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« Nous jouons le meilleur football d’Europe et du monde » : Joan Laporta encense Barcelone, en pleine forme avant son duel face à Galatasaray
Une forme irrésistible attise un choc continental
Laporta, président du club, s’est dit intimement convaincu que son équipe pratique le football le plus captivant au monde à l’approche d’un affrontement européen décisif. Cette assurance repose sur une attaque prolifique qui a inscrit 39 buts, tandis que son équipe n’en a encaissé que huit depuis le début de la saison. Cette remarquable moyenne de 4,3 buts par match confirme la domination de l’équipe de Flick après sa victoire 3-0 contre Getafe lors de sa dernière sortie.
- AFP
Un dirigeant confiant salue un spectacle tactique
Une série sans faute de neuf victoires consécutives, toutes compétitions confondues, a encore conforté Laporta dans sa conviction que le football enthousiasmant pratiqué par le Barça constitue actuellement la référence parmi les grands clubs européens.
Évoquant devant les journalistes le niveau de jeu de l’équipe de Flick, Laporta a insisté : « Le Barça, en toute humilité, joue le meilleur football d’Europe et du monde. D’autres équipes sont très bonnes, comme le PSG ou le Bayern Munich, et elles peuvent elles aussi remporter des compétitions. »
« Cela dit, il y a toujours des surprises, et nous devons être prêts, mais en matière de qualité de jeu, c’est nous qui jouons le mieux et offrons du spectacle. Nous veillons à ce que les amateurs de football et les supporters du Barça prennent du plaisir ; nous pratiquons un football que les gens adorent. »
L’unité partagée nourrit une ambition d’excellence
Laporta a également tenu à souligner la collaboration essentielle entre Flick et le directeur sportif Deco, qui ont su entretenir à la fois la concurrence au sein de l’effectif et l’harmonie dans le vestiaire.
Évoquant l’état d’esprit de l’équipe avant son déplacement à Galatasaray, Laporta a ajouté : « L’ambiance et l’esprit d’équipe sont essentiels à tout, et Flick et son équipe, ainsi que Deco et son équipe, y sont parvenus. L’association Deco-Flick fonctionne. Il y a cette ambiance et cette ambition, parce que ceux qui jouent le font très bien et ceux qui n’ont pas joué veulent faire mieux qu’eux. »
« C’est un match de Ligue des champions, la meilleure compétition de clubs au monde. Nous abordons cette rencontre en très grande forme : la séance d’entraînement d’hier a été très intense, ils sont très motivés et nous avons un bon pressentiment. »
- Anadolu Agency
Un bilan impressionnant, socle d’un test européen
L’efficacité offensive du FC Barcelone sera mise à rude épreuve sur la pelouse de Galatasaray après l’absence confirmée de Raphinha, malgré les 14 buts inscrits par le capitaine en seulement huit matches. Même sans l’attaquant brésilien, le Barça reste sur quatre victoires consécutives à l’extérieur face à des équipes turques et n’a perdu aucune de ses neuf dernières confrontations. De son côté, l’équipe d’Okan Buruk, qui reçoit, affiche un piètre bilan sur la scène européenne, avec une seule victoire lors de ses 22 derniers matches contre des équipes espagnoles.
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