« Nous méritions un point ! » - Frank Lampard regrette l'étroite défaite de Coventry contre Manchester City alors que Coventry impressionne

Lampard avait le sentiment d’avoir été lésé après avoir vu son Coventry City s’incliner de justesse face au champion en titre. Les Sky Blues se sont présentés à l’Etihad Stadium dans la peau d’énormes outsiders, mais ont livré une prestation pleine de courage et de discipline tactique qui a souvent contrarié l’équipe constellée de stars d’Enzo Maresca.

S’exprimant après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Chelsea et d’Everton n’a pas tardé à féliciter ses joueurs pour leur implication face à l’élite de la Premier League. « Je ne pense pas que nous méritions de perdre. Au fil du match, nous avons pris de l’ampleur, bien sûr ils se sont créé des occasions, mais les garçons ont été excellents. Je suis déçu que nous n’ayons pas obtenu ce que nous méritions, c’est-à-dire un point », a déclaré Lampard à BBC Match of the Day.

Il a ensuite souligné la difficulté de leur calendrier de début de saison, notant : « Nous avons affronté sur le papier les deux équipes les plus difficiles. Tout ce que vous pouvez faire, c’est maîtriser la performance. Les garçons ont grandi, et la pression que nous avons mise par moments en seconde période a représenté une très belle progression par rapport à Arsenal il y a deux semaines. »