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« Nous méritions de perdre » : Niko Kovac dresse un constat accablant sur le Borussia Dortmund après sa défaite surprise face à Bodo/Glimt en Ligue des champions
L’entraîneur croate fustige une prestation sans éclat
L’entraîneur de 55 ans n’a pas mâché ses mots en évoquant le manque alarmant de passion et d’intensité de son équipe après la défaite 1-0 de mercredi en Norvège. Ce revers sévère a gâché sa première sortie depuis la prolongation de son contrat avec les Jaune et Noir jusqu’en juin 2029, signée plus tôt cette semaine. À la 52e minute, Fredrik Sjovold a repris un centre de Sondre Auklend pour tromper Gregor Kobel à son premier poteau et offrir la victoire à son équipe.
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La rotation de l’effectif se révèle contre-productive en Norvège
Après avoir déjà créé la surprise face à deux poids lourds, Manchester City et l’Inter Milan, la saison dernière, les locaux ont dominé le début de rencontre avec Sondre Fet, Jens Petter Hauge et Andreas Helmersen. Kovac a réagi à l’heure de jeu en procédant à un quadruple changement, faisant entrer Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson et Ethan Nwaneri. Mais le gardien Nikita Haikin, particulièrement inspiré, a repoussé une série de tentatives de Nmecha et Nwaneri en fin de match.
Reconnaissant que son équipe avait été dominée tout au long de la rencontre, Kovac a déclaré à DAZNaprès le match : « Nous ne sommes pratiquement pas entrés dans le match avant d’encaisser un but. En première période, nous n’avons joué ni avec la passion, ni avec l’intensité, ni avec la qualité de jeu nécessaires pour gagner.
« Ce n’est qu’après le quadruple changement que nous sommes mieux entrés dans le match et que nous en avons quelque peu pris le contrôle. Mais jusque-là, l’adversaire était clairement la meilleure équipe. Nous ne pouvons donc pas nous plaindre. Nous méritions de perdre. »
Assumant la responsabilité de sa décision de modifier le onze de départ, qui n’a pas porté ses fruits, il a poursuivi : « Chacun des joueurs de notre effectif a les qualités pour jouer. Aujourd’hui, cela n’a pas fonctionné. Je dois le dire très clairement.
« J’en suis responsable. C’est moi qui ai choisi l’équipe, mais la passion nous a tout simplement manqué aujourd’hui. Ils ont fait beaucoup mieux dans ce domaine, et c’est pourquoi ils ont logiquement pris l’avantage. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous nous sommes réveillés, mais il était déjà trop tard. »
Une attaque prévisible ne parvient pas à percer
Le revers de mercredi signifie que Dortmund n’a toujours pas gagné en quatre rencontres de Ligue des champions face à des équipes norvégiennes, avec deux nuls et deux défaites. En outre, le BVB a désormais perdu quatre matches consécutifs à l’extérieur dans la plus prestigieuse compétition européenne pour la troisième fois seulement de son histoire, égalant ses précédentes séries entre 1956 et 1958, puis de 2019 à 2020.
Critiquant la lenteur de son équipe avec le ballon, Kovac a ajouté : « Nous n’avons pas du tout été bons avec le ballon aujourd’hui. L’adversaire était beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif et a bien mieux attaqué les espaces dans notre dos que nous.
« Nous avons toujours joué dans les pieds, jamais dans le dos de la défense. Si l’on ne joue pas dans le dos de la défense, on ne peut ni étirer l’adversaire ni désorganiser son bloc défensif. »
Exigeant une réaction immédiate avant le déplacement de samedi sur le terrain de l’Union Berlin en Bundesliga, l’entraîneur a insisté : « Nous savons ce qu’il faudra faire à Berlin. Ce sera encore un match intense, avec beaucoup d’engagement, de passion et de détermination.
« Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à jouer au football. Si nous pensons pouvoir simplement aller là-bas et jouer au football, nous avons suffisamment souvent constaté que cela ne fonctionne pas comme ça. Nous devons donc être prêts dès le début. »
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Un test sur le plan national exige une réaction immédiate
Revenu bredouille du cercle polaire arctique, Dortmund doit vite se ressaisir avant de retrouver le championnat ce week-end, avec un déplacement difficile en perspective. Samedi, le voyage dans la capitale allemande pour affronter l'Union mettra à rude épreuve le caractère des hommes de Kovac, qui veulent préserver leur bon début de saison près du sommet de la Bundesliga. Les cadres laissés sur le banc en milieu de semaine devraient retrouver une place de titulaire pour éviter une deuxième défaite consécutive à l'extérieur.
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