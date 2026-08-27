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« Nous étions en difficulté ! » : Federico Valverde révèle la consigne de José Mourinho à la mi-temps qui a inspiré la large victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad
Mbappé offre la victoire au Real Madrid
Le Real Madrid a décroché une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad au Bernabeu mercredi. Les hôtes ont d'abord pris l'avantage dans ce match reporté de la première journée, avant de voir leur avance s'envoler avant la pause lorsque les visiteurs ont égalisé.
À la suite d'une intervention cruciale à la mi-temps de l'entraîneur Mourinho, le Real Madrid est revenu avec une intensité retrouvée. Mbappe a mené la démolition en seconde période, s'offrant un superbe triplé pour sceller une première victoire à domicile convaincante cette saison.
Ce succès représente la deuxième victoire consécutive du Real Madrid en championnat. Il fait suite à un succès renversant 2-1 sur la pelouse de l'Espanyol samedi dernier, ce qui permet aux hommes de Mourinho de conserver un départ très positif dans la saison nationale.
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Valverde détaille le changement tactique
Malgré les compliments adressés à l’énergie initiale de son équipe, Valverde a reconnu qu’un certain relâchement s’était installé après l’ouverture du score. Le milieu de terrain a souligné que le manque de patience avait offert à leurs adversaires une voie claire pour revenir dans le match.
« J’ai vu une équipe très concentrée et qui travaillait avec beaucoup d’enthousiasme, a déclaré Valverde lors de ses interviews d’après-match. Nous avons très bien travaillé, mais il nous a manqué un peu de patience après avoir marqué le premier but, ce qui leur a permis d’égaliser. »
L’Uruguayen a révélé que le discours de Mourinho à la mi-temps avait complètement fait basculer la dynamique du match. L’entraîneur a exigé une ligne défensive plus haute et un pressing bien plus agressif pour perturber les visiteurs.
« Nous avons parlé du pressing parce que nous avions du mal à récupérer le ballon dans leur moitié de terrain, a ajouté Valverde. Par moments, nous jouions avec un joueur en moins. Nous avons corrigé cela et nous nous sommes sentis plus à l’aise. Notre échange avec le coach à la mi-temps nous a beaucoup aidés, c’est pourquoi la seconde période a été excellente. »
Maximiser le génie offensif de Mbappe
Les ajustements tactiques de Mourinho ont offert la plateforme parfaite à Mbappé pour dominer les 45 dernières minutes. Ces changements ont permis au Real Madrid de maîtriser la possession plus haut sur le terrain, en servant son attaquant vedette dans des zones dangereuses, avec un effet dévastateur.
Valverde n’a pas tardé à souligner l’immense contribution de l’international français et a exhorté ses coéquipiers à continuer d’exploiter son sens du but redoutable.
« Il est incroyable, inimaginable, a poursuivi Valverde. Nous devons profiter de lui autant que possible et lui passer le ballon pour qu’il puisse marquer des buts et se sentir heureux. Ce qu’il a fait aujourd’hui, c’est quelque chose qu’il a fait de nombreuses fois tout au long de l’année. »
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Prendre rapidement de l’élan
Avec deux victoires consécutives en poche, le Real Madrid a établi des bases solides pour sa campagne en championnat. Intégrer l’efficacité de Mbappe devant le but au pressing de haute intensité de Mourinho sera essentiel alors que le club cherche à s’appuyer sur cette forme parfaite sur la scène nationale et à surmonter les défis de la saison à venir. Les hommes de Mourinho viseront désormais une troisième victoire de suite lorsqu’ils affronteront le promu Malaga dimanche.
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