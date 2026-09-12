Iraola n’a pas caché sa déception après avoir vu son équipe de Liverpool laisser filer des points à domicile face à une équipe de Fulham en difficulté de forme avant le match. Ce nul signifie que Liverpool a désormais enchaîné quatre matches nuls consécutifs en championnat à Anfield pour la première fois depuis 2011, et l’entraîneur n’a pas tardé à désigner un calendrier chargé comme la raison principale d’une prestation sans relief.

Liverpool n’a eu que 60 heures pour récupérer après sa bataille de milieu de semaine en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, un facteur qu’Iraola estime avoir privé ses joueurs de leur intensité habituelle.

« Quand vous faites match nul, surtout à domicile, vous ne pouvez pas être heureux. Aujourd’hui, il nous a manqué un peu de fraîcheur et nous n’avons pas fait assez offensivement pour faire la différence », a déclaré Iraola à BBC Match of the Day. Il s’est ensuite étendu sur le poids physique que la saison fait déjà peser sur son effectif, soulignant que les hôtes n’ont cadré que trois tirs sur l’ensemble des 90 minutes. « Cela fait moins de trois jours, 60 heures, [depuis qu’ils ont joué contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions] et beaucoup de joueurs ont dû s’adapter. »