La Belgique, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026, n’a pour l’instant pas confirmé les attentes : sous la conduite de Rudi Garcia, les Diables Rouges ont concédé deux matchs nuls d’affilée face à l’Iran puis l’Égypte. Leur principal point faible réside dans un manque criant d’efficacité offensive, le seul but marqué par la sélection étant pour l’instant un csc de Mohamed Hany lors de l’égalité 1-1 contre les Pharaons.

Analysant ce départ laborieux, De Bruyne n’a pas mâché ses mots au sujet des lacunes défensives et des baisses de concentration qui ont plombé les performances de son équipe. « Nous avons commis des erreurs stupides et nous nous sommes mis beaucoup de pression », a déclaré De Bruyne à la Gazzetta. « Contre l’Iran, nous avons tiré au but à de nombreuses reprises, et soyons honnêtes, nous avons aussi eu un peu de chance avec cette décision d’hors-jeu sur le but de Taremi. Il nous faut plus d’équilibre, et nous devons éviter que des pensées négatives ne s’installent. Nous devrons discuter pour trouver la solution. »



