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« Nous jouerons avec des chapeaux ! » : Mikel Arteta se MOQUE d’un changement de règlement en Premier League alors que l’entraîneur d’Arsenal fait face à une crise sur les longues touches
Arteta s’en prend à l’interdiction des serviettes
Arteta a exprimé sa frustration face à une nouvelle directive de Premier League qui interdit aux joueurs d’utiliser des serviettes pour sécher le ballon avant les remises en touche. L’Espagnol, dont l’équipe a souvent exploité l’expertise de Ben White et Declan Rice sur les longues touches la saison dernière, estime que la suppression des serviettes représente un changement important dans la manière dont les équipes préparent les phases arrêtées dans le dernier tiers du terrain.
Évoquant les nouveaux protocoles, l’entraîneur d’Arsenal a plaisanté sur d’éventuelles solutions créatives pour garder le ballon au sec pour ses spécialistes. « Ne pas pouvoir utiliser les serviettes, c’est déjà un gros point », a souligné Arteta lors d’une récente conférence de presse. Il a ajouté en plaisantant : « On va voir ce qu’on fait. Peut-être qu’on jouera avec des chapeaux ! »
- IPS
Nouveaux protocoles pour la nouvelle saison
Ce changement de règle s’inscrit dans une volonté plus large de lutter contre les pertes de temps dans le football anglais, afin d’augmenter le temps de jeu effectif. Lors des saisons précédentes, l’utilisation de serviettes relevait d’une zone grise qui nécessitait l’accord mutuel des deux clubs avant le coup d’envoi. Un point de tension est survenu la saison dernière lorsque Riccardo Calafiori a tenté d’utiliser une serviette près du but de Newcastle United, avant que l’arbitre Jarred Gillett n’intervienne pour la lui retirer, les deux équipes n’ayant pas donné leur accord pour son utilisation.
Les nouvelles règles signifient que les stars ne pourront plus essuyer minutieusement le ballon pour le sécher avant d’envoyer de longs ballons dans la surface de réparation, une tactique qui avait suscité de vives critiques la saison dernière.
Tour de vis sur les gains de temps tactiques
Au-delà de l’interdiction de la serviette, la Premier League met en place plusieurs mesures pour accélérer le jeu, notamment des comptes à rebours pour les dégagements aux six mètres et les touches, ainsi que des fenêtres de remplacement strictement surveillées. Les protocoles liés aux blessures sont également renforcés afin de décourager les interruptions de jeu tactiques. Les joueurs de champ blessés devront désormais rester en dehors du terrain pendant au moins une minute après avoir reçu des soins, et surtout, si un gardien a besoin d’une assistance médicale, un joueur de champ de cette équipe devra lui aussi quitter la pelouse pendant une minute.
Arsenal a lui-même déjà fait l’objet d’accusations d’antijeu par le passé, notamment lorsque l’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a critiqué David Raya pour avoir reçu des soins à trois reprises lors d’une courte victoire 1-0 des Gunners.
Cependant, Arteta reste convaincu que son équipe peut s’adapter à ces changements. « Nous avons eu la Premier League et les arbitres avec nous pour tout nous expliquer et tout passer en revue, a-t-il expliqué. Nous devrons voir lorsque la saison commencera, comment cela se déroulera, ce qui est plus faisable et ce qui l’est moins, et ce à quoi nous devrons nous adapter.
« Nous savons que tout le monde accorde énormément d’attention aux détails, à toutes les remises en jeu et aux comptes à rebours, et cela apportera autre chose, une dynamique différente, un élan différent. Je suis donc très curieux de voir cela. Ce sont de très bonnes règles parce que ce que nous faisons, c’est essayer de favoriser davantage de temps de jeu et la fluidité des matches, ce qui est mieux, et espérons que cela fonctionnera. »
- AFP
Prendre de l’élan après le succès à Cardiff
Arsenal aborde la nouvelle saison de Premier League avec une confiance maximale après une prestation dominante à Wembley. Arsenal vient de décrocher son premier trophée de la saison en signant la plus large victoire en finale du Community Shield depuis 2014, avec un succès 3-0 contre le Manchester City d'Enzo Maresca. Les hommes d'Arteta vont désormais tenter de surfer sur cette dynamique dès le début du nouvel exercice lorsqu'ils affronteront Coventry lors du match d'ouverture de la Premier League vendredi.
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