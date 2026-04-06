« Nous étions heureux ! » - La star du Sporting CP affirme que l'équipe n'a pas ressenti de trahison suite au transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal, alors que l'attaquant suédois se prépare à retrouver son ancien club en Ligue des champions

Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe se sentait abandonnée ou trahie par ce départ, Araujo a donné une réponse sans équivoque quant à la position du vestiaire. « Trahis par Gyokeres ? Non. Le groupe et moi étions heureux pour lui, il le méritait », a-t-il déclaré. « Il a accompli quelque chose d'incroyable pour le Sporting. Personnellement, et je pense que tout le groupe était heureux de son départ. Je lui souhaite le meilleur. »

Cet impact incroyable ressort clairement de ses statistiques. Après avoir rejoint le club en provenance de Coventry pour 24 millions d’euros en 2023, l’attaquant a inscrit 97 buts et délivré 28 passes décisives en 102 matches sur deux saisons avec le club portugais. Avant de partir pour Arsenal dans le cadre d’un transfert de 66,9 millions d’euros en juillet dernier, il a aidé le club à remporter deux titres de champion, une coupe nationale et a été sacré meilleur buteur deux saisons consécutives.