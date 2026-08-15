FC Bayern München
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« Nous en parlerons certainement bientôt » : la nouvelle recrue à 50 M€ du Bayern Munich n'a pas encore discuté de son rôle avec Vincent Kompany
Saibari prêt à entrer en action
Saibari a finalisé un transfert de 50 millions d'euros (43 M£/58 M$) au Bayern en provenance du PSV après avoir brillé avec le Maroc lors de la Coupe du monde. Le meneur de jeu de 25 ans a marqué lors des trois matches de groupe et a transformé le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas, avant de subir une blessure aux ischio-jambiers face au Canada. Désormais totalement remis, le milieu prolifique est prêt à apporter sa créativité offensive à l'Allianz Arena.
- FC Bayern München
Le meneur de jeu savoure son adéquation tactique
Lors de sa présentation officielle, Saibari a mis en avant sa confiance dans l'ambitieux projet du géant de Bundesliga : « Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Ils m'ont donné la confiance nécessaire pour que je puisse me développer ici, en tant que joueur et en tant qu'homme. Ils jouent avec beaucoup de mouvement et une forte intensité. Je l'ai moi-même vu la saison dernière. Ils jouent un très bon football, c'est toujours intense, ils cherchent toujours à conclure. J'aime beaucoup ça. »
Interrogé sur la manière dont il s'intègre dans le dispositif tactique de Kompany, il a expliqué : « Je n'en ai pas discuté [du poste] en détail avec l'entraîneur. Je me suis concentré sur ma blessure et mon retour. Nous en parlerons certainement bientôt. Mon poste préféré, c'est le numéro 10, tout le monde le sait. Mais je peux jouer à plusieurs positions, de toute façon, on permute toujours pendant les matches. Je peux aussi jouer sur un côté et un peu plus bas. »
L’expérience de l’Eredivisie renforce l’attaque
L’arrivée de Saibari apporte une puissance offensive éprouvée à la ligne d’attaque du Bayern après ses performances exceptionnelles dans l’élite néerlandaise. L’attaquant polyvalent a directement contribué à 45 buts (26 buts, 19 passes décisives) lors de ses deux dernières saisons d’Eredivisie avec le PSV, un total qu’aucun autre joueur du championnat n’a égalé. Sa capacité à évoluer derrière l’attaquant, à étirer les défenses depuis un côté ou à décrocher plus bas offre à Kompany une précieuse polyvalence tactique.
- Philippe Ruiz
Le choc du Supercoupe de Dortmund se profile
Saibari pourrait faire ses débuts en compétition officielle lorsque le Bayern affrontera le Borussia Dortmund lors de la Franz Beckenbauer Supercup, le 22 août. Cette affiche de gala du Klassiker constitue un test immédiat pour la recrue marocaine avant le coup d’envoi de la saison en championnat. Six jours plus tard, l’équipe de Kompany entamera la défense de son titre en Bundesliga en recevant Stuttgart à l’Allianz Arena.
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