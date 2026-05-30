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« Nous n'avons ni Pelé ni Ronaldo ! » : Carlo Ancelotti admet que le Brésil manque de stars à l'approche de la Coupe du monde, alors que les craintes concernant la blessure de Neymar persistent et que le sélectionneur privilégie l'esprit d'équipe
En football, on privilégie toujours la responsabilité collective plutôt que celle des individus.
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a relativisé l’idée selon laquelle son effectif compterait une « star » incontestable, à l’image des plus grandes légendes du pays. Avant le match amical face au Panama au Maracanã, l’ancien entraîneur du Real Madrid a insisté sur la nécessité de partager les responsabilités plutôt que de s’appuyer sur un génie individuel pour bâtir un groupe capable de remporter la Coupe du monde.
« Les joueurs les plus expérimentés doivent assumer davantage de responsabilités, tandis que les plus jeunes doivent subir moins de pression. Nous avons tous beaucoup de responsabilités et de pression. Et que devons-nous faire ? Les partager. Cela ne peut pas être individuel ; nous devons partager la pression afin qu’elle diminue un peu », a déclaré Ancelotti aux journalistes lors d’une conférence de presse. « On entend souvent dire que le Brésil manque de star. C’est peut-être vrai, nous n’avons pas Pelé, Romario ou Ronaldo, mais nous pouvons partager les responsabilités. »
Nous avons beaucoup travaillé sur la défense et nous allons continuer. Je ne veux pas priver les attaquants de leur créativité. Ils ont beaucoup de qualités, je ne veux pas semer la confusion. Sur le plan défensif, c’est un travail quotidien jusqu’au dernier match de la Coupe du monde. Notre travail se concentre là-dessus. Les défenseurs, les arrières latéraux, les milieux de terrain, ils ont tous un rôle très important. »
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Le casse-tête de la condition physique de Neymar
Malgré l’appel d’Ancelotti en faveur d’un jeu collectif, la condition physique de Neymar demeure le sujet principal au sein du camp de la Seleção. Sous pression, le Brésil cherche à retrouver sa gloire passée après deux éliminations consécutives en quarts de finale de la Coupe du monde, son dernier titre remontant à 2002. L’ancien attaquant de Santos, meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, souffre d’une lésion musculaire de grade 2 au mollet et n’a pas encore pris part aux séances d’entraînement complètes avec le ballon.
Cette lésion a suscité de nombreuses spéculations sur sa présence pour le match d’ouverture de la Coupe du monde, le 13 juin au New Jersey. Si Ancelotti avait initialement annoncé qu’il retiendrait uniquement des joueurs à 100 % de leurs capacités, il a fait une exception pour son emblématique numéro 10, dont la rééducation se poursuit avec des rapports réguliers émanant de Santos.
Ancelotti clarifie ses critères de sélection
Interrogé sur sa décision d’aligner Neymar malgré sa position intransigeante sur la condition physique, Ancelotti a admis que ses propos antérieurs comportaient certaines nuances. L’Italien mise sur l’immense expérience de l’attaquant chevronné, qui compte 128 sélections avec le Brésil et 79 buts à son actif. L’attaquant compte 13 sélections en Coupe du monde (2014, 2018, 2022) et a inscrit huit buts. Ancelotti est convaincu qu’il retrouvera son niveau optimal pour les phases cruciales de la compétition, même s’il est actuellement à l’écart des terrains durant la phase de préparation.
« En mars, j’ai annoncé que tous les joueurs devraient être à 100 % sur le plan physique, mais je n’ai peut-être pas suffisamment précisé que je pouvais convoquer un élément encore à 100 % à ce moment-là, mais qui pourrait l’être pour la Coupe du monde. Nous avons perdu Militao, Rodrygo et Estevao, mais Neymar sera à 100 % », a expliqué le sélectionneur en conférence de presse.
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Détourner la pression avec l’esprit italien
Interrogé sur d’éventuels regrets concernant la présence de Neymar dans la liste des 26, malgré les risques de blessure, Ancelotti a répondu par un proverbe italien : « Si ma grand-mère avait des roues, elle serait un tramway. » Le technicien italien a ainsi écarté tout scénario hypothétique, réaffirmant sa décision avec fermeté. Il a par ailleurs rappelé que le Brésil affrontera le Maroc, l’Écosse et Haïti dans le groupe C, et que la star brésilienne figurera immanquablement dans ses plans depuis que la liste définitive a été déposée au musée.
« En Italie, on dit : si ma grand-mère avait des roues, elle serait une voiture. À mon arrivée au musée [pour dévoiler la liste], Neymar figurait parmi les 26 », a-t-il plaisanté.