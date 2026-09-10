Alvarez a activement poussé pour rejoindre Barcelone pendant le mercato estival. L'Atletico a refusé de sanctionner ce transfert, ce qui a provoqué une vive frustration parmi les supporters du club concernant l'attitude du joueur.

Koke estime fermement que le cirque médiatique en cours doit prendre fin pour permettre à l'attaquant de se reconcentrer. Le milieu de terrain vétéran a clairement exprimé son ressenti à Movistar après le coup de sifflet final.

« Nous en avons marre », a déclaré Koke à Movistar. « Il faut laisser le gamin tranquille, le laisser prendre du plaisir, le laisser faire son travail et jouer au football. Nous devons tous le laisser en paix, parce que ça a été un été vraiment épuisant à cause des médias. Espérons qu'on le laissera tranquille pour qu'il fasse son travail. »