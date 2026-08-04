Selon le rapport publié par le journal AS ce mardi, c'est la raison pour laquelle un nombre croissant de clubs espagnols misent davantage sur la conservation des talents déjà présents dans l'effectif ou de ceux formés dans les académies du club.

Et de poursuivre : « Nous avons orienté la politique du fair-play financier de la Liga vers cet objectif de conservation des talents. Afin que la Premier League ne vienne pas les recruter en raison des restrictions strictes sur le plafond salarial. Nous avons autorisé le renouvellement des contrats des joueurs et l'augmentation de leurs salaires durant la saison, même s'ils dépassent le plafond des dépenses, à condition qu'ils comblent l'écart la saison suivante. Quant aux académies de jeunes, si un joueur émerge et qu'il faut signer un contrat avec lui, il peut être enregistré sans aucun problème. Et les clubs tentent de conserver les talents et de leur offrir de bonnes conditions salariales. »

Et d'ajouter : « C'est un point de vue que nous essayons toujours de clarifier. Le fait que la Liga investisse moins d'argent que les autres championnats ne signifie pas qu'elle se porte mal. Si nous avons les talents dans nos rangs, pourquoi dépenser de l'argent pour un joueur qui n'est pas meilleur qu'eux ? Pour nous, le problème serait de ne pas être en mesure de conserver ces talents. »

Elle ajoute : « En raison des attentes des joueurs, il y aura toujours des mouvements. C'est indéniable. Mais personne ne remet en question l'attrait de rejoindre la Liga. Aucun montant n'a été versé pour le transfert de Mbappé. Il en va de même pour Lamine et Pedri. Pour nous, les dépenses sur le marché des transferts ne sont pas un indicateur de la bonne ou mauvaise santé de la Liga. »