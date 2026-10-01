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« Nous jouons toujours pour gagner ! » : Roberto Mancini envoie un message clair à la France avant le choc de Ligue des nations
Mancini refuse de se contenter d’un match nul
Mancini a posé un jalon avant la rencontre à très fort enjeu de l’Italie contre la France en Ligue des nations de l’UEFA, en insistant sur le fait que la Nazionale ne se contentera jamais d’une approche prudente. L’Italie a entamé sa campagne par une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique avant de rebondir avec éclat grâce à une impressionnante victoire 4-1 à l’extérieur contre la Turquie, et le sélectionneur vise désormais à entretenir cette dynamique à Paris.
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le sélectionneur a affiché sa détermination à bousculer le leader du groupe A. Mancini a déclaré : « Ce sera assurément un grand match contre une grande équipe, remplie de joueurs extraordinaires, mais nous voulons toujours faire bonne impression et nous ferons de notre mieux. Quand vous affrontez des équipes aussi fortes, vous ne jouez jamais pour ne pas gagner, donc naturellement nous devons toujours jouer en cherchant la victoire. Après cela, tout peut arriver dans une situation de match. »
- AFP
Composer avec un effectif décimé par les blessures
Se préparer à une tâche aussi monumentale n’a pas été facile pour Mancini, qui a dû composer avec un effectif amoindri après les départs sur blessure de Giacomo Raspadori et Nicolo Zaniolo. En outre, l’entraîneur a choisi de laisser un groupe de neuf joueurs à Coverciano pour s’entraîner, parmi lesquels Samuele Inacio, Alessandro Romano, Honest Ahanor, Nicolo Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora et Massimo Pessina.
Malgré ces contretemps, l’entraîneur reste optimiste quant à la profondeur de son effectif et au potentiel de ceux qui sont impliqués pour élever leur niveau sur la grande scène. La flexibilité tactique du groupe sera mise à l’épreuve, surtout après une période de déplacements et de matches intenses. Mancini a reconnu avoir quelques casse-têtes au moment où le coup d’envoi approche. Il a déclaré : « J’ai quelques doutes, nous évaluerons demain matin pour voir comment certains ont récupéré après Bursa. »
Dilemme en attaque et changements tactiques
L’un des principaux sujets de discussion autour du camp italien concerne l’identité de l’avant-centre qui mènera l’attaque à Paris. Interrogé sur ses options offensives, et plus précisément sur la possibilité de titulariser soit Pio Esposito soit Moise Kean en pointe, Mancini a avancé une option surprise en suggérant que Gianluca Scamacca était un véritable candidat à une place de titulaire.
Le sélectionneur a clairement indiqué que les supporters devaient s’attendre à une composition plus stable cette fois-ci. Mancini a déclaré aux journalistes : « Ou Scamacca ? Nous ferons moins de changements que ce que nous avons vu à Bursa, c’est sûr. » Cette approche traduit une volonté de continuité alors que l’Italie cherche à combler l’écart avec les Français, actuellement en tête du groupe après deux victoires consécutives 1-0.
- AFP
En vue du choc contre la Turquie
Après leur affrontement contre la France, l’Italie rentrera au pays pour recevoir la Turquie lors du dernier match de la trêve internationale en cours. La Squadra Azzurra vise une qualification pour les quarts de finale, après avoir atteint ce même stade la saison dernière avant de subir une défaite spectaculaire 5-4 au score cumulé contre l’Allemagne.
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