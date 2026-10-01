Mancini a posé un jalon avant la rencontre à très fort enjeu de l’Italie contre la France en Ligue des nations de l’UEFA, en insistant sur le fait que la Nazionale ne se contentera jamais d’une approche prudente. L’Italie a entamé sa campagne par une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique avant de rebondir avec éclat grâce à une impressionnante victoire 4-1 à l’extérieur contre la Turquie, et le sélectionneur vise désormais à entretenir cette dynamique à Paris.

S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le sélectionneur a affiché sa détermination à bousculer le leader du groupe A. Mancini a déclaré : « Ce sera assurément un grand match contre une grande équipe, remplie de joueurs extraordinaires, mais nous voulons toujours faire bonne impression et nous ferons de notre mieux. Quand vous affrontez des équipes aussi fortes, vous ne jouez jamais pour ne pas gagner, donc naturellement nous devons toujours jouer en cherchant la victoire. Après cela, tout peut arriver dans une situation de match. »