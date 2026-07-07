« Nous les avons déçus » : l’équipe nationale américaine a laissé filer une occasion en or en Coupe du monde, la Belgique ayant mis en évidence l’écart entre les Américains et les véritables prétendants au titre lors de leur élimination en huitièmes de finale

SEATTLE — Les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont passés l’un après l’autre pour reconnaître leur impuissance.

Pour certains, il était encore trop tôt pour analyser les causes ; pour d’autres, ces causes risquent de ne jamais émerger. Telle est la cruauté du cauchemar vécu lundi : pas d’erreur isolée, pas d’explication unique, pas de recette simple pour comprendre comment tout a déraillé.

Au final, les explications comptent moins que le score : une défaite 4-1 face à la Belgique qui, soyons honnêtes, n’a jamais vraiment été en danger.

C’était pourtant le moment que l’équipe nationale américaine attendait sous les feux des projecteurs, celui dont elle avait rêvé toute sa vie. Au lieu de cela, elle a chuté, et elle a chuté de haut. Une soirée qui aurait pu marquer un tournant pour le football américain se transforme en un souvenir que les joueurs tenteront désespérément d’effacer.

Cet échec marquera-t-il durablement l’été américain ? La polémique couvera encore plusieurs semaines. En attendant, la sélection n’a ni convaincu ses détracteurs ni comblé ses plus fidèles soutiens. Une Coupe du monde entamée avec tant d’espoir s’achève donc dans la déception. Ça fait mal.

« En ce moment, nous les avons déçus », a déclaré le milieu de terrain Tyler Adams, « mais je pense qu’ensemble, les gens se sont attachés à cette équipe parce que nous étions proches d’eux. Nous représentions exactement ce qu’étaient les États-Unis. Aujourd’hui n’était pas une bonne journée…On commence à réfléchir à ce qu’on aurait pu mieux faire. C’est le propre de la haute performance. Si personne ne perdait jamais, il n’y aurait probablement aucun progrès, et cela vaut même pour les meilleurs joueurs du monde.

« On traverse ça, on se met dans ces situations pour essayer de franchir un cap. Pour l’instant, oui, ça fait mal. »

Ce qui va le plus faire mal, c’est que la victoire était à portée de main. On ne saurait trop insister sur l’opportunité qui s’offrait à l’équipe nationale américaine, tant lors de ce match que tout au long de cet été. Au final, elle l’a laissée filer en livrant sa pire performance au pire moment possible, et ce fait pourrait bien éclipser presque tous les autres enseignements tirés de cette Coupe du monde.