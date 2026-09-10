La Fédération anglaise de football a récemment infligé à Chelsea une amende de 10 millions de livres sterling ainsi qu'une interdiction de recrutement avec sursis. Cette sanction a suivi l'aveu par le club de 74 infractions aux règles financières sous la propriété de Roman Abramovich. Ces infractions ont eu lieu entre 2011 et 2018 et portaient sur des paiements illicites à des agents non enregistrés lors de transferts majeurs.

Les propriétaires actuels de Chelsea ont eux-mêmes signalé ces irrégularités après avoir racheté le club en 2022. Parmi les recrues impliquées dans ces infractions figurent Eden Hazard, David Luiz et Nemanja Matic, qui ont tous joué un rôle crucial quand Antonio Conte a mené Chelsea au titre de Premier League lors de la saison 2016-2017.

Tottenham avait terminé à seulement sept points de la première place cette année-là. Malgré la meilleure attaque du championnat, la défense la plus solide et le plus petit nombre de défaites, Tottenham a terminé la saison sans le moindre trophée. Désormais, son ancien entraîneur estime que les livres d'histoire doivent être réécrits.



