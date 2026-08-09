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« Nous ferons quelques choix la semaine prochaine » : Ruben Amorim prévient les stars de l'AC Milan après la défaite contre Chelsea
Amorim prépare un dégraissage de l’effectif après la défaite à Jakarta
Amorim a admis que la direction du club se réunira pour affiner l’effectif de l’équipe première après leur défaite contre Chelsea en Indonésie. Milan a été renversé par un doublé de Joao Pedro et une spectaculaire volée de l’extérieur du pied de Moises Caicedo, mettant fin à la série d’invincibilité des Rossoneri lors de leur tournée estivale.
Alors que l’équipe se prépare à rentrer de sa tournée en Indonésie, l’attention se déplace du terrain d’entraînement vers les bureaux de la direction. Amorim a fixé un calendrier clair pour la prochaine réduction de l’effectif. « Nous prendrons des décisions concernant nos joueurs. Ces deux semaines d’entraînement ont été très positives, mais nous avons un effectif important, donc nous devons choisir certains joueurs et nous ferons certains choix la semaine prochaine », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia.
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Les enseignements tirés de la défaite à Jakarta
Malgré l’ampleur du score face au géant de Premier League, Amorim a insisté sur le fait que cet exercice constituait une étape nécessaire dans le développement de l’équipe. L’entraîneur a choisi une approche tactique qui a poussé ses joueurs hors de leur zone de confort, en optant pour un système de pressing haut qui les a laissés vulnérables à la qualité de Chelsea en contre.
« Nous savions que nous allions un peu souffrir aujourd’hui, mais nous voulions mettre les joueurs à l’épreuve », a expliqué Amorim. « Ils savent défendre en équipe, jouer en un contre un et presser haut. Face à des équipes comme Chelsea, nous ne presserons jamais de cette manière, mais nous sommes ici pour nous préparer afin de pouvoir gagner le premier match officiel de la saison et donner de la confiance à nos joueurs. »
« Nous avions aussi beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe, donc cela fait partie du processus pour les intégrer à l’équipe et être prêts à gagner le premier match officiel de la saison. »
Indices de sélection et déséquilibres dans l’effectif
La composition d’équipe à Jakarta a fourni plusieurs enseignements concernant la hiérarchie d’Amorim. Si le vétéran Luka Modric et l’ailier talismanique Rafael Leao ont connu leurs premières titularisations de l’été après leurs pauses post-Coupe du monde, d’autres figures expérimentées ont été notablement absentes de la pelouse. Youssouf Fofana et Fikayo Tomori, deux joueurs censés être des piliers du nouveau Milan, ont passé l’intégralité des 90 minutes sur le banc sans entrer en jeu. Ce choix tactique, combiné aux commentaires d’Amorim par la suite, suggère que le staff cherche encore le bon équilibre entre les stars déjà établies et la nouvelle identité tactique mise en place cet été.
La frustration de la direction milanaise réside dans l’embouteillage actuel sur le marché des transferts. Si le club s’est montré actif pour identifier et poursuivre plusieurs cibles, l’arrivée de nouvelles recrues devient de plus en plus difficile sans dégraisser l’effectif actuel. La masse salariale et les limites d’enregistrement de l’effectif signifient que les départs constituent désormais la priorité des directeurs techniques.
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Derniers préparatifs avant le coup d'envoi de la Serie A
La défaite contre Chelsea rappelle brutalement tout le travail qu’il reste à accomplir après des résultats plus positifs plus tôt durant l’été. La transition sous les ordres d’Amorim n’en est encore qu’à ses balbutiements, et l’entraîneur est déterminé à utiliser les données recueillies lors du voyage en Indonésie pour arrêter sa sélection finale. Alors que le match contre le Torino se profile à l’horizon, la pression est sur les joueurs, qui doivent prouver qu’ils ont leur place dans les plans à long terme d’Amorim. Les « choix » évoqués par l’entraîneur concerneront probablement les joueurs qui seront placés sur la liste des transferts et les jeunes talents qui seront prêtés afin d’engranger de l’expérience.
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