Getafe, qui a dépensé 19 millions d'euros à la suite de son accession à la Ligue Europa Conférence.

    La Liga a indiqué que les clubs du championnat espagnol ont jusqu'à présent dépensé près de 400 millions d'euros, soit la moitié du montant attendu au cours de cet été.

    La Ligue estime que le marché connaîtra un écart net entre les clubs capables de suivre la hausse des prix et ceux qui feront face à des difficultés financières, certaines équipes se tournant vers des solutions alternatives, comme l'investissement dans leurs académies ou la recherche de transferts à moindre coût.

    Alonso a affirmé que les dépenses colossales observées chez les clubs du championnat anglais ne constituaient pas un véritable investissement, mais conduisaient au contraire à détruire le marché, estimant que payer des centaines de millions pour des joueurs dont le prix ne reflète pas la valeur réelle revient à acheter une maison à trois millions d'euros alors que sa valeur effective ne dépasse pas le demi-million.

  • Mbappé et l'attrait de la Liga : l'arme des talents face à l'argent de la Premier League

    Selon le rapport publié par le journal AS ce mardi, c'est la raison pour laquelle un nombre croissant de clubs espagnols misent davantage sur la conservation des talents déjà présents dans l'effectif ou de ceux formés dans les académies du club.

    Et de poursuivre : « Nous avons orienté la politique du fair-play financier de la Liga vers cet objectif de conservation des talents. Afin que la Premier League ne vienne pas les recruter en raison des restrictions strictes sur le plafond salarial. Nous avons autorisé le renouvellement des contrats des joueurs et l'augmentation de leurs salaires durant la saison, même s'ils dépassent le plafond des dépenses, à condition qu'ils comblent l'écart la saison suivante. Quant aux académies de jeunes, si un joueur émerge et qu'il faut signer un contrat avec lui, il peut être enregistré sans aucun problème. Et les clubs tentent de conserver les talents et de leur offrir de bonnes conditions salariales. »

    Et d'ajouter : « C'est un point de vue que nous essayons toujours de clarifier. Le fait que la Liga investisse moins d'argent que les autres championnats ne signifie pas qu'elle se porte mal. Si nous avons les talents dans nos rangs, pourquoi dépenser de l'argent pour un joueur qui n'est pas meilleur qu'eux ? Pour nous, le problème serait de ne pas être en mesure de conserver ces talents. »

    Elle ajoute : « En raison des attentes des joueurs, il y aura toujours des mouvements. C'est indéniable. Mais personne ne remet en question l'attrait de rejoindre la Liga. Aucun montant n'a été versé pour le transfert de Mbappé. Il en va de même pour Lamine et Pedri. Pour nous, les dépenses sur le marché des transferts ne sont pas un indicateur de la bonne ou mauvaise santé de la Liga. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Les coûts supplémentaires de la bulle

    Malgré tout, il y a toujours de grands talents prometteurs qui finissent par céder aux tentations de l'étranger, et notamment à l'argent anglais. À ce sujet, Alonso a déclaré au journal As : « C'est quelque chose de normal. Seuls onze joueurs peuvent évoluer sur le terrain. Le problème surviendrait si des joueurs partaient et que nous n'étions pas en mesure de les remplacer au même niveau. Voilà l'explication. La concurrence s'est accrue en Premier League, et elle est impressionnante en deuxième division. En Europe, il y aura des années où nous remporterons une compétition et d'autres où nous ne la remporterons pas... mais cela ne sera pas à cause du fair-play. »

    Le journal a conclu : « Le marché des transferts espagnol sera long, et il y aura deux manières de faire face aux excès anglais. La première est celle des grands clubs, qui pourront réaliser des recrutements et rivaliser sur le marché, tout en essayant de négocier pour éviter les coûts excessifs engendrés par la "bulle" du marché ; la seconde est celle des clubs qui tenteront de protéger leurs talents de la menace anglaise, tout en faisant émerger une nouvelle vague de jeunes joueurs prometteurs. »

    À lire aussi : nouvelle menace après une saison à oublier, Arnold reviendra-t-il à Liverpool ?