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« Nous manquions de fraîcheur » - Andoni Iraola explique les difficultés de Liverpool contre Fulham après le match éprouvant face à l'Atletico Madrid
La fatigue se fait sentir après les soirées européennes
Iraola n’a pas caché sa déception après avoir vu son équipe de Liverpool laisser filer des points à domicile face à une équipe de Fulham en difficulté de forme avant le match. Ce nul signifie que Liverpool a désormais enchaîné quatre matches nuls consécutifs en championnat à Anfield pour la première fois depuis 2011, et l’entraîneur n’a pas tardé à désigner un calendrier chargé comme la raison principale d’une prestation sans relief.
Liverpool n’a eu que 60 heures pour récupérer après sa bataille de milieu de semaine en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, un facteur qu’Iraola estime avoir privé ses joueurs de leur intensité habituelle.
« Quand vous faites match nul, surtout à domicile, vous ne pouvez pas être heureux. Aujourd’hui, il nous a manqué un peu de fraîcheur et nous n’avons pas fait assez offensivement pour faire la différence », a déclaré Iraola à BBC Match of the Day. Il s’est ensuite étendu sur le poids physique que la saison fait déjà peser sur son effectif, soulignant que les hôtes n’ont cadré que trois tirs sur l’ensemble des 90 minutes. « Cela fait moins de trois jours, 60 heures, [depuis qu’ils ont joué contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions] et beaucoup de joueurs ont dû s’adapter. »
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Les difficultés offensives se poursuivent à Anfield
Malgré une possession largement en leur faveur, Liverpool a eu du mal à se créer de véritables occasions face à l’équipe d’Alvaro Arbeloa. Iraola a reconnu que, si l’organisation défensive était restée solide, le manque d’inspiration dans le dernier tiers avait été le facteur décisif du résultat.
« Nous avons été assez bons pour ne pas encaisser de but. C’était légèrement mieux en seconde période. En première période, nous avons commencé le match lentement, nous avons manqué d’énergie et ce n’était pas suffisant, nous devons être meilleurs offensivement », a admis l’ancien entraîneur de Bournemouth. Les statistiques confirment son analyse : Liverpool n’a désormais pas marqué en première période lors de trois matches consécutifs de Premier League à Anfield pour la première fois depuis avril 2021.
La montée en puissance de Bradley Barcola
L’un des rares sujets de discussion avant le coup d’envoi était la titularisation de Bradley Barcola, qui a honoré sa première titularisation en Premier League avec le club. Le jeune attaquant a montré des éclairs de talent mais, comme beaucoup de ses coéquipiers, il a semblé accuser le coup au fil du match. Iraola a insisté sur le fait que Barcola s’inscrivait dans un projet à long terme et qu’il avait besoin de temps pour s’adapter aux exigences physiques de l’élite anglaise.
« Bradley est un joueur que nous faisons monter en puissance physiquement avec les matches, et les matches lui donneront la condition que nous voulons. Mais ce n’est pas seulement Bradley, il nous manque de la fraîcheur. Je ne me souviens que d’une seule occasion nette [pour Fulham] et nous avons gardé notre structure, mais offensivement, nous devons faire beaucoup mieux », a expliqué Iraola.
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Un retour rapide pour Tottenham
Liverpool n’a pas le temps de s’attarder sur ce résultat, avec un match de Carabao Cup contre Tottenham Hotspur qui se profile mardi. Le calendrier ne montre aucun signe d’accalmie, et Iraola doit décider s’il faut faire davantage tourner son effectif ou rester fidèle à un groupe dont il admet qu’il manque actuellement d’énergie. La pression monte sur l’Espagnol pour décrocher une victoire marquante à Anfield, d’autant plus qu’il a désormais fait match nul lors de trois de ses quatre premiers matches à la tête du géant du Merseyside.
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