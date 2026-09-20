« Nous essaierons, que nous soyons ici ou non ! » : Lionel Scaloni lâche un gros indice sur l’avenir de l’Argentine

Lionel Scaloni s’est exprimé publiquement pour la première fois sur son avenir à la tête de la sélection argentine. À l’approche d’une fenêtre internationale comprenant trois matches amicaux et une apparition d’adieu pour Lionel Messi, le natif de Pujato a évoqué sa continuité à long terme au poste de sélectionneur.

Après avoir mené l’Albiceleste durant un cycle de huit ans remarquablement réussi, Scaloni s’est gardé de toute confirmation explicite, mais a fortement laissé entendre qu’il allait rester.

Ses commentaires ouvrent la porte à une prolongation de son mandat, centrée sur l’accompagnement de l’équipe dans sa prochaine évolution compétitive.



