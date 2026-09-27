L’ambiance autour de l’équipe d’Italie a pris un sérieux coup après une prestation terne au Stadio Olimpico. Les supporters à Rome ont clairement affiché leur frustration, accueillant le coup de sifflet final par une bronca après la défaite des Azzurri contre la Belgique vendredi. S’exprimant avant le match de lundi contre la Turquie, qui a elle aussi connu un revers après sa défaite 1-0 à domicile contre la France lors de la journée précédente, Tonali n’a pas esquivé la réalité de la situation, reconnaissant l’atmosphère morose qui a envahi le camp ces derniers jours.

« Je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Nous devons être honnêtes et parler de ce que cette défaite a entraîné, des sifflets des supporters aux visages tristes dans le vestiaire », a déclaré Tonali à Sky Sport Italia. Le milieu de terrain a reconnu que les critiques étaient entièrement justifiées au vu du niveau de performance affiché sur le terrain. « Mais il faut l’accepter, parce que le match n’a pas été positif et que nous avons mérité de perdre », a-t-il ajouté, en soulignant l’importance du sens des responsabilités au sein du groupe.