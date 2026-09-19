Brighton & Hove Albion a poursuivi son impressionnante série en infligeant à l'Arsenal de Mikel Arteta sa première défaite de la saison en Premier League. Brighton abordait cette rencontre avec une grande confiance après ses récentes victoires contre Coventry City et Manchester United, et a transformé cet élan en une prestation dominatrice face aux prétendants au titre.

Hurzeler était logiquement ravi de la manière dont cette victoire a été obtenue, reconnaissant l'importance de battre une équipe du calibre d'Arsenal. S'exprimant au micro de Match of the Day, l'entraîneur de Brighton a déclaré : « C'était une victoire spéciale. Pas seulement parce que nous avons affronté la meilleure équipe d'Angleterre, mais aussi à cause de la performance. Je suis vraiment fier de mon équipe. Il est toujours important de savourer ces moments. Nous avons été horribles à affronter. »