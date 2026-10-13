Une série sans faute de neuf victoires consécutives, toutes compétitions confondues, a encore conforté Laporta dans sa conviction que le football enthousiasmant pratiqué par le Barça constitue actuellement la référence parmi les grands clubs européens.

Évoquant devant les journalistes le niveau de jeu de l’équipe de Flick, Laporta a insisté : « Le Barça, en toute humilité, joue le meilleur football d’Europe et du monde. D’autres équipes sont très bonnes, comme le PSG ou le Bayern Munich, et elles peuvent elles aussi remporter des compétitions. »

« Cela dit, il y a toujours des surprises, et nous devons être prêts, mais en matière de qualité de jeu, c’est nous qui jouons le mieux et offrons du spectacle. Nous veillons à ce que les amateurs de football et les supporters du Barça prennent du plaisir ; nous pratiquons un football que les gens adorent. »