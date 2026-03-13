« Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot ! » - Thomas Müller veut inspirer les Vancouver Whitecaps à réaliser un retour sensationnel après leur lourde défaite en huitièmes de finale de la Champions Cup

Malgré un retard de trois buts, le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 36 ans, n'a pas tardé à remonter le moral de ses coéquipiers après la défaite. S'adressant à OneSoccer, Müller a révélé que le match était loin d'être terminé.

« Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot », a insisté le vétéran allemand. « Un score de 3-0 est un résultat très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est notre état d'esprit à l'approche du match retour. Ce n'est que la mi-temps, et nous allons essayer de riposter la semaine prochaine. »