Le milieu de terrain italien Sandro Tonali a démontré son statut grandissant de leader au sein de la sélection de Roberto Mancini avant le match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie, mardi soir à Bursa. Titulaire lors de la défaite 2-1 contre la Belgique vendredi à Rome, le milieu de terrain de 26 ans a affirmé être totalement remis, physiquement et mentalement.

Tonali a souligné que l’Italie devait rebondir immédiatement pour décrocher ses premiers points dans cette campagne.

Le milieu de terrain a appelé à l’unité au sein du groupe pendant cette période de transition délicate.