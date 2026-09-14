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« Nous n'avons jamais cessé d'y croire » : Raul Jimenez en héros alors que Wolverhampton arrache une victoire renversante en toute fin de match sur le terrain de Sheffield United
Les remplaçants s’unissent pour inscrire le but de la victoire
Trois remplaçants entrés en seconde période ont brillamment combiné à la 90e minute pour sceller la victoire, le centre de Kieran Trippier ayant été dévié de la tête par Tommy Doyle pour permettre à Jimenez de conclure à bout portant. Ce but victorieux spectaculaire était le premier but du vétéran sur une action de jeu depuis son retour au club en transfert libre cet été. Plus important encore, cette ouverture tardive a mis fin à une frustrante série de deux matches sans victoire après une défaite 4-2 sur le terrain de West Ham et un match nul 2-2 contre Birmingham City.
- Getty Images Sport
Jimenez salue l’esprit d’équipe
S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final à Bramall Lane, le buteur du match a salué la résilience de son équipe tout au long d’une rencontre âprement disputée.
Revenant sur l’importance de ces trois points, l’attaquant a déclaré : « C’est incroyable, gagner procure une excellente sensation et le faire de cette manière est toujours différent. Nous n’avons jamais cessé d’y croire, et c’est notre récompense. »
Il a ajouté : « Nous sommes venus ici après deux mauvais résultats, une défaite et un match nul. Nous voulons toujours gagner ; il était important de l’emporter et de continuer à lutter pour la tête du championnat. »
La profondeur de l’effectif propulse la montée
Cette courte victoire a également permis à Wolverhampton de signer son premier clean sheet de la saison en Championship, le propulsant à la septième place avec 11 points en six matches.
Le milieu de terrain Doyle a abondé dans ce sens, soulignant l'impact du banc : « Quand Kieran a centré, le ballon a été dévié, et j'ai pensé à faire la passe plutôt qu'à tirer. Il est toujours au bon endroit. »
Il a poursuivi : « Nous avons un groupe incroyable ; on le voit avec notre banc, nous voulons tous gagner. Quand vous visez la montée, que vous soyez titulaire ou que vous entriez en jeu, vous devez être prêt. »
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Le match de coupe précède le derby
L’équipe de Peixoto se tourne désormais vers le troisième tour de la Carabao Cup avec un déplacement à Everton le mercredi 16 septembre. Wolverhampton retrouvera ensuite Molineux quatre jours plus tard pour accueillir son grand rival West Bromwich Albion dans un derby bouillant du Black Country avant la trêve internationale. Cette série de matches rapprochés constituera un sérieux test de ses ambitions, alors que le club cherche à s’installer dans le haut du classement.
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