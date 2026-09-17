Mark Pain
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« Nous devons trouver un très bon surnom ! » - Joao Pedro rejette les surnoms « JP Morgan » et « CPR » malgré sa forme étincelante à Chelsea aux côtés de Cole Palmer et Morgan Rogers
Une nouvelle attaque de Chelsea
Chelsea a connu un début de saison prolifique, porté par une redoutable ligne d’attaque composée de Joao Pedro, Palmer et Rogers, recrue la plus chère de l’histoire du club. Leur rendement cumulé a rapidement enflammé les supporters de Stamford Bridge, au point de faire naître des acronymes accrocheurs comme « CPR » et « JP Morgan ».
Cependant, le trio ne semble guère impressionné par la créativité des supporters. Cette nouvelle attaque totalise déjà 10 buts et neuf passes décisives à elle seule, propulsant Chelsea vers un début solide sous les ordres de l’entraîneur principal Xabi Alonso. Si l’alchimie sur le terrain ne fait aucun doute, la quête d’un surnom approprié en dehors du terrain se poursuit.
- APL
Joao Pedro encense le trident de Chelsea mais balaie le surnom
Au micro de Men In Blazers, l'attaquant brésilien a révélé que les surnoms actuels ne passent pas très bien dans le vestiaire. « Nous devons trouver un très bon surnom, a-t-il déclaré. Je n'aime pas CPR, et lui [Palmer] n'aime pas JP Morgan, donc nous devons trouver quelque chose entre les deux pour rendre tout le monde heureux. »
Le joueur de 25 ans n'a pas tari d'éloges sur ses partenaires offensifs, mettant en avant la complémentarité de leurs qualités. « Morgan est un joueur très habile, il peut dribbler deux ou trois gars et porter le ballon, c'est ce qu'on attend de lui et il a très bien commencé », a expliqué Joao Pedro. Il a détaillé son rôle aux côtés de Palmer, ajoutant : « Pour Cole, j'essaie toujours de lui donner le ballon dans les pieds, et à Morgan davantage dans l'espace pour lui permettre de se retrouver en un-contre-un, et mon travail, c'est juste de courir, puis ils vont me trouver. Je cours et je dois marquer. »
Il a également donné un aperçu de la personnalité de Palmer en dehors du terrain, rejetant l'idée que l'Anglais soit renfermé. « Je pense que vous croyez qu'il est quelqu'un de fermé, mais avec nous il est fou, il plaisante. Morgan et moi sommes très proches de lui, c'est un gars drôle, a-t-il confié. Il peut marquer, faire des passes, marquer des coups francs, il peut tout faire. C'est ce qui le rend spécial. C'est un joueur spécial. »
Pour maintenir son rythme de but, l'attaquant a plaisanté sur les exigences de jouer aux côtés du meneur de jeu : « Je dois être prêt quand Cole a le ballon et être dans la bonne position pour faire l'appel et marquer parce que sinon, plus tard, il dira : “Hé, Joao, tu dois me donner des passes décisives.” »
La révolution offensive d’Alonso
Le succès immédiat du secteur offensif de Chelsea est profondément ancré dans la philosophie tactique d’Alonso. L’ancien entraîneur du Real Madrid a encouragé un état d’esprit offensif sans relâche, ce qui a déjà produit 18 buts en seulement six matches cette saison.
« Tout le monde veut marquer et Xabi nous dit que peu importe ce qui se passe, il faut rester concentrés et connectés au match, et vous marquerez. C’est pour cela que nous avons inscrit beaucoup de buts cette saison avec le trio offensif », a souligné Joao Pedro. « Si nous nous créons beaucoup d’occasions, nous allons marquer beaucoup. »
L’attaquant a attribué leur connexion immédiate au passé d’Alonso comme milieu de terrain de très haut niveau. « Il est très ouvert avec nous, il a joué donc il comprend notre façon de penser. Il est très passionné et veut gagner chaque match possible. »
Cependant, cette liberté offensive a laissé Chelsea vulnérable défensivement, avec déjà 12 buts encaissés. L’effectif attend avec impatience le retour du milieu défensif blessé Moises Caicedo. « C’est le meilleur du monde à son poste », a ajouté le Brésilien. « C’est une machine, il est très important pour nous et il sera bientôt de retour. »
- Getty Images Sport
Inquiétude autour d’une blessure avant le rassemblement international
Chelsea tentera de prolonger sa forme prometteuse lorsqu’il affrontera Brentford dans un derby de l’ouest londonien vendredi. Chelsea compte sept points en quatre matches de Premier League et s’est récemment qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup.
À l’issue de ces échéances nationales, Joao Pedro devait rejoindre la sélection brésilienne pour des matches amicaux contre l’Australie et l’Inde. Cependant, le joueur du mois d’août en Premier League a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure non précisée contractée aux alentours du match nul 2-2 du week-end dernier contre Hull, ce qui jette un doute sur sa disponibilité immédiate pour l’équipe d’Alonso à l’avenir.
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