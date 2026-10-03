IPA Sport
Traduit par
« Nous méritions plus ! » : Zinedine Zidane réagit après que son premier match à domicile à la tête de la France s'est terminé sur une frustration
Les débuts victorieux de Zidane stoppés par une Italie coriace à Paris
Zinedine Zidane a vécu une conclusion frustrante pour son premier match à domicile en tant que sélectionneur de la France, les Bleus ayant été tenus en échec par l’Italie (1-1) en Ligue des Nations. Michael Olise a ouvert le score d’une superbe frappe dix minutes après la mi-temps, mais Alessandro Bastoni a égalisé pour les visiteurs.
Ce résultat a mis fin à la série de deux victoires de Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale.
La France a également encaissé son premier but depuis l’arrivée du vainqueur de la Coupe du monde 1998.
- IPA Sport
L’entraîneur principal estime que la France méritait la victoire malgré des fluctuations
S'exprimant après le match, Zidane s'est dit satisfait de la performance d'ensemble, tout en affirmant que la France avait créé suffisamment d'occasions pour sceller la victoire avant l'égalisation de l'Italie. Il a souligné que les Bleus avaient exercé un contrôle territorial total jusqu'à la percée axiale de Bastoni, qui a fait basculer l'élan du match.
Zidane a assuré que le groupe est en train de construire des bases structurelles solides pour les prochaines rencontres.
« C'était serré, mais je suis content de la performance de mon équipe et de ce que j'ai vu », a déclaré Zidane à l'UEFA. « Bien sûr, c'est un résultat légèrement frustrant parce que nous méritions peut-être un peu plus. Je pense que nous méritions davantage ce soir, surtout jusqu'à leur but. Nous aurions certainement pu marquer un deuxième but. »
Les Bleus prolongent leur invincibilité de longue date en Ligue des nations
Malgré ces deux points perdus, la France a porté à huit matches sa série d’invincibilité en phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA, avec six victoires et deux matches nuls sur cette période. Dayot Upamecano a reçu un deuxième carton jaune en fin de seconde période, laissant la France terminer à dix.
Zidane a salué l’engagement de l’équipe et a insisté sur le fait que la performance d’ensemble est de bon augure pour l’avenir.
« C’est de bon augure, surtout au vu de ce que nous avons réussi à mettre en place, a ajouté Zidane. Je pense que je peux être très fier de mon équipe. »
- Flash Press Agency
La France vise une réaction immédiate lors de son match à domicile de lundi
Zidane et son groupe restent au Stade de France alors qu’ils préparent le deuxième match à domicile de Ligue des nations de lundi. Le sélectionneur français cherche une réponse tactique immédiate afin de consolider sa position dans le groupe A.
L’Italie rentre à domicile après sa bonne performance à l’extérieur à Paris.
Zidane vise sa première victoire à domicile à la tête de l’équipe lundi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles