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« Nous essaierons, que nous soyons ici ou non ! » : Lionel Scaloni lâche un gros indice sur l’avenir de l’Argentine
Scaloni sort du silence pour évoquer son avenir à la tête de l’Argentine
Lionel Scaloni s’est exprimé publiquement pour la première fois sur son avenir à la tête de la sélection argentine. À l’approche d’une fenêtre internationale comprenant trois matches amicaux et une apparition d’adieu pour Lionel Messi, le natif de Pujato a évoqué sa continuité à long terme au poste de sélectionneur.
Après avoir mené l’Albiceleste durant un cycle de huit ans remarquablement réussi, Scaloni s’est gardé de toute confirmation explicite, mais a fortement laissé entendre qu’il allait rester.
Ses commentaires ouvrent la porte à une prolongation de son mandat, centrée sur l’accompagnement de l’équipe dans sa prochaine évolution compétitive.
L’entraîneur confirme son intention de mener la prochaine révolution de la jeunesse
S'exprimant auprès de MiGu, Scaloni a souligné qu'une nouvelle ère excitante commence alors que de jeunes espoirs frappent à la porte de l'équipe première. Le sélectionneur de 48 ans a insisté sur le fait que l'âge restait sans importance, promettant que la forme et l'engagement dicteront l'inclusion dans le groupe.
Il a exposé son objectif principal, qui est d'assurer une transition en douceur tout en préservant l'identité tactique de l'équipe.
« Logiquement, nous allons essayer, que nous soyons là ou non. Ce n'est pas la chose importante », a déclaré Scaloni. « Ils le méritent vraiment, c'est notre intention lors des prochains matches : donner aux jeunes joueurs l'opportunité de s'adapter à notre style de jeu. Maintenant, une période importante et excitante commence. »
Scaloni établit un parallèle avec l’incertitude après la Copa América
En réfléchissant au défi psychologique qui consiste à entretenir cette faim de vaincre, Scaloni a établi des comparaisons avec la période qui a suivi leur triomphe à la Copa America 2024 aux États-Unis. Le sélectionneur a reconnu qu'il restait difficile de répéter des cycles jalonnés de trophées, mais il a dit croire en la résilience collective du groupe.
Il a souligné que construire un lien positif entre les supporters et l'équipe restait primordial.
« Après la Copa America 2024, j'ai aussi eu le sentiment que les choses allaient être difficiles, a expliqué Scaloni. C'est difficile d'essayer, je ne dis pas que ce sera facile. En tant qu'entraîneur, en tant que leader du groupe, il faut savoir que ce sera difficile. »
La période de transition commence alors que l’ère Messi approche de sa fin
Alors que l’Argentine se prépare à faire ses adieux à son emblématique capitaine Messi lors des prochains matches, Scaloni a rendu hommage au légendaire numéro 10, le qualifiant de footballeur unique. Le sélectionneur a exprimé sa gratitude pour leur parcours commun tout en réaffirmant son engagement à construire la prochaine génération.
Alors que l’Argentine se rassemble à Buenos Aires, Scaloni semble prêt à mener la reconstruction.
Les prochains matches amicaux offrent au staff technique sa première occasion de tester de nouveaux talents sur la scène internationale.
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