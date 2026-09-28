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« Nous n’avons pas cette star-là ! » : Sandro Tonali dresse un constat lucide sur l’Italie après la défaite contre la Belgique
Tonali s’affirme comme un leader avant le choc crucial contre la Turquie
Le milieu de terrain italien Sandro Tonali a démontré son statut grandissant de leader au sein de la sélection de Roberto Mancini avant le match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie, mardi soir à Bursa. Titulaire lors de la défaite 2-1 contre la Belgique vendredi à Rome, le milieu de terrain de 26 ans a affirmé être totalement remis, physiquement et mentalement.
Tonali a souligné que l’Italie devait rebondir immédiatement pour décrocher ses premiers points dans cette campagne.
Le milieu de terrain a appelé à l’unité au sein du groupe pendant cette période de transition délicate.
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Le milieu de terrain exige que les cadres assument la pression pour libérer les jeunes talents
S’exprimant devant les journalistes, Tonali a livré une analyse mûre de la dynamique du groupe italien, reconnaissant que l’équipe ne disposait pas d’un unique supertalent capable de faire basculer un match instantanément. Il a appelé les figures expérimentées à assumer les critiques du public afin que les jeunes joueurs émergents puissent s’exprimer sur le terrain.
Tonali a insisté sur le fait que la progression tactique exige un engagement pas à pas, sans attendre une perfection immédiate.
« Je me sens bien, j’ai récupéré à 100 % », a déclaré Tonali. « Nous n’avons pas bien joué vendredi et nous avons mérité de perdre. C’est à nous, les joueurs les plus expérimentés, d’assumer les moments difficiles et de permettre aux plus jeunes de jouer avec liberté et de grandir. Nous n’avons pas cette star capable de changer un match en dix secondes, donc nous devons avancer pas à pas. »
Tonali met en avant l’unité du groupe et son potentiel à long terme
Malgré les résultats récents, Tonali a affiché une confiance totale dans la solidité collective du groupe et son éthique de travail. Il a souligné que la création d’automatismes au niveau international demande du temps et une répétition des matches, appelant supporters et médias à faire preuve de patience.
Le milieu de terrain a affirmé que l’effectif possède suffisamment de qualité pour atteindre ses objectifs à long terme.
« C’est un groupe très sain, très jeune, et on ne peut pas tout attendre tout de suite, a ajouté Tonali. Il nous reste encore beaucoup de matches à jouer ensemble et nous devons continuer à travailler pour être encore davantage une équipe. Notre qualité finira par ressortir. »
- Getty Images Sport
Tonali se prépare à tenir le milieu de terrain axial à Bursa
Tonali se concentre désormais sur ses obligations du jour de match alors que l’Italie se prépare à entrer sur la pelouse de l’Ataturk Spor Kompleksi de Bursa. Mancini compte sur la discipline tactique du milieu de terrain pour dicter le tempo face à l’équipe énergique de Vincenzo Montella.
L’Italie vise les trois points avant de se rendre à Paris pour affronter la France vendredi.
Tonali veut guider l’Italie vers la victoire à Bursa.
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