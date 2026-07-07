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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

« Nous les avons déçus » : l’équipe nationale américaine a laissé filer une occasion en or en Coupe du monde, la Belgique ayant mis en évidence l’écart entre les Américains et les véritables prétendants au titre lors de leur élimination en huitièmes de finale

Analysis
États-Unis
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde

L'équipe nationale masculine américaine avait l'occasion de changer les perceptions sur son propre terrain, mais sa défaite 4-1 face à la Belgique a au contraire ravivé les questions habituelles concernant ses progrès, la pression et l'occasion manquée.

SEATTLE — Les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont passés l’un après l’autre pour reconnaître leur impuissance.

Pour certains, il était encore trop tôt pour analyser les causes ; pour d’autres, ces causes risquent de ne jamais émerger. Telle est la cruauté du cauchemar vécu lundi : pas d’erreur isolée, pas d’explication unique, pas de recette simple pour comprendre comment tout a déraillé.

Au final, les explications comptent moins que le score : une défaite 4-1 face à la Belgique qui, soyons honnêtes, n’a jamais vraiment été en danger.

C’était pourtant le moment que l’équipe nationale américaine attendait sous les feux des projecteurs, celui dont elle avait rêvé toute sa vie. Au lieu de cela, elle a chuté, et elle a chuté de haut. Une soirée qui aurait pu marquer un tournant pour le football américain se transforme en un souvenir que les joueurs tenteront désespérément d’effacer.

Cet échec marquera-t-il durablement l’été américain ? La polémique couvera encore plusieurs semaines. En attendant, la sélection n’a ni convaincu ses détracteurs ni comblé ses plus fidèles soutiens. Une Coupe du monde entamée avec tant d’espoir s’achève donc dans la déception. Ça fait mal.

« En ce moment, nous les avons déçus », a déclaré le milieu de terrain Tyler Adams, « mais je pense qu’ensemble, les gens se sont attachés à cette équipe parce que nous étions proches d’eux. Nous représentions exactement ce qu’étaient les États-Unis. Aujourd’hui n’était pas une bonne journée…On commence à réfléchir à ce qu’on aurait pu mieux faire. C’est le propre de la haute performance. Si personne ne perdait jamais, il n’y aurait probablement aucun progrès, et cela vaut même pour les meilleurs joueurs du monde.

« On traverse ça, on se met dans ces situations pour essayer de franchir un cap. Pour l’instant, oui, ça fait mal. »

Ce qui va le plus faire mal, c’est que la victoire était à portée de main. On ne saurait trop insister sur l’opportunité qui s’offrait à l’équipe nationale américaine, tant lors de ce match que tout au long de cet été. Au final, elle l’a laissée filer en livrant sa pire performance au pire moment possible, et ce fait pourrait bien éclipser presque tous les autres enseignements tirés de cette Coupe du monde.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Nous n'avons pas offert au public grand-chose à célébrer. »

    Pratiquement tous les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine ont pointé du doigt le même problème : quelque chose n’allait pas.

    Adams a pointé du doigt les détails : les seconds ballons, les passes mal ajustées, ces instants où un joueur se retrouve à quelques pieds de l’endroit où il devrait être. S’y sont ajoutées des erreurs majeures : le rebond fatal sur le premier but, la tête au second poteau sur le deuxième, la bourde de Matt Freese sur le troisième et la perte de balle de Chris Richards sur le quatrième.

    Au final, la défaite n’est pas due uniquement aux détails ou aux erreurs majeures, mais à l’enchaînement de tous ces facteurs.

    « Je ne pense pas que nous ayons livré un bon match aujourd’hui collectivement », a déclaré Folarin Balogun. « Nous avons bien joué lors des autres rencontres. C’était très intense. Nous avions réussi à puiser de l’énergie auprès du public, et aujourd’hui, nous ne lui avons pas donné grand-chose à célébrer. C’est ce qui est le plus décevant, et c’est ce qui me fait le plus mal personnellement. »

    Comme le souligne Balogun, les occasions pour le public, acquis à la cause de l’équipe nationale américaine, de s’emballer ont été rares. Les supporters n’ont pu que regarder leurs héros échouer à se montrer à la hauteur, contrairement à ce qu’ils avaient fait face au Paraguay, à l’Australie et à la Bosnie-Herzégovine. Mais la Belgique n’est pas de ce calibre. Elle est bien meilleure.

    La question du talent se pose donc : cette sélection américaine, pourtant composée de joueurs issus des meilleurs championnats européens, n’est peut-être pas aussi forte que certains le pensent, ni même qu’elle le croit elle-même. Cela expliquerait pourquoi les enchaînements à deux touches n’ont jamais cédé la place à un jeu plus pragmatique, et pourquoi, une fois le plan A en panne, l’équipe a semblé paniquer.

    Après des semaines passées à vanter la décontraction de l’équipe, la prestation n’avait rien de détendu : elle était frénétique, chaotique, désordonnée, sans sang-froid ni aisance. Face à un véritable adversaire de haut niveau pour la première fois cet été, les États-Unis n’ont pas pu mener le jeu ; quand cela s’est produit, ils ont paniqué.

    « Je pense qu’il faut simplement continuer à être nous-mêmes, quel que soit l’adversaire », a déclaré le milieu de terrain Sebastian Berhalter. « Continuer à être cette équipe dynamique qui pratique un pressing haut, à l’américaine, une équipe qui n’abandonne pas, une équipe agressive. Peut-être avons-nous un peu perdu cela de vue ce soir. Ils étaient manifestement la meilleure équipe, et nous devons simplement rester fidèles à notre ADN et être ce que nous sommes en tant qu’Américains. »

    Ce soir, ce n’était pas le cas, pour une raison ou une autre. Les observateurs extérieurs peuvent spéculer. Peut-être les États-Unis ont-ils été déstabilisés par un adversaire qui n’a jamais craint leur pressing. Peut-être ont-ils été intimidés par l’événement, l’énorme audience télévisée, le record d’audience ou la pression liée à cette occasion de vraiment changer la donne. Au final, ce match a peut-être changé la donne, mais pas pour le mieux.

    La rencontre s’est en outre déroulée sous un certain nuage noir, qui a projeté l’équipe nationale américaine non pas comme une charmante histoire d’hôte, mais comme la formation politiquement favorisée de cette Coupe du monde. Cela a-t-il eu de l’importance ?

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  • President Trump Participates In A Rose Garden Club LunchGetty Images News

    L’influence de la Maison Blanche

    À la veille du match, les débats ne portaient pas sur les moyens pour les États-Unis de bousculer la Belgique ni sur les duels tactiques qui décideraient du qualifié. Non, la star des discussions d’avant-match n’était même pas un joueur : c’était le président américain.

    Lundi, 24 heures après que la FIFA a levé la suspension automatique d’un match infligée à Balogun, Donald Trump est intervenu à la télévision pour revendiquer la victoire. Il a affirmé avoir échangé avec Gianni Infantino et estimé que justice avait été rendue grâce au retour du défenseur. Presque instantanément, le débat s’est orienté vers la signification de ses propos et, surtout, leurs implications pour la FIFA.

    Après un été passé sous les projecteurs pour les bonnes raisons, l’équipe nationale masculine des États-Unis se retrouvait soudain au cœur d’une affaire bien plus épineuse. Vu de l’extérieur, c’était l’équipe qui aurait pu bénéficier d’une intervention politique, accusée d’avoir contourné la justice et enfreint les règles. Un retour de bâton, pour certains. Une douleur pure et simple, pour les joueurs.

    Les joueurs ont affirmé ne pas être perturbés par cette actualité brûlante à la veille de leur plus grand match. Ils savaient pourtant que le bruit était là.

    « Pas de pression, pas de moment particulier, je n’ai rien ressenti de différent », a déclaré le capitaine Tim Ream. « Il n’y avait pas de poids supplémentaire ni rien de ce genre. »

    Pochettino a tenu le même discours. L’équipe nationale américaine n’a pas perdu parce que le président avait donné une conférence de presse lundi matin. Elle a perdu parce qu’elle a mal joué contre la Belgique lundi soir.

    « Nous n’avons pas été à la hauteur aujourd’hui », a reconnu Pochettino. « Inutile de chercher d’autres excuses. La Belgique a été meilleure que nous. C’est tout. C’est très clair. Dès le début, ça a été très difficile. Nous n’avons pas montré ce que l’équipe montre habituellement – et c’est la réalité.

    « L’explication est peut-être très simple : ce n’était pas notre jour, collectivement comme individuellement. Le principal responsable, c’est moi. Nous devons analyser ce que nous avons fait, car ce n’était ni la performance ni la manière dont nous jouons habituellement. »

    Peu importe, au fond, les raisons de cet accroc ; seul compte le constat et ses conséquences pour la suite.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Tu as encore flanché dans les grands moments. »

    On espérait que cette équipe serait enfin différente. Après un départ canon dans la Coupe du monde, le sentiment de progrès était palpable. Pourtant, pour ceux que l’équipe nationale américaine voulait convaincre à tout prix, la donne n’a guère changé.

    « Aujourd’hui, nous n’étions pas la même équipe que celle qui avait fait preuve de qualité tout au long du tournoi », a constaté Pochettino.

    Cette contre-performance n’a pas convaincu les supporters occasionnels de devenir des fans inconditionnels. Elle n’a pas attesté de progrès ni d’évolution ; elle a simplement confirmé que le constat restait le même, voire plus préoccupant.

    « C’était l’occasion d’aller plus loin et d’essayer vraiment de réaliser quelque chose d’exceptionnel. Nous n’avons pas été à la hauteur », a reconnu Adams.

    Il y a trois ans et demi, une jeune équipe des États-Unis s’était inclinée 3-1 face aux Pays-Bas au Qatar. Cette fois-ci, à domicile, elle s’est inclinée 4-1 face à la Belgique au même stade de la compétition. Où est donc le progrès ?

    « C’est décevant », a reconnu Christian Pulisic. « Je n’ai pas eu les occasions que j’espérais pour aider l’équipe à passer un cap et à battre une très bonne équipe ; je suis donc déçu de moi-même, bien sûr. »

    « Nous en sommes à deux cycles et nous échouons toujours dans ces moments décisifs, dans ces grands matchs. C’est décevant », a conclu Berhalter.

    Les réactions seront sévères, et certaines seront prévisibles. À l’étranger, certains y verront la preuve que le football américain ne peut atteindre qu’un certain niveau. Aux États-Unis, surtout parmi ceux qui ne s’intéressent au football que pendant la Coupe du monde, le sentiment sera probablement le même. Lundi soir, l’équipe nationale américaine ne leur a guère donné de raisons de penser le contraire. Quels que soient les progrès accomplis, ils restaient difficiles à percevoir lors d’un match suivi par environ 40 millions d’Américains.

    « Il y a tellement de soutien, tellement de gens qui nous encouragent, des petits enfants partout aux États-Unis qui nous admirent », a déclaré Berhalter, « et nous n’avons pas été à la hauteur, c’est décevant, mais je sais que nous reviendrons. »

    Le gardien Matt Freese a ajouté : « Ça fait mal. Ce moment fait mal. C’est la pire douleur de ma vie, mais je sais que c’est une étape d’un long parcours. Je sais que cette fédération et ce groupe ont de grandes choses à accomplir, et ce n’est qu’une étape. C’est une étape douloureuse, mais c’est une étape quand même. »

    Qui sait quelle sera la prochaine étape et qui en fera partie ? Le grand public suivra-t-il à nouveau l’équipe avec le même enthousiasme ? Aura-t-on un jour une occasion comparable à celle-ci ?

    Avant de tourner cette page, l’équipe nationale masculine des États-Unis prendra le temps de réfléchir, à la fois sur ce moment précis et sur ce qu’il implique pour l’avenir.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Analyse tactique

    On a cherché à se remémorer les bons moments. Ils ont été nombreux. Personne n’oubliera où il se trouvait lors de la victoire éclatante de l’équipe nationale américaine face au Paraguay, ni cette première interprétation de « Country Roads ». Ces émotions positives pourraient persister et l’emporter sur la déception. Mais ce n’est pas acquis.

    « Nous avons battu la Bosnie », a souligné Pulisic. « Nous pouvons bien sûr en être fiers, mais je pense que nous devons viser plus haut. Nous voulons pouvoir rivaliser avec les meilleurs au monde, et nous n’en sommes pas loin. »

    Pas assez près. La défaite contre la Belgique l’a prouvé : l’écart demeure, et les occasions de le combler sont rares. Les tribunes et les écrans du monde entier attendent la prochaine démonstration.

    « Comme l’a dit Balo, il y a des garçons et des filles qui nous regardaient et qui ont été inspirés », a déclaré Ream. « Je suis sûre que les gens diront : “Oh, maintenant ça va s’essouffler”, mais si l’on regarde ce que nous avons accompli, je ne pense pas que le débat doive s’essouffler.

    « Il faut surtout souligner à quel point ce parcours a été incroyable avec ce groupe. Comment maintenir le débat ? Comment continuer à les inspirer maintenant que le tournoi est terminé ? »

    La meilleure façon d’inspirer la prochaine génération reste de briller en Coupe du monde. La question de savoir si cette équipe américaine y est parvenue, au vu du résultat de lundi, fait désormais l’objet d’un débat. Commence alors l’attente de la prochaine occasion. Une attente qui s’annonce angoissante, surtout quand on sait combien de temps tous les acteurs ont patienté pour cette chance unique.

    « Nous devrons encore attendre quatre ans pour retrouver une telle occasion », a regretté Balogun, « et cela fait mal. »

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