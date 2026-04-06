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« Nous étions heureux ! » - La star du Sporting CP affirme que l'équipe n'a pas ressenti de trahison suite au transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal, alors que l'attaquant suédois se prépare à retrouver son ancien club en Ligue des champions
Aucune amertume concernant le transfert à Arsenal
Dans une interview accordée à Sport TV avant ce match européen, Araujo a balayé toute suggestion de tensions suite à son transfert estival. Le débat autour de ce quart de finale à venir s'est inévitablement concentré sur le fait que l'attaquant affronte son ancien club. Il a quitté Lisbonne pour Londres, mais selon l'ailier, le vestiaire du Sporting ne lui en veut pas d'être parti. Le club a tourné la page, et l'attention reste résolument tournée vers le terrain plutôt que vers d'éventuelles rivalités liées à des transferts passés.
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Répondre aux accusations de trahison
Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe se sentait abandonnée ou trahie par ce départ, Araujo a donné une réponse sans équivoque quant à la position du vestiaire. « Trahis par Gyokeres ? Non. Le groupe et moi étions heureux pour lui, il le méritait », a-t-il déclaré. « Il a accompli quelque chose d'incroyable pour le Sporting. Personnellement, et je pense que tout le groupe était heureux de son départ. Je lui souhaite le meilleur. »
Cet impact incroyable ressort clairement de ses statistiques. Après avoir rejoint le club en provenance de Coventry pour 24 millions d’euros en 2023, l’attaquant a inscrit 97 buts et délivré 28 passes décisives en 102 matches sur deux saisons avec le club portugais. Avant de partir pour Arsenal dans le cadre d’un transfert de 66,9 millions d’euros en juillet dernier, il a aidé le club à remporter deux titres de champion, une coupe nationale et a été sacré meilleur buteur deux saisons consécutives.
Tirer parti de l'avantage du terrain et des leçons du passé
Le Sporting accueille le match aller, et Araujo sait qu’il est essentiel de réaliser une bonne performance avant le match retour. L’équipe compte bien tirer parti de son avantage à domicile face aux Gunners d’Arteta. « L’objectif est d’obtenir un très bon résultat à domicile, car nous savons que ce sera difficile là-bas », a expliqué Araujo. « Ici, nous avons nos supporters et je pense que ce sera une belle confrontation. »
Revenant sur leur match aller contre Bodo/Glimt, où ils avaient joué à l’extérieur et subi un résultat négatif, il a reconnu que cette rencontre était différente. « Je suis très heureux de pouvoir affronter Arsenal, nous savons qu’ils ont une excellente équipe et pour nous, c’est un beau défi », a-t-il conclu.
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L'impact de Gyokeres sur Arsenal, en course pour le titre
Depuis son arrivée à Londres, Gyokeres s'est imposé comme un pilier d'Arsenal. L'attaquant a disputé 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 17 buts et délivrant deux passes décisives. Ses 11 réalisations en championnat ont permis au club de se forger une avance confortable en tête de la Premier League.
Arsenal compte neuf points d'avance sur Manchester City, même si City a un match en moins. Avec sept matchs à disputer pour le leader et huit pour son rival, la fin de saison s'annonce tendue. Après son match européen contre le Sporting mardi, Arsenal recevra Bournemouth le 11 avril, puis accueillera le Sporting pour le match retour le 15 avril, avant un déplacement crucial à Manchester City le 19 avril.