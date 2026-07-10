Alvarez, actuellement engagé avec l’Argentine au Mondial, a déjà fait part, depuis les États-Unis, de son souhait de changer de club. « Je pense que ce n’est pas le bon moment pour en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher ou faire comme si de rien n’était », a déclaré Alvarez à ESPN. « J’essaie d’être une personne honnête. Et j’ai parlé ouvertement et en toute franchise aux personnes du club avec lesquelles je devais m’entretenir. Je pense qu’un transfert est la meilleure solution pour tout le monde, et je souhaite réaliser mes rêves. »

Bien qu’il ait pris part aux cinq rencontres de l’Albiceleste, dont deux comme titulaire, il n’a pas encore ouvert son compteur but. Prochaine occasion : le quart de finale dans la nuit de samedi à dimanche face à la Suisse. Yamal, qui pourrait bientôt devenir son coéquipier, défiera la Belgique avec l’Espagne vendredi soir ; une finale entre les deux hommes n’est pas à exclure.

La saison passée, l’attaquant a marqué 20 buts et délivré neuf passes décisives en 49 matchs officiels sous les couleurs de l’Atlético, qui l’avait recruté à Manchester City en 2024 contre un chèque de 75 millions d’euros.