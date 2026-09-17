« Nous devons trouver un très bon surnom ! » - Joao Pedro rejette les surnoms « JP Morgan » et « CPR » malgré sa forme étincelante à Chelsea aux côtés de Cole Palmer et Morgan Rogers

Au micro de Men In Blazers, l'attaquant brésilien a révélé que les surnoms actuels ne passent pas très bien dans le vestiaire. « Nous devons trouver un très bon surnom, a-t-il déclaré. Je n'aime pas CPR, et lui [Palmer] n'aime pas JP Morgan, donc nous devons trouver quelque chose entre les deux pour rendre tout le monde heureux. »

Le joueur de 25 ans n'a pas tari d'éloges sur ses partenaires offensifs, mettant en avant la complémentarité de leurs qualités. « Morgan est un joueur très habile, il peut dribbler deux ou trois gars et porter le ballon, c'est ce qu'on attend de lui et il a très bien commencé », a expliqué Joao Pedro. Il a détaillé son rôle aux côtés de Palmer, ajoutant : « Pour Cole, j'essaie toujours de lui donner le ballon dans les pieds, et à Morgan davantage dans l'espace pour lui permettre de se retrouver en un-contre-un, et mon travail, c'est juste de courir, puis ils vont me trouver. Je cours et je dois marquer. »

Il a également donné un aperçu de la personnalité de Palmer en dehors du terrain, rejetant l'idée que l'Anglais soit renfermé. « Je pense que vous croyez qu'il est quelqu'un de fermé, mais avec nous il est fou, il plaisante. Morgan et moi sommes très proches de lui, c'est un gars drôle, a-t-il confié. Il peut marquer, faire des passes, marquer des coups francs, il peut tout faire. C'est ce qui le rend spécial. C'est un joueur spécial. »

Pour maintenir son rythme de but, l'attaquant a plaisanté sur les exigences de jouer aux côtés du meneur de jeu : « Je dois être prêt quand Cole a le ballon et être dans la bonne position pour faire l'appel et marquer parce que sinon, plus tard, il dira : “Hé, Joao, tu dois me donner des passes décisives.” »



