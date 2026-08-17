Au-delà de l’interdiction de la serviette, la Premier League met en place plusieurs mesures pour accélérer le jeu, notamment des comptes à rebours pour les dégagements aux six mètres et les touches, ainsi que des fenêtres de remplacement strictement surveillées. Les protocoles liés aux blessures sont également renforcés afin de décourager les interruptions de jeu tactiques. Les joueurs de champ blessés devront désormais rester en dehors du terrain pendant au moins une minute après avoir reçu des soins, et surtout, si un gardien a besoin d’une assistance médicale, un joueur de champ de cette équipe devra lui aussi quitter la pelouse pendant une minute.

Arsenal a lui-même déjà fait l’objet d’accusations d’antijeu par le passé, notamment lorsque l’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a critiqué David Raya pour avoir reçu des soins à trois reprises lors d’une courte victoire 1-0 des Gunners.

Cependant, Arteta reste convaincu que son équipe peut s’adapter à ces changements. « Nous avons eu la Premier League et les arbitres avec nous pour tout nous expliquer et tout passer en revue, a-t-il expliqué. Nous devrons voir lorsque la saison commencera, comment cela se déroulera, ce qui est plus faisable et ce qui l’est moins, et ce à quoi nous devrons nous adapter.

« Nous savons que tout le monde accorde énormément d’attention aux détails, à toutes les remises en jeu et aux comptes à rebours, et cela apportera autre chose, une dynamique différente, un élan différent. Je suis donc très curieux de voir cela. Ce sont de très bonnes règles parce que ce que nous faisons, c’est essayer de favoriser davantage de temps de jeu et la fluidité des matches, ce qui est mieux, et espérons que cela fonctionnera. »