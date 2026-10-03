Zinedine Zidane a vécu une conclusion frustrante pour son premier match à domicile en tant que sélectionneur de la France, les Bleus ayant été tenus en échec par l’Italie (1-1) en Ligue des Nations. Michael Olise a ouvert le score d’une superbe frappe dix minutes après la mi-temps, mais Alessandro Bastoni a égalisé pour les visiteurs.

Ce résultat a mis fin à la série de deux victoires de Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale.

La France a également encaissé son premier but depuis l’arrivée du vainqueur de la Coupe du monde 1998.