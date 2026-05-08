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« Nous en sommes proches, mais rien n’est encore acquis » : Pep Guardiola fait le point sur les discussions contractuelles avec Phil Foden et Josko Gvardiol, alors que Manchester City cherche à prolonger les contrats des deux joueurs
La ville s'active pour assurer l'avenir de ses joueurs clés.
Manchester City s’apprête à assurer l’avenir à long terme de Phil Foden : l’international anglais aurait accepté de prolonger son contrat de quatre ans et de rester à l’Etihad Stadium jusqu’en 2030. L’entraîneur Pep Guardiola a confirmé avoir échangé avec le directeur sportif du club au sujet des négociations. Les discussions progressent bien, même si l’accord n’est pas encore totalement finalisé. Par ailleurs, City souhaite prolonger le contrat de Gvardiol. Le Croate a récemment été victime de blessures, mais le club reste déterminé à le récompenser par un bail à long terme et des conditions améliorées.
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Guardiola fait le point sur les négociations
Guardiola a confirmé que les discussions concernant la prolongation du contrat de Foden avaient bien avancé et il espère que Gvardiol, tout juste remis d’une blessure, suivra bientôt la même voie. Selon Sky Sports, qui rapportait jeudi soir que des négociations pour un nouveau contrat à long terme étaient déjà en cours avec le défenseur, le club est optimiste.
« J’ai interrogé notre directeur sportif : ils [avec Foden] sont sur le point de conclure. J’espère que cela va se concrétiser, même si ce n’est pas encore fait », a-t-il déclaré à la presse.
Concernant Gvardiol, le technicien catalan a ajouté : « Je n’ai pas d’information précise. J’aimerais beaucoup qu’il reste ici. Trouver un joueur de son profil n’est pas simple, alors j’espère qu’il prolongera. »
Gvardiol fait son retour à Manchester City
Guardiola s'est également réjoui du retour de Gvardiol dans l'effectif après sa convalescence suite à une fracture de la jambe droite qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant environ quatre mois.
« Il s’entraîne », a ajouté l’entraîneur. « Cela fait plusieurs mois. La saison dernière, il était un joueur important pour nous, il a disputé tous les matchs, puis son corps a dit “ça suffit”. Je suis heureux qu’il soit de retour. »
« J'espère qu'il pourra nous aider dans la dernière ligne droite de la saison et briller ensuite avec la Croatie lors de la Coupe du monde. La saison prochaine, nous pourrons compter sur lui au meilleur de sa forme. Défenseur central ou arrière latéral, il peut endosser différents rôles avec une telle rapidité ; c'est vraiment génial de le retrouver, tout comme Ruben. »
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La priorité est de finaliser les transferts avant la fermeture du mercato estival.
Manchester City entend finaliser ces deux dossiers avant l’ouverture du mercato estival. En se montrant prompt, le club évitera toute distraction inutile et limitera la concurrence des rivaux. Les Citizens estiment que Gvardiol aura encore du temps de jeu d’ici la fin de la saison, et qu’il pourrait même être retenu par la sélection croate pour la prochaine Coupe du monde.
En parallèle, les Citizens restent en course pour le titre en Premier League. L’équipe de Guardiola pointe à la deuxième place, à cinq points d’Arsenal, avec une rencontre en moins. Après Brentford, City recevra Crystal Palace en championnat avant de défier Chelsea en finale de la FA Cup le week-end prochain.