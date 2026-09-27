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« Nous n’avons pas de joueur star ! » : Sandro Tonali appelle à la patience après la défaite de l’Italie et écarte la comparaison avec Tottenham
Évaluation honnête après la défaite contre la Belgique
L’ambiance autour de l’équipe d’Italie a pris un sérieux coup après une prestation terne au Stadio Olimpico. Les supporters à Rome ont clairement affiché leur frustration, accueillant le coup de sifflet final par une bronca après la défaite des Azzurri contre la Belgique vendredi. S’exprimant avant le match de lundi contre la Turquie, qui a elle aussi connu un revers après sa défaite 1-0 à domicile contre la France lors de la journée précédente, Tonali n’a pas esquivé la réalité de la situation, reconnaissant l’atmosphère morose qui a envahi le camp ces derniers jours.
« Je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Nous devons être honnêtes et parler de ce que cette défaite a entraîné, des sifflets des supporters aux visages tristes dans le vestiaire », a déclaré Tonali à Sky Sport Italia. Le milieu de terrain a reconnu que les critiques étaient entièrement justifiées au vu du niveau de performance affiché sur le terrain. « Mais il faut l’accepter, parce que le match n’a pas été positif et que nous avons mérité de perdre », a-t-il ajouté, en soulignant l’importance du sens des responsabilités au sein du groupe.
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Un effectif en transition
L’actuelle version de la Squadra Azzurra connaît une transformation radicale sous les ordres de Mancini, qui est revenu pour un deuxième passage à sa tête alors qu’il cherche à restaurer la fierté du football italien après la douleur d’avoir manqué les trois dernières Coupes du monde. Cette série douloureuse comprenait l’édition 2022 au Qatar, où Mancini était également aux commandes pendant les qualifications. Malgré cette déception, le sélectionneur affiche un héritage impressionnant avec l’équipe nationale, lui qui a notamment conduit l’Italie au sacre européen à l’Euro 2020.
« L’important maintenant, c’est de réagir, et nous pouvons le faire en quelques jours. Le groupe est très sain, avec beaucoup de jeunes joueurs. Tout avoir immédiatement est difficile, nous n’avons pas le joueur star », a expliqué Tonali. L’ancien joueur de l’AC Milan est convaincu que les qualités de ce jeune effectif finiront par éclater une fois qu’il aura établi des liens plus forts. « Le temps est là, nous devons passer du temps ensemble, travailler et prendre du plaisir ensemble. Nous sommes des hommes sains et forts. Avec le temps, nos qualités ressortiront. »
Destins contrastés dans le nord de Londres
Le début de la saison 2026-2027 a été éprouvant pour Tonali, tant sur le plan national qu’international. Tottenham occupe actuellement la dernière place du classement de Premier League avec seulement deux points pris lors de ses cinq premiers matches, après le transfert estival très médiatisé de £100 millions du milieu de terrain en provenance de Newcastle United.
Malgré cette mauvaise série à Londres, le joueur de 26 ans reste optimiste quant à la direction prise par le club de Premier League. Il s’est empressé de souligner que les performances de fond au niveau du club offrent davantage de raisons d’espérer que ne le laissent penser les résultats actuels. « Le football est très étrange. En dix jours, tout peut passer du négatif au positif. Concernant Tottenham, le moment est négatif en termes de résultats, mais positif pour le football que nous pratiquons », a-t-il déclaré en évoquant sa situation en club.
- Getty Images Sport
Faire la distinction entre les difficultés en club et en sélection
Les choses ne vont pas s’arranger pour Tottenham lorsque le football de clubs reprendra après l’actuelle trêve internationale. Les Spurs ont un calendrier intimidant, avec un déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United le 10 octobre, avant de recevoir Coventry City le 19 octobre, puis de conclure une période difficile par un déplacement à Stamford Bridge pour y défier Chelsea le 24 octobre.
« Nous jouons bien, nous nous créons des occasions, et si vous ne marquez pas au football, vous perdez, mais nous ne sommes pas enterrés. Nous sommes vivants, positifs », a déclaré Tonali au sujet de sa vie chez les Spurs. « Ici, avec l’équipe nationale, c’est différent : c’est un groupe très nouveau et très jeune, un groupe qui n’a jamais joué ensemble. Nous devons simplement prendre notre temps. »
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