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« Nous n’avons pas été à la hauteur » – De la Coupe du monde discrète de Christian Pulisic aux attentes déçues de Mauricio Pochettino : les gagnants et les perdants de la défaite des États-Unis face à la Belgique

Winners & losers
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic est resté muet, Mauricio Pochettino a été en deçà des attentes et le beau parcours de l’équipe nationale américaine s’est brusquement arrêté contre la Belgique.

Pendant près d’une semaine, l’équipe nationale masculine américaine a été en proie à la polémique autour du cas de Folarin Balogun, après qu’il eut reçu un carton rouge controversé lors de la victoire de mercredi dernier contre la Bosnie-Herzégovine. Le débat a porté aussi bien sur le bien-fondé de la décision initiale que sur la suspension de la sanction automatique d’un match, la Maison Blanche affirmant avoir exercé une certaine influence sur le processus.

Si le défenseur a bien pu tenir son poste, nombre de ses coéquipiers ont brillé par leur absence, et le parcours des États-Unis s’est conclu sur une note catastrophique : une défaite 4-1 face à la Belgique.

« Nous n’avons pas été à la hauteur aujourd’hui », a reconnu Mauricio Pochettino après la rencontre. « Inutile de chercher une autre excuse ; je pense que nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur aujourd’hui. Nous n’avons pas joué comme nous aurions dû le faire ni montré notre niveau. »

Le sélectionneur a également répété que la présence de Balogun et les ingérences du président Donald Trump n’avaient pas pesé sur le score final. Reste que, malgré l’engouement populaire, l’aventure américaine s’est arrêtée net.

« Nous avons tout donné, mais aujourd’hui, ce n’était tout simplement pas notre meilleur jour », a déclaré Tyler Adams à FOX après la défaite.

Pendant de longues périodes du tournoi, l’équipe de Pochettino semblait capable de se lancer dans une véritable course au titre. Mais les faiblesses qui avaient persisté tout au long de la préparation de la Coupe du monde – notamment en défense – ont refait surface au pire moment possible. Les États-Unis ont commis quatre erreurs majeures, la Belgique les a toutes punies, et le score final aurait facilement pu être encore plus déséquilibré.

« La Belgique a été meilleure que nous, un point c’est tout. C’était très clair », a-t-il tranché.

Éliminés une nouvelle fois en quarts de finale, un seuil qu’ils n’ont plus franchi depuis 2002, les États-Unis devront s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’une de leurs générations les plus talentueuses n’a pas su passer un cap.

« C’était l’occasion d’aller plus loin et d’essayer vraiment de réaliser quelque chose d’exceptionnel. Nous n’y sommes pas parvenus », a-t-il confié à la presse.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Christian Pulisic

    Pulisic est le visage du football américain depuis près d’une décennie, et à juste titre. Considéré comme le meilleur joueur de club que les États-Unis aient jamais produit, il compte à son palmarès une Ligue des champions et plusieurs autres trophées. Pourtant, en équipe nationale, il attend toujours la performance référence en Coupe du monde qui lui permettrait de rejoindre Landon Donovan et Clint Dempsey au panthéon des légendes.

    Il devra sans doute attendre 2030 pour retenter sa chance. Contre la Belgique, Pulisic est resté quasi invisible : zéro tir, zéro occasion créée et une seule touche de balle dans la surface adverse en 59 minutes. Certes, il a quitté le terrain prématurément après un coup reçu en début de seconde période, mais cette performance résume bien son tournoi.

    Hormis sa passe décisive contre le Paraguay et quelques éclairs de génie face à l’Australie et à la Bosnie-Herzégovine, on pourrait affirmer qu’il ne figurait même pas parmi les cinq meilleurs joueurs de l’équipe nationale américaine cet été. Cette baisse de régime s’inscrit dans une année 2026 déjà délicate pour l’attaquant. Elle pose aussi une question légitime : son break de l’été dernier, alors que les États-Unis cherchaient leurs marques en Gold Cup, ne l’a-t-il pas contraint à courir après le rythme dans un tournoi où d’autres semblaient mieux intégrés au système de Pochettino ?

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    Vainqueur : Rudi Garcia

    Rudi Garcia a affiché sa déception après la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge infligé à Balogun, expliquant que la Belgique contestait cette mesure non seulement pour le match en cours, mais aussi pour l’avenir du football.

    Si la Belgique a finalement perdu l’appel interjeté lundi auprès de la FIFA, Garcia a su prendre les commandes.

    « Ce qui comptait vraiment pour nous, c'était notre plan de jeu », a déclaré Garcia par l'intermédiaire d'un interprète après la rencontre. « Nous avons joué avec maîtrise, avec volonté et dévouement, et nous progressons désormais. Ce fut une superbe soirée pour nous. »

    Refusant de voir les Diables Rouges s’incliner à Seattle, il a pris la décision audacieuse de laisser sur le banc deux de ses stars, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. Son plan consistait à confier à la Belgique un jeu davantage axé sur la contre-attaque en première période, avant d’introduire ses trois meilleurs attaquants – De Bruyne, Doku et Romelu Lukaku – lors des 45 dernières minutes.

    Le plan a parfaitement fonctionné : la Belgique a neutralisé Balogun en l’encerclant de défenseurs rapides en marquage individuel, puis a puni les États-Unis dès que ceux-ci se projetaient trop en attaque. Enfin, Garcia a reconnu que la rencontre de mars entre les deux équipes avait offert aux siens un avantage précieux dans la préparation du match de lundi.

    « Nous les avons dominés ce soir », a-t-il expliqué. « Nous avions déjà réalisé une excellente performance lors des matchs amicaux de mars, ce qui nous a aidés à nous préparer.

    Nous avons mis la pression et les avons poussés à la faute, comme sur le troisième but. Le gardien a commis une erreur parce que nous l’y avons contraint. Nous voulions jouer vers l’avant et inverser la tendance. »

    Si Pochettino était l’entraîneur le plus médiatisé de la compétition, c’est incontestablement Garcia qui a pris le dessus sur le plan tactique en huitièmes de finale.


  • Vainqueur : Malik Tillman

    La facilité avec laquelle la Belgique a ouvert le score a semblé décontenancer certains Américains, mais Tillman a refusé de flancher.

    Le milieu de terrain américain a alors semblé marqué par l’ouverture du score belge, mais Tillman a refusé de flancher. Il s’est ouvert un chemin au cœur du bloc belge avec la maîtrise d’un vieux briscard de la Coupe du monde – malgré son statut de novice dans l’épreuve – et a de nouveau frappé sur coup franc. Si la chance l’a aidé grâce à une légère déviation, la précision et la vitesse de son tir ont été remarquables.

    Solide dans ses interventions défensives, il a également apporté l’agressivité dont les Américains avaient tant besoin. Lundi, il a été la seule lueur d’espoir pour l’équipe nationale des États-Unis.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Sergino Dest

    Dest a été l’un des meilleurs joueurs des États-Unis tout au long de leur parcours en Coupe du monde. Malheureusement pour les Américains, lundi a été l’une de ses sorties les plus difficiles avec l’équipe nationale.

    Comme il l’a lui-même reconnu, il s’exprime mieux lorsqu’il est libéré de ses contraintes défensives, compensant ses lacunes par son dribble et sa vitesse. Mais la Belgique a astucieusement exploité ces faiblesses. Il est directement impliqué sur le deuxième but et n’a pas non plus brillé sur le premier.

    Sous pression dans sa zone défensive, la star du PSV semblait trop concentrée sur le fait de se rattraper en attaque, poussant le ballon vers l’avant de manière imprudente et dans des zones qui n’aidaient personne. Une soirée tout simplement décevante pour un joueur qui, par ailleurs, a été l’une des vedettes du parcours américain en Coupe du monde.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : Matt Freese

    Freese a réalisé l'arrêt décisif de la rencontre en première mi-temps, permettant aux États-Unis de rester dans le match alors que la Belgique menaçait de prendre le contrôle avant la pause. Mais en deuxième mi-temps, tout s'est effondré.

    Alors que les États-Unis s’accrochaient encore, Freese a contrôlé le ballon près de la limite de sa surface. Sous la pression belge, il a choisi de conserver la possession plutôt que de dégager le danger. Un choix coûteux : il a perdu le cuir aux abords de sa propre surface, offrant à Hans Vanaken une opportunité de but trop facile et condamnant l’équipe nationale américaine à encaisser un troisième but au pire des moments.

    Pourtant, alors que le poste semblait stabilisé sous Mauricio Pochettino, avec Freese en numéro 1, le débat va inévitablement reprendre à l’approche du prochain cycle. La réalité, c’est que l’équipe nationale américaine n’a toujours pas trouvé le véritable successeur de Tim Howard, auteur de performances de star pendant près de deux décennies.

    Le poste de gardien de but reste l’une des principales incertitudes des États-Unis depuis deux ans. Aucun joueur ne s’est clairement imposé en Europe, et, parmi les options issues de la MLS, Freese présentait jusqu’ici le profil le plus solide. Certains estiment que Matt Turner, auteur de prestations brillantes lors de la dernière Coupe du monde, méritait davantage de crédit, même si ses sorties les plus récentes avec l’équipe nationale ont été inégales – sans que cela soit toujours entièrement de sa faute.

    La solution viendra-t-elle de ce groupe ou d’un jeune gardien actuellement en dehors de l’effectif ? Une chose est sûre : si l’équipe nationale américaine veut franchir un cap, elle doit absolument renforcer ce poste.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Mauricio Pochettino

    Pochettino a été recruté à grands frais en raison de sa réputation et de sa capacité à tirer le meilleur de ses effectifs. Dès sa première semaine, interrogé sur le potentiel de l’USMNT, il avait affirmé avec assurance viser au moins les quarts de finale.

    Au regard de ses propres attentes et de ses propres critères, ce résultat n’était donc pas suffisant.

    « Ça fait mal d’être éliminé », a-t-il confié par l’intermédiaire d’un interprète. « Nous avons vraiment pris du plaisir à être ensemble et le résultat d’aujourd’hui est douloureux. »

    Les États-Unis avaient déjà été éliminés en huitièmes de finale au Qatar, et ils ont cette fois buté sur le même obstacle à domicile, devant un public bruyant à Seattle. Certes, les Américains avaient enfin décroché une victoire en phase à élimination directe, mais cet exploit est en partie attribué à l’ajout d’un tour supplémentaire lié à l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes.

    On aurait pu nourrir davantage d’espoir si les États-Unis s’étaient vraiment battus lundi. Au lieu de cela, ils n’ont jamais vraiment été à la hauteur et ont parfois semblé mal préparés. Ce n’était pas l’équipe proactive qui avait joué avec panache lors des deux premiers matchs, ni celle qui avait fait preuve de résilience face à la Bosnie-Herzégovine. C’était une équipe qui a capitulé au moment où les projecteurs brillaient le plus fort.

    « Aujourd’hui, nous n’étions pas la même équipe qui, tout au long du tournoi, avait fait preuve de qualité », a-t-il déclaré. « Ce fut une très mauvaise journée, ce n’était pas notre jour, tant sur le plan collectif qu’individuel. Nous devons accepter que ce genre de chose arrive parfois, mais en Coupe du monde, quand cela se produit, on n’a pas d’autre chance… Quand cela arrive en phase à élimination directe, on est éliminé. »

    Certains observateurs estiment qu’il s’agit l’une des pires performances de l’équipe nationale américaine en match à élimination directe d’une Coupe du monde moderne. Que cela soit juste ou non, la responsabilité incombe au sélectionneur. Pochettino, dont le contrat expire à l’issue de ce tournoi, admet que son avenir est incertain, mais n’a pas complètement fermé la porte lorsqu’on l’a interrogé sur une prolongation de son mandat.

    « Je pense que nous avons une très bonne relation, mais ce n’est pas le moment d’aborder ce sujet », a déclaré Pochettino. « Je pense que le moment est venu de faire le point, d’évaluer le tournoi, vous voyez, et il est certain que dans les prochaines semaines, nous pourrons commencer à discuter, si la fédération le souhaite. »

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere a toujours été un footballeur intrigant : un numéro 10 dans l’esprit, mais qui semble avoir le gabarit d’un avant-centre avec ses 6 pieds 4. Par moments, il a donné l’impression d’être tiraillé entre ces deux identités, ne sachant pas s’il était plus à sa place en tant que créateur ou en tant que buteur. Cette tension a contribué à définir son passage difficile à l’AC Milan avant qu’il ne trouve ses marques à l’Atalanta.

    Lundi, face aux États-Unis, il a démontré, à 25 ans, l’étendue de son potentiel. Si son premier but n’était qu’une simple poussette après une mauvaise séquence américaine, le deuxième, tout en puissance, l’a vu dominer Tim Ream de la tête. Ses deux premières réalisations du tournoi sont arrivées au meilleur des moments pour la Belgique.