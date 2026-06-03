« Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. » Manchester United confirme officiellement le départ d’un joueur de l’équipe première, qui s’engage avec un club de Serie A

Le feuilleton autour de l’avenir de Hojlund a enfin trouvé son dénouement : Manchester United a confirmé que l’attaquant a rejoint Naples dans le cadre d’un transfert définitif. Le joueur de 23 ans avait passé la saison 2025-2026 en prêt en Italie, et ce transfert a désormais été officialisé à l’issue de la saison. Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, le club mancunien a pris congé de l’attaquant en lui souhaitant « beaucoup de succès pour l’avenir ».

Son départ met fin à trois ans d’aventure avec le géant de la Premier League. Arrivé en provenance de l’Atalanta à l’été 2023, ce supporter de toujours des Red Devils a inscrit 26 buts en 95 matchs. Il repart avec un titre, ayant participé comme remplaçant à la victoire en finale de la FA Cup 2024 face à Manchester City à Wembley.



