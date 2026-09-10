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« Nous en avons assez ! » : la star de l'Atletico Madrid, Koke, s'en prend aux médias au sujet du traitement réservé à Julian Alvarez
Les stars de l'Atlético défendent Alvarez, sous le feu des critiques
Koke a exhorté les médias à laisser Alvarez tranquille. Ses commentaires ont suivi une courte défaite 2-1 contre Liverpool en Ligue des champions à Anfield mercredi soir. Alvarez a disputé ses 90 premières minutes complètes de la saison lors de cette rencontre européenne. L’attaquant argentin a eu un impact immédiat en offrant la passe décisive à Marcos Llorente pour ouvrir le score.
Cependant, Liverpool a finalement renversé le match grâce à des buts de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Malgré la défaite, l’attention après la rencontre s’est rapidement de nouveau portée sur Alvarez et son été mouvementé.
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Le capitaine en a assez du feuilleton permanent autour de son transfert
Alvarez a activement poussé pour rejoindre Barcelone pendant le mercato estival. L'Atletico a refusé de sanctionner ce transfert, ce qui a provoqué une vive frustration parmi les supporters du club concernant l'attitude du joueur.
Koke estime fermement que le cirque médiatique en cours doit prendre fin pour permettre à l'attaquant de se reconcentrer. Le milieu de terrain vétéran a clairement exprimé son ressenti à Movistar après le coup de sifflet final.
« Nous en avons marre », a déclaré Koke à Movistar. « Il faut laisser le gamin tranquille, le laisser prendre du plaisir, le laisser faire son travail et jouer au football. Nous devons tous le laisser en paix, parce que ça a été un été vraiment épuisant à cause des médias. Espérons qu'on le laissera tranquille pour qu'il fasse son travail. »
Llorente met en avant une qualité indéniable
Buteur, Llorente a lui aussi apporté son plein soutien à son coéquipier en difficulté. Le milieu de terrain espagnol a insisté sur le fait que le vestiaire n’a aucun problème avec Alvarez malgré son souhait précédent de partir.
« C’est un joueur très important pour nous, a expliqué Llorente aux journalistes. Il m’a offert une passe décisive merveilleuse. C’est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin qu’il aille bien, qu’il soit affûté, parce qu’il est resté longtemps sans jouer en compétition.
« Il a bien joué, il a beaucoup travaillé, il a couru, c’est ce dont nous avons besoin. Ce que je peux dire, c’est que nous sommes avec Julian, c’est notre joueur, un coéquipier. Il est important et il fait la différence. »
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Tourner la page après un été tumultueux
Maintenant que le mercato est bel et bien fermé, Alvarez doit se concentrer entièrement sur la reconstruction de sa relation avec les supporters de l'Atletico. L'Atletico va désormais retourner en Espagne et tenter de rebondir après sa déception européenne sur la scène nationale. L'Atletico se prépare à affronter la Real Sociedad lors de son prochain match de Liga. Le club occupe actuellement la sixième place du classement, avec deux victoires, un match nul et une défaite. Alvarez sera désireux de conserver sa place dans le onze de départ et de enfin laisser derrière lui quelques mois difficiles.
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