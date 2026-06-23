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« Nous n’avons pas été à la hauteur » : Kevin De Bruyne déplore les « erreurs stupides » de la Belgique, menacée d’une élimination précoce et catastrophique de la Coupe du monde
Les Red Devils peinent à retrouver leur forme
La Belgique, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026, n’a pour l’instant pas confirmé les attentes : sous la conduite de Rudi Garcia, les Diables Rouges ont concédé deux matchs nuls d’affilée face à l’Iran puis l’Égypte. Leur principal point faible réside dans un manque criant d’efficacité offensive, le seul but marqué par la sélection étant pour l’instant un csc de Mohamed Hany lors de l’égalité 1-1 contre les Pharaons.
Analysant ce départ laborieux, De Bruyne n’a pas mâché ses mots au sujet des lacunes défensives et des baisses de concentration qui ont plombé les performances de son équipe. « Nous avons commis des erreurs stupides et nous nous sommes mis beaucoup de pression », a déclaré De Bruyne à la Gazzetta. « Contre l’Iran, nous avons tiré au but à de nombreuses reprises, et soyons honnêtes, nous avons aussi eu un peu de chance avec cette décision d’hors-jeu sur le but de Taremi. Il nous faut plus d’équilibre, et nous devons éviter que des pensées négatives ne s’installent. Nous devrons discuter pour trouver la solution. »
L’expérience l’emporte sur le talent individuel.
Le meneur de jeu de Naples, aujourd’hui âgé de 34 ans, reconnaît que ni lui ni son coéquipier de longue date Romelu Lukaku ne sont au sommet de leur forme physique. Il estime toutefois que leur leadership sera essentiel pour permettre à la Belgique de se qualifier dans le groupe G.
« L’expérience : c’est ce qui nous permettra de gérer une situation différente de celle à laquelle nous nous attendions », a répondu De Bruyne. « Je sais que dans les grands tournois, les sentiments changent très vite, et nous devons être capables de gérer les moments positifs comme les moments négatifs. Jusqu’à présent, tout s’est enchaîné très vite ; nous savons que nous n’avons pas bien joué, et cela a affecté le moral, mais c’est maintenant que nous devons nous montrer encore plus déterminés. »
Un partenariat passé au crible
Si la complicité entre De Bruyne et Lukaku a marqué de son empreinte la « génération dorée » belge, certains s’interrogent aujourd’hui sur la capacité de ce duo à rester performant au plus haut niveau. Titulaire lors du match nul 0-0 contre l’Iran, Lukaku n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, ce qui a suscité des appels en faveur du retour de Charles De Ketelaere dans le onze de départ.
De Bruyne, lui, rappelle que les amitiés doivent s’effacer devant l’impératif collectif d’atteindre les huitièmes de finale : « Tout le monde sait à quel point nous [lui et Lukaku] sommes proches depuis des années, mais il est temps de se concentrer sur l’équipe », a conclu le milieu de terrain. « Nous n’avons pas encore été à la hauteur, mais nous pouvons y parvenir. »
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Une finale à ne pas manquer contre la Nouvelle-Zélande
L'équation est désormais simple pour les hommes de Garcia : ils devront probablement battre la Nouvelle-Zélande lors de leur dernier match de groupe pour s'assurer une place en phase à élimination directe. La tâche ne sera pas facile, car ils devront se passer du défenseur lillois Nathan Ngoy, suspendu pour la rencontre au BC Place de Vancouver. Les All Whites occupent la dernière place du groupe, mais ont fait preuve de combativité lors de leur match nul 2-2 contre l'Iran.
Sous pression, les Européens doivent à tout prix éviter de revivre le cauchemar de 2022, lorsqu’ils avaient été éliminés avant même les huitièmes de finale. L’Égypte occupant actuellement la première place du groupe G, la Belgique n’a plus le droit à la moindre « erreur stupide » si elle veut maintenir en vie son rêve de Coupe du monde, peut-être le dernier tournoi international pour plusieurs de ses légendes.