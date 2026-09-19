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« Nous étions horribles à affronter ! » - Fabian Hurzeler se vante que Brighton a « démantelé la meilleure équipe d'Angleterre » après la correction 3-0 infligée à Arsenal
Une victoire de référence sur la côte sud
Brighton & Hove Albion a poursuivi son impressionnante série en infligeant à l'Arsenal de Mikel Arteta sa première défaite de la saison en Premier League. Brighton abordait cette rencontre avec une grande confiance après ses récentes victoires contre Coventry City et Manchester United, et a transformé cet élan en une prestation dominatrice face aux prétendants au titre.
Hurzeler était logiquement ravi de la manière dont cette victoire a été obtenue, reconnaissant l'importance de battre une équipe du calibre d'Arsenal. S'exprimant au micro de Match of the Day, l'entraîneur de Brighton a déclaré : « C'était une victoire spéciale. Pas seulement parce que nous avons affronté la meilleure équipe d'Angleterre, mais aussi à cause de la performance. Je suis vraiment fier de mon équipe. Il est toujours important de savourer ces moments. Nous avons été horribles à affronter. »
- Getty Images Sport
Arsenal réduit au silence par une leçon tactique
Arsenal, qui se présentait à l’Amex sur une série de neuf victoires consécutives en championnat, a semblé inhabituellement déstabilisé par le système de pressing haut de Brighton. Pascal Gross a ouvert le score à la 31e minute d’une frappe précise depuis l’entrée de la surface, avec l’aide du poteau. Bukayo Saka a eu une occasion en or d’égaliser juste avant la pause, à la suite d’une frappe déviée de Martin Odegaard, mais n’a pas su en profiter. Brighton a puni Arsenal quelques secondes plus tard lorsque Charalampos Kostoulas s’est retourné dans la surface pour doubler la mise.
La discipline tactique affichée par Brighton a stupéfié les visiteurs, qui ont eu du mal à prendre le moindre contrôle de la bataille du milieu de terrain. Hurzeler a souligné l’esprit collectif qui règne dans son vestiaire, mettant en avant la profondeur de son effectif. L’entraîneur allemand a expliqué : « Intensité, intensité, gagner les duels individuels... nous devons avoir la conviction de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Mes joueurs se font vraiment confiance sur le terrain. Si un joueur est absent, un autre peut le remplacer. Dans l’ensemble, nous voulions être vraiment bons dans toutes les phases. Nous devions être au plus haut niveau. »
Pascal Gross montre la voie
L’influence de Gross a été un fil rouge tout au long de l’après-midi, puisque le vétéran meneur de jeu a non seulement inscrit l’ouverture du score, mais a aussi délivré la passe décisive sur le troisième but. Chema Andres a pris le meilleur de la tête sur un corner de Gross 12 minutes après le début de la seconde période, mettant pratiquement fin à tout suspense.
Interrogé sur la contribution de l’international allemand, Hurzeler a ajouté : « Il prend du plaisir sur le terrain en marquant des buts. On peut vraiment lui faire confiance et il rend ses coéquipiers autour de lui vraiment meilleurs. » La victoire a aussi été renforcée par une solide prestation défensive, avec la recrue estivale Pascal Struijk, impressionnant pour sa première titularisation en Premier League avec le club.
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L’humilité reste essentielle pour Hurzeler
Ce résultat permet à Brighton de grimper à la troisième place du classement de Premier League, à seulement deux points du sommet. Pour Arsenal, cette défaite porte un coup important à sa dynamique, le laissant à la deuxième place à la différence de buts, mais avec un match de plus que Manchester City.
En se projetant sur les prochaines rencontres, l’entraîneur de Brighton a exhorté son équipe à rester concentrée. « Nous avançons match après match. Après la trêve internationale, nous avons beaucoup de matches. Après des victoires comme celle-ci, nous devons rester humbles et comprendre pourquoi nous avons gagné. Nous devons continuer », a conclu Hurzeler.
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