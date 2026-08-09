« Nous ferons quelques choix la semaine prochaine » : Ruben Amorim prévient les stars de l'AC Milan après la défaite contre Chelsea

Malgré l’ampleur du score face au géant de Premier League, Amorim a insisté sur le fait que cet exercice constituait une étape nécessaire dans le développement de l’équipe. L’entraîneur a choisi une approche tactique qui a poussé ses joueurs hors de leur zone de confort, en optant pour un système de pressing haut qui les a laissés vulnérables à la qualité de Chelsea en contre.

« Nous savions que nous allions un peu souffrir aujourd’hui, mais nous voulions mettre les joueurs à l’épreuve », a expliqué Amorim. « Ils savent défendre en équipe, jouer en un contre un et presser haut. Face à des équipes comme Chelsea, nous ne presserons jamais de cette manière, mais nous sommes ici pour nous préparer afin de pouvoir gagner le premier match officiel de la saison et donner de la confiance à nos joueurs. »

« Nous avions aussi beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe, donc cela fait partie du processus pour les intégrer à l’équipe et être prêts à gagner le premier match officiel de la saison. »