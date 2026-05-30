« Nous n'avons ni Pelé ni Ronaldo ! » : Carlo Ancelotti admet que le Brésil manque de stars à l'approche de la Coupe du monde, alors que les craintes concernant la blessure de Neymar persistent et que le sélectionneur privilégie l'esprit d'équipe

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a relativisé l’idée selon laquelle son effectif compterait une « star » incontestable, à l’image des plus grandes légendes du pays. Avant le match amical face au Panama au Maracanã, l’ancien entraîneur du Real Madrid a insisté sur la nécessité de partager les responsabilités plutôt que de s’appuyer sur un génie individuel pour bâtir un groupe capable de remporter la Coupe du monde.

« Les joueurs les plus expérimentés doivent assumer davantage de responsabilités, tandis que les plus jeunes doivent subir moins de pression. Nous avons tous beaucoup de responsabilités et de pression. Et que devons-nous faire ? Les partager. Cela ne peut pas être individuel ; nous devons partager la pression afin qu’elle diminue un peu », a déclaré Ancelotti aux journalistes lors d’une conférence de presse. « On entend souvent dire que le Brésil manque de star. C’est peut-être vrai, nous n’avons pas Pelé, Romario ou Ronaldo, mais nous pouvons partager les responsabilités. »

Nous avons beaucoup travaillé sur la défense et nous allons continuer. Je ne veux pas priver les attaquants de leur créativité. Ils ont beaucoup de qualités, je ne veux pas semer la confusion. Sur le plan défensif, c’est un travail quotidien jusqu’au dernier match de la Coupe du monde. Notre travail se concentre là-dessus. Les défenseurs, les arrières latéraux, les milieux de terrain, ils ont tous un rôle très important. »