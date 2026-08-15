« Nous en parlerons certainement bientôt » : la nouvelle recrue à 50 M€ du Bayern Munich n'a pas encore discuté de son rôle avec Vincent Kompany

Lors de sa présentation officielle, Saibari a mis en avant sa confiance dans l'ambitieux projet du géant de Bundesliga : « Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Ils m'ont donné la confiance nécessaire pour que je puisse me développer ici, en tant que joueur et en tant qu'homme. Ils jouent avec beaucoup de mouvement et une forte intensité. Je l'ai moi-même vu la saison dernière. Ils jouent un très bon football, c'est toujours intense, ils cherchent toujours à conclure. J'aime beaucoup ça. »

Interrogé sur la manière dont il s'intègre dans le dispositif tactique de Kompany, il a expliqué : « Je n'en ai pas discuté [du poste] en détail avec l'entraîneur. Je me suis concentré sur ma blessure et mon retour. Nous en parlerons certainement bientôt. Mon poste préféré, c'est le numéro 10, tout le monde le sait. Mais je peux jouer à plusieurs positions, de toute façon, on permute toujours pendant les matches. Je peux aussi jouer sur un côté et un peu plus bas. »