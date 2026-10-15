Après avoir déjà créé la surprise face à deux poids lourds, Manchester City et l’Inter Milan, la saison dernière, les locaux ont dominé le début de rencontre avec Sondre Fet, Jens Petter Hauge et Andreas Helmersen. Kovac a réagi à l’heure de jeu en procédant à un quadruple changement, faisant entrer Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson et Ethan Nwaneri. Mais le gardien Nikita Haikin, particulièrement inspiré, a repoussé une série de tentatives de Nmecha et Nwaneri en fin de match.

Reconnaissant que son équipe avait été dominée tout au long de la rencontre, Kovac a déclaré à DAZNaprès le match : « Nous ne sommes pratiquement pas entrés dans le match avant d’encaisser un but. En première période, nous n’avons joué ni avec la passion, ni avec l’intensité, ni avec la qualité de jeu nécessaires pour gagner.

« Ce n’est qu’après le quadruple changement que nous sommes mieux entrés dans le match et que nous en avons quelque peu pris le contrôle. Mais jusque-là, l’adversaire était clairement la meilleure équipe. Nous ne pouvons donc pas nous plaindre. Nous méritions de perdre. »

Assumant la responsabilité de sa décision de modifier le onze de départ, qui n’a pas porté ses fruits, il a poursuivi : « Chacun des joueurs de notre effectif a les qualités pour jouer. Aujourd’hui, cela n’a pas fonctionné. Je dois le dire très clairement.

« J’en suis responsable. C’est moi qui ai choisi l’équipe, mais la passion nous a tout simplement manqué aujourd’hui. Ils ont fait beaucoup mieux dans ce domaine, et c’est pourquoi ils ont logiquement pris l’avantage. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous nous sommes réveillés, mais il était déjà trop tard. »