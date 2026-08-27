Malgré les compliments adressés à l’énergie initiale de son équipe, Valverde a reconnu qu’un certain relâchement s’était installé après l’ouverture du score. Le milieu de terrain a souligné que le manque de patience avait offert à leurs adversaires une voie claire pour revenir dans le match.

« J’ai vu une équipe très concentrée et qui travaillait avec beaucoup d’enthousiasme, a déclaré Valverde lors de ses interviews d’après-match. Nous avons très bien travaillé, mais il nous a manqué un peu de patience après avoir marqué le premier but, ce qui leur a permis d’égaliser. »

L’Uruguayen a révélé que le discours de Mourinho à la mi-temps avait complètement fait basculer la dynamique du match. L’entraîneur a exigé une ligne défensive plus haute et un pressing bien plus agressif pour perturber les visiteurs.

« Nous avons parlé du pressing parce que nous avions du mal à récupérer le ballon dans leur moitié de terrain, a ajouté Valverde. Par moments, nous jouions avec un joueur en moins. Nous avons corrigé cela et nous nous sommes sentis plus à l’aise. Notre échange avec le coach à la mi-temps nous a beaucoup aidés, c’est pourquoi la seconde période a été excellente. »



