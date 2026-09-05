AFP
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« Nous méritions un point ! » - Frank Lampard regrette l'étroite défaite de Coventry contre Manchester City alors que Coventry impressionne
Lampard trouve du positif malgré le crève-cœur à l’Etihad
Lampard avait le sentiment d’avoir été lésé après avoir vu son Coventry City s’incliner de justesse face au champion en titre. Les Sky Blues se sont présentés à l’Etihad Stadium dans la peau d’énormes outsiders, mais ont livré une prestation pleine de courage et de discipline tactique qui a souvent contrarié l’équipe constellée de stars d’Enzo Maresca.
S’exprimant après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Chelsea et d’Everton n’a pas tardé à féliciter ses joueurs pour leur implication face à l’élite de la Premier League. « Je ne pense pas que nous méritions de perdre. Au fil du match, nous avons pris de l’ampleur, bien sûr ils se sont créé des occasions, mais les garçons ont été excellents. Je suis déçu que nous n’ayons pas obtenu ce que nous méritions, c’est-à-dire un point », a déclaré Lampard à BBC Match of the Day.
Il a ensuite souligné la difficulté de leur calendrier de début de saison, notant : « Nous avons affronté sur le papier les deux équipes les plus difficiles. Tout ce que vous pouvez faire, c’est maîtriser la performance. Les garçons ont grandi, et la pression que nous avons mise par moments en seconde période a représenté une très belle progression par rapport à Arsenal il y a deux semaines. »
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Discipline tactique et solidité défensive
Les visiteurs ont été contraints de subir une énorme domination dans la possession, City affichant un impressionnant 78 % du ballon. Cependant, l’organisation défensive mise en place par Lampard a fait en sorte que les occasions franches soient relativement rares pour les hôtes.
Lampard s’est dit particulièrement satisfait du lien entre le terrain et les tribunes, déclarant : « Il y avait une vraie organisation dans l’équipe, Ethan [Pinnock] est entré et a été excellent. Il n’y a pas eu trop de moments où nous étions sous tension, je suis vraiment très satisfait de nos gars et les supporters ont montré ce qu’ils pensaient de la performance. »
Il a ajouté : « Nous devons beaucoup retenir de ces trois matches. Notre saison sera davantage définie par les matches contre des équipes comme Hull, ce qui a été décevant, mais il nous reste encore beaucoup de matches à jouer. »
Haaland fait une nouvelle fois la différence
Malgré tous les efforts de Coventry, ils ont fini par céder face à l’inévitable Erling Haaland. L’attaquant norvégien, qui a désormais marqué contre 24 des 25 équipes de Premier League qu’il a affrontées, a surgi plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre d’Antoine Semenyo.
Le but est intervenu peu après un changement de dernière minute dans la composition de City, Enzo Fernandez ayant été titularisé quelques minutes seulement avant le coup d’envoi après que Nico O'Reilly a subi une blessure lors de l’échauffement. Fernandez allait ensuite jouer un rôle clé dans la construction du but de la victoire.
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Anderson brille alors que Donnarumma sauve Manchester City
La domination de City s’est également reflétée dans les statistiques de passes, où la recrue estivale Elliot Anderson s’est illustrée comme le « maître à jouer » de l’après-midi. Le milieu de terrain a terminé la rencontre avec 155 passes tentées, aidant son équipe à garder le contrôle même lorsque Coventry menaçait en contre.
Cependant, Coventry a eu ses occasions d’égaliser, notamment par l’intermédiaire de Taiwo Awoniyi, qui n’a pas cadré alors qu’il se retrouvait seul face au but, puis du remplaçant Ellis Simms, dont la tentative en fin de match a été repoussée grâce à un Gianluigi Donnarumma héroïque.
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