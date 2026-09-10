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« Nous méritons d’être champions ! » - Mauricio Pochettino réclame que Tottenham se voie attribuer le titre de Premier League 2016-2017 après les infractions financières de Chelsea
Retour sur la course au titre 2016-2017
La Fédération anglaise de football a récemment infligé à Chelsea une amende de 10 millions de livres sterling ainsi qu'une interdiction de recrutement avec sursis. Cette sanction a suivi l'aveu par le club de 74 infractions aux règles financières sous la propriété de Roman Abramovich. Ces infractions ont eu lieu entre 2011 et 2018 et portaient sur des paiements illicites à des agents non enregistrés lors de transferts majeurs.
Les propriétaires actuels de Chelsea ont eux-mêmes signalé ces irrégularités après avoir racheté le club en 2022. Parmi les recrues impliquées dans ces infractions figurent Eden Hazard, David Luiz et Nemanja Matic, qui ont tous joué un rôle crucial quand Antonio Conte a mené Chelsea au titre de Premier League lors de la saison 2016-2017.
Tottenham avait terminé à seulement sept points de la première place cette année-là. Malgré la meilleure attaque du championnat, la défense la plus solide et le plus petit nombre de défaites, Tottenham a terminé la saison sans le moindre trophée. Désormais, son ancien entraîneur estime que les livres d'histoire doivent être réécrits.
- AFP
« Nous méritons d’être champions »
Pochettino reste catégorique : son ancien club a été privé d’un sacre national en raison de conditions de concurrence inéquitables. Il a souligné qu’une sanction financière ne suffisait pas face à des violations systématiques des règles.
« J’ai dit que nous devrions gagner un titre, une Premier League, a déclaré Pochettino aux journalistes. Elle aurait dû nous être attribuée. Si c’était vrai, et que cela s’est produit, alors nous méritons assurément d’être champions cette année-là. Parce que nous étions les deuxièmes. »
Le technicien argentin a mis en avant les limites opérationnelles très différentes imposées aux deux rivaux londoniens. « Ils ont été punis, ils l’ont admis, donc c’est tout ? », a-t-il lancé. « Le titre devrait revenir à l’équipe qui a terminé deuxième. Nous n’avons pas concouru avec les mêmes règles. OK, maintenant on peut dire qu’ils ont marqué des buts, qu’ils ont gagné des matches. Mais il est tout à fait juste de dire que, avant même le début de la saison, nous n’avons pas concouru avec les mêmes cartes. »
Pochettino a suggéré qu’un cadre financier équitable aurait pu changer l’histoire. « Peut-être qu’avec les mêmes règles, si on applique les mêmes choses, nous aurions pu recruter certains joueurs qui auraient rendu l’équipe meilleure, ou marqué plus de buts, a-t-il expliqué. Ce n’est pas moi qui me plains. C’est la vérité. »
Des terrains de jeu inégaux au pont
Malgré son passage sur le banc de Chelsea lors de la saison 2023-2024, Pochettino n’a pas hésité à s’en prendre à ses anciens employeurs. « Les supporters de Chelsea vont m’en vouloir parce que je dis ça, a-t-il reconnu. Mais si nous avions été à Tottenham et que nous avions enfreint les règles, j’admettrais la même chose et je dirais : “Écoutez, nous ne méritons pas le titre parce que nous avons enfreint les règles”. C’est impossible si seuls certains clubs jouent avec le hors-jeu et qu’un autre joue sans hors-jeu. Ou si l’un joue avec la VAR et un autre sans la VAR. Non. Pour tout le monde, il faut les mêmes règles, et la capacité de construire la meilleure équipe. »
Tout en saluant son homologue sur le banc, Pochettino a insisté sur le fait que l’intégrité sportive devait passer avant tout. « Je ne dis pas qu’ils n’ont pas bien joué. Conte, l’entraîneur, a été excellent. Je ne veux pas que ce message soit déformé. Mais si vous avez enfreint les règles, à ce moment-là, alors ciao. Il faut le donner à une autre équipe. »
Il a averti qu’un manque de sanctions sportives sévères créait un précédent dangereux. « Ce qui est encouragé et favorisé, c’est d’enfreindre les règles, a-t-il soutenu. Si vous ne sanctionnez pas comme vous devez sanctionner, je dis “oui, mais j’ai perdu mon poste parce que nous n’avons pas remporté le titre”. » Revenant sur son départ de Tottenham en 2019, il a conclu : « Nous luttions avec des clubs [qui travaillaient] d’une manière complètement différente de la nôtre. Je pense que nous méritions davantage. Nous fonctionnions d’une manière différente. »
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Le football anglais va-t-il créer un précédent ?
Les autorités du football anglais ont historiquement refusé de retirer des titres majeurs pour mauvaise conduite financière, privilégiant des retraits de points ces dernières saisons. Cependant, avec le renforcement de la surveillance autour du fair-play financier et des règles de durabilité en Premier League, des dossiers passés comme celui de Chelsea continueront d’alimenter un débat intense.
Toute mesure rétroactive contre Chelsea reste très improbable, ce qui garantit que les livres d’histoire resteront inchangés pour l’instant. Néanmoins, les commentaires de Pochettino amplifieront sans aucun doute la conversation autour de l’intégrité sportive et de la manière dont la Premier League encadre ses clubs les plus riches à l’avenir.
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