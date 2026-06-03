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« Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. » Manchester United confirme officiellement le départ d’un joueur de l’équipe première, qui s’engage avec un club de Serie A
Le transfert définitif vers Naples est acté.
Le feuilleton autour de l’avenir de Hojlund a enfin trouvé son dénouement : Manchester United a confirmé que l’attaquant a rejoint Naples dans le cadre d’un transfert définitif. Le joueur de 23 ans avait passé la saison 2025-2026 en prêt en Italie, et ce transfert a désormais été officialisé à l’issue de la saison. Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, le club mancunien a pris congé de l’attaquant en lui souhaitant « beaucoup de succès pour l’avenir ».
Son départ met fin à trois ans d’aventure avec le géant de la Premier League. Arrivé en provenance de l’Atalanta à l’été 2023, ce supporter de toujours des Red Devils a inscrit 26 buts en 95 matchs. Il repart avec un titre, ayant participé comme remplaçant à la victoire en finale de la FA Cup 2024 face à Manchester City à Wembley.
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Une clause de la Ligue des champions entraîne un transfert obligatoire
Le caractère définitif de l’accord ne relevait pas de la décision des parties cet été, mais résultait d’une clause d’achat obligatoire. Selon l’accord signé l’an dernier, si Naples terminait dans les quatre premiers de la Serie A, le transfert deviendrait automatique. Les Partenopei ont validé leur billet pour la compétition reine en s’imposant 3-0 contre Pise le mois dernier, rencontre au cours de laquelle Hojlund a marqué et offert une passe décisive.
Le montant de la transaction s’élèverait à environ 38 millions de livres sterling, un retour sur investissement substantiel pour Manchester United, qui reconstruit son effectif. Loin des projecteurs de la Premier League, l’attaquant s’est épanoui et a terminé meilleur buteur de Naples avec 16 réalisations en 44 matchs toutes compétitions confondues durant son prêt. Son abattage et son efficacité ont particulièrement pesé en Serie A, où il a contribué à la deuxième place des Partenopei ainsi qu’à leur victoire en Supercoupe d’Italie.
L'attaquant adresse un message émouvant à ses supporters
Après l’officialisation de son transfert définitif en début de saison, Hojlund a exprimé sur les réseaux sociaux des sentiments partagés au moment de quitter le club de son enfance. Dans un message sincère adressé aux supporters de United, il a écrit : « Dire au revoir à Manchester United est très émouvant. Mon rêve d’enfant s’est réalisé lorsque j’ai joué à Old Trafford avec le maillot rouge. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour le soutien que vous m’avez apporté ; il m’a permis de me sentir chez moi et de retrouver ma confiance. »
Il a conclu : « Ce but symbolise un nouveau départ, plein de confiance. Je donnerai tout pour Naples, et je tiens à remercier les supporters, les joueurs et le staff de Manchester United d’avoir fait vivre le rêve de mon enfance. Il est temps de poursuivre de nouveaux objectifs, alors en avant. »
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Sous la direction de Carrick, le club cherche à recruter des renforts immédiatement.
Le départ de Hojlund apporte un coup de pouce financier immédiat à la campagne de recrutement de Manchester United, dirigée par l’entraîneur Michael Carrick. Grâce à cette manne de 38 millions de livres sterling, le club a déjà entamé le réinvestissement dans son effectif. Selon plusieurs sources, les Red Devils n’auraient pas perdu de temps sur le marché des transferts, puisqu’ils auraient déjà conclu un accord pour recruter le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, pour un montant équivalent de 38 millions de livres.
D’autres départs de joueurs expérimentés comme Casemiro sont également envisagés pour alléger la masse salariale. En anticipant les ventes et en sécurisant ses cibles, Carrick dispose des moyens d’éviter les entames de saison laborieuses qui ont pénalisé United ces dernières années. Hojlund étant désormais officiellement un joueur de Naples, tous les regards se tournent vers la nouvelle vague de talents attendue à Old Trafford.