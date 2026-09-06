L’AS Monaco a poursuivi son début de saison 2026-2027 sans faute en s’imposant 2-1 au terme d’un scénario haletant face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Mené 1-0 à la pause, le club de la Principauté a réalisé une brillante remontée en seconde période pour condamner le PSG à son pire début de saison depuis 14 ans, les hôtes restant sans victoire après leurs trois premières journées de Ligue 1. S’exprimant en zone mixte après le match, le latéral gauche Flavio Nazinho a décrit ce succès comme une soirée parfaite pour le groupe.

« Oui, c’était une soirée parfaite pour nous ! Nous repartons avec la victoire, et je pense que c’est le plus important », a déclaré Nazinho, en soulignant l’importance de prendre les matches les uns après les autres.



