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« Nous étions meilleurs ! » - Xavi affirme que les Pays-Bas ont dominé l’Allemagne de Jurgen Klopp lors du match de Ligue des nations de l’UEFA
Gakpo arrache le point du nul en fin de match
Xavi et Klopp ont tous deux entamé leurs nouveaux mandats de sélectionneur avec un spectaculaire match nul 1-1 à la Johan Cruyff Arena jeudi. L'Allemagne a ouvert le score grâce à Felix Nmecha à la 32e minute, et semblait bien partie pour s'imposer à l'extérieur dans cette affiche très attendue.
Cependant, Cody Gakpo a surgi dans le temps additionnel pour reprendre de volée un centre millimétré de Ruben van Bommel. Cette égalisation dramatique en fin de match a permis aux deux équipes de se partager les points.
Cette égalisation tardive a arraché un point crucial aux Pays-Bas, laissant Xavi très encouragé par la réaction pleine de caractère de son équipe après une entame compliquée.
- AFP
Établir une nouvelle référence
Tout en admettant que ses joueurs avaient d’abord été nerveux sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Xavi a estimé que les Pays-Bas avaient finalement mérité les trois points. Il a mis en avant les remplaçants et les débutants pour leur impact impressionnant sur le cours du match.
« Nous avons été meilleurs que l’Allemagne aujourd’hui, nous avions un peu plus. En seconde période, c’était vraiment bien, nous avons montré notre façon de jouer », a déclaré Xavi, cité par ESPN.
« Je suis tellement heureux. La première période était plus ou moins équilibrée. Mais les joueurs qui sont entrés sur le terrain [en tant que remplaçants], j’en suis tellement heureux, surtout ceux qui faisaient leurs débuts. Ils ont montré de la personnalité, de l’ambition, de l’envie. C’est ainsi que nous devons jouer en seconde période. »
Buts refusés et frustration
Le match nul n’a pas été sans frustration, puisque les Pays-Bas ont vu deux buts refusés au cours de cette rencontre animée. La tête de Virgil van Dijk en première période a été annulée après que Brian Brobbey a été sanctionné pour une faute sur le gardien allemand Marc-André ter Stegen.
Une décision que Xavi jugeait incorrecte, estimant que le but aurait dû être accordé. En outre, le remplaçant Mexx Meerdink a lui aussi vu une tentative en fin de match refusée après une mêlée confuse dans la surface allemande.
« La première mi-temps n’était pas trop mal, mais la deuxième mi-temps, c’est la manière dont nous voulons jouer », a expliqué Xavi. « Nous devons nous améliorer dans beaucoup de domaines : les deuxièmes ballons, les duels, mieux défendre, beaucoup de choses, mais je suis tellement satisfait.
« Je suis très heureux et très reconnaissant car c’est mon premier match. Je pense que peut-être je ne mérite pas cela, mais l’accueil qu’ils m’ont réservé a été incroyable, l’ambiance était fantastique. Merci à tout le monde. »
- Getty Images Sport
Le coup dur Brobbey et les prochaines étapes
Cette soirée positive a toutefois été légèrement ternie par une blessure de l’attaquant Brobbey en première période, qui a été contraint de quitter la pelouse. Xavi a confirmé que l’avant-centre manquera les trois derniers matches de Ligue des nations de cette trêve internationale en cours. En conséquence, un remplaçant sera appelé prochainement pour renforcer les options offensives du groupe avant un calendrier chargé.
Les Pays-Bas doivent désormais vite se remobiliser et se concentrer sur leur prochain test. Xavi exigera de son équipe qu’elle conserve son élan de la seconde période dimanche, lors du déplacement crucial en Serbie.
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