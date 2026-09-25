Xavi et Klopp ont tous deux entamé leurs nouveaux mandats de sélectionneur avec un spectaculaire match nul 1-1 à la Johan Cruyff Arena jeudi. L'Allemagne a ouvert le score grâce à Felix Nmecha à la 32e minute, et semblait bien partie pour s'imposer à l'extérieur dans cette affiche très attendue.

Cependant, Cody Gakpo a surgi dans le temps additionnel pour reprendre de volée un centre millimétré de Ruben van Bommel. Cette égalisation dramatique en fin de match a permis aux deux équipes de se partager les points.

Cette égalisation tardive a arraché un point crucial aux Pays-Bas, laissant Xavi très encouragé par la réaction pleine de caractère de son équipe après une entame compliquée.