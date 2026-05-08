Guardiola a confirmé que les discussions concernant la prolongation du contrat de Foden avaient bien avancé et il espère que Gvardiol, tout juste remis d’une blessure, suivra bientôt la même voie. Selon Sky Sports, qui rapportait jeudi soir que des négociations pour un nouveau contrat à long terme étaient déjà en cours avec le défenseur, le club est optimiste.

« J’ai interrogé notre directeur sportif : ils [avec Foden] sont sur le point de conclure. J’espère que cela va se concrétiser, même si ce n’est pas encore fait », a-t-il déclaré à la presse.

Concernant Gvardiol, le technicien catalan a ajouté : « Je n’ai pas d’information précise. J’aimerais beaucoup qu’il reste ici. Trouver un joueur de son profil n’est pas simple, alors j’espère qu’il prolongera. »