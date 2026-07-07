« Nous n’avons pas été à la hauteur » – De la Coupe du monde discrète de Christian Pulisic aux attentes déçues de Mauricio Pochettino : les gagnants et les perdants de la défaite des États-Unis face à la Belgique

Pendant près d’une semaine, l’équipe nationale masculine américaine a été en proie à la polémique autour du cas de Folarin Balogun, après qu’il eut reçu un carton rouge controversé lors de la victoire de mercredi dernier contre la Bosnie-Herzégovine. Le débat a porté aussi bien sur le bien-fondé de la décision initiale que sur la suspension de la sanction automatique d’un match, la Maison Blanche affirmant avoir exercé une certaine influence sur le processus.

Si le défenseur a bien pu tenir son poste, nombre de ses coéquipiers ont brillé par leur absence, et le parcours des États-Unis s’est conclu sur une note catastrophique : une défaite 4-1 face à la Belgique.

« Nous n’avons pas été à la hauteur aujourd’hui », a reconnu Mauricio Pochettino après la rencontre. « Inutile de chercher une autre excuse ; je pense que nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur aujourd’hui. Nous n’avons pas joué comme nous aurions dû le faire ni montré notre niveau. »

Le sélectionneur a également répété que la présence de Balogun et les ingérences du président Donald Trump n’avaient pas pesé sur le score final. Reste que, malgré l’engouement populaire, l’aventure américaine s’est arrêtée net.

« Nous avons tout donné, mais aujourd’hui, ce n’était tout simplement pas notre meilleur jour », a déclaré Tyler Adams à FOX après la défaite.

Pendant de longues périodes du tournoi, l’équipe de Pochettino semblait capable de se lancer dans une véritable course au titre. Mais les faiblesses qui avaient persisté tout au long de la préparation de la Coupe du monde – notamment en défense – ont refait surface au pire moment possible. Les États-Unis ont commis quatre erreurs majeures, la Belgique les a toutes punies, et le score final aurait facilement pu être encore plus déséquilibré.

« La Belgique a été meilleure que nous, un point c’est tout. C’était très clair », a-t-il tranché.

Éliminés une nouvelle fois en quarts de finale, un seuil qu’ils n’ont plus franchi depuis 2002, les États-Unis devront s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’une de leurs générations les plus talentueuses n’a pas su passer un cap.

« C’était l’occasion d’aller plus loin et d’essayer vraiment de réaliser quelque chose d’exceptionnel. Nous n’y sommes pas parvenus », a-t-il confié à la presse.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Seattle.



