S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final à Bramall Lane, le buteur du match a salué la résilience de son équipe tout au long d’une rencontre âprement disputée.

Revenant sur l’importance de ces trois points, l’attaquant a déclaré : « C’est incroyable, gagner procure une excellente sensation et le faire de cette manière est toujours différent. Nous n’avons jamais cessé d’y croire, et c’est notre récompense. »

Il a ajouté : « Nous sommes venus ici après deux mauvais résultats, une défaite et un match nul. Nous voulons toujours gagner ; il était important de l’emporter et de continuer à lutter pour la tête du championnat. »