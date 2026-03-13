(C)Getty Images
« Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot ! » - Thomas Müller veut inspirer les Vancouver Whitecaps à réaliser un retour sensationnel après leur lourde défaite en huitièmes de finale de la Champions Cup
Un premier match cauchemardesque à Seattle
Jeudi soir, une équipe de Seattle très efficace a mis fin aux aspirations continentales de Vancouver. Lors du match aller de ce huitième de finale à enjeux élevés, Vancouver a eu du mal à trouver son rythme face à ses rivaux. Paul Arriola s'est illustré en tant que protagoniste pour les hôtes, marquant un but de chaque côté de la mi-temps, avant que Paul Rothrock n'ajoute un troisième but à la 70e minute pour consolider la domination de Seattle. Muller, qui est devenu un pivot créatif essentiel pour Vancouver depuis son arrivée, a failli marquer un but crucial à l'extérieur dans le temps additionnel, mais sa puissante volée a rebondi sur la barre transversale.
Le « raumdeuter » refuse de céder
Malgré un retard de trois buts, le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 36 ans, n'a pas tardé à remonter le moral de ses coéquipiers après la défaite. S'adressant à OneSoccer, Müller a révélé que le match était loin d'être terminé.
« Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot », a insisté le vétéran allemand. « Un score de 3-0 est un résultat très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est notre état d'esprit à l'approche du match retour. Ce n'est que la mi-temps, et nous allons essayer de riposter la semaine prochaine. »
La situation intérieure offre une lueur d'espoir
L'optimisme qui règne au sein du camp des Whitecaps est tout à fait justifié ; l'équipe de Jesper Sorensen est en excellente forme dans la Major League Soccer, occupant actuellement la deuxième place de la Conférence Ouest après trois victoires consécutives. Muller a joué un rôle essentiel dans ce succès, ayant déjà marqué deux buts et apporté le leadership indispensable à une longue saison. Vancouver estime que si l'équipe parvient à maintenir son intensité dans le championnat, un miracle reste possible.
Un programme éprouvant et des retrouvailles allemandes
Les Whitecaps font face à une semaine décisive qui mettra à rude épreuve la profondeur de leur effectif. Avant de pouvoir se concentrer sur le match retour contre Seattle le 19 mars, ils doivent d'abord surmonter un match difficile à domicile contre le Minnesota United ce dimanche. Il est essentiel de maintenir la dynamique en MLS, mais tous les regards seront inévitablement tournés vers le match retour de la coupe, où l'expérience de Muller dans les soirées européennes à haute pression sera cruciale. Au-delà du suspense de la coupe, un « derby allemand » très attendu se profile le 22 mars, alors que Muller se prépare à affronter l'ancienne star du RB Leipzig, Timo Werner, et les San Jose Earthquakes dans un match qui met en évidence l'influence croissante de l'Europe dans le football nord-américain.
