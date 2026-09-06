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Alvino Hanafi

Traduit par

« Nous n’avons jamais abandonné ! » : Flávio Nazinho réagit après son but rédempteur qui plonge le PSG dans la crise

Monaco
F. Nazinho
Ligue 1
Paris Saint-Germain

Flavio Nazinho est revenu sur l’impressionnante victoire renversante 2-1 de l’AS Monaco contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ce résultat a condamné les champions en titre à leur pire début de saison depuis 14 ans.

  • L’aggravation de la crise du début de saison du champion

    L’AS Monaco a poursuivi son début de saison 2026-2027 sans faute en s’imposant 2-1 au terme d’un scénario haletant face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Mené 1-0 à la pause, le club de la Principauté a réalisé une brillante remontée en seconde période pour condamner le PSG à son pire début de saison depuis 14 ans, les hôtes restant sans victoire après leurs trois premières journées de Ligue 1. S’exprimant en zone mixte après le match, le latéral gauche Flavio Nazinho a décrit ce succès comme une soirée parfaite pour le groupe.

    « Oui, c’était une soirée parfaite pour nous ! Nous repartons avec la victoire, et je pense que c’est le plus important », a déclaré Nazinho, en soulignant l’importance de prendre les matches les uns après les autres.


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    Rédemption après une erreur précoce

    Le défenseur portugais a vécu une soirée en montagnes russes dans la capitale après avoir reconnu sa responsabilité sur le but d’ouverture du PSG avant d’inscrire son premier but sous le maillot de Diagonale. Plutôt que de laisser cette erreur affecter sa concentration, Nazinho s’est vidé la tête et a retransmis une énergie positive à ses coéquipiers. Il a souligné que les contributions individuelles passent après l’effort collectif, même après avoir inscrit une égalisation cruciale.

    « J’ai fait une erreur sur le but du PSG. Je l’ai reconnu auprès de mes coéquipiers, car je n’ai pas vu le ballon… après ce qui s’est passé, j’ai surtout essayé de me vider la tête, de rester positif et de transmettre de bonnes ondes à mes coéquipiers », a expliqué Nazinho.

  • Force mentale inébranlable et unité

    La capacité de Monaco à renverser son retard a mis en lumière la mentalité résolue inculquée au groupe après les changements de l’été. Nazinho a attribué ce succès à l’unité collective de l’équipe et à son refus de paniquer sous la pression. Quand le PSG a jeté toutes ses forces vers l’avant à la recherche d’une égalisation en fin de match, Monaco a puisé dans ses ressources, aidé par un arrêt sensationnel du gardien Lukas Hradecky dans le temps additionnel.

    « Un match dure 90 minutes, donc il ne faut jamais abandonner. Il faut se battre jusqu’au coup de sifflet final, que cela se termine par une victoire, un match nul ou une défaite », a déclaré Nazinho.

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    En louant ses coéquipiers et en se projetant vers l’avenir

    Avec Stanis Idumbo, lui aussi buteur pour sceller cette victoire mémorable, Nazinho n’a pas tardé à saluer son compagnon de but ainsi que l’ensemble du groupe. Il a mis en avant les qualités exceptionnelles et le caractère d’Idumbo, soulignant que le jeune attaquant mérite pleinement sa réussite. Alors que Monaco savoure un nouveau résultat remarquable, l’attention collective de l’équipe va rapidement se tourner vers la volonté d’entretenir cette dynamique lors de son affrontement contre Strasbourg, le samedi 12 septembre, en Ligue 1.

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