Le retour de l’Angleterre à la compétition après la Coupe du monde s’est révélé être une véritable montagne russe à Wembley, puisque l’équipe de Tuchel s’est inclinée face à l’Espagne. La rencontre a commencé de la pire des manières pour l’Angleterre lorsque Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets dès la deuxième minute. Cependant, la réaction des locaux a été exactement celle que Tuchel aurait recherchée pour sa première sortie depuis le tournoi de l’été. Anthony Gordon a remis l’Angleterre à hauteur à la suite d’une contre-attaque rapide, et Kane lui-même a donné l’avantage à l’Angleterre, 2-1, de la tête seulement quatre minutes plus tard.

Kane estime que la régularité dans ces performances de haut niveau est la dernière pièce du puzzle pour l’Angleterre. Même si elle a montré qu’elle pouvait rivaliser par séquences, le capitaine sait qu’il est essentiel, à ce niveau, de maintenir cette pression pendant toute la durée d’un match. Interrogé sur le fait de savoir si la période autour de la mi-temps représentait la référence pour l’équipe, Kane a répondu : « Je pense que oui. Nous devons donc en retenir le positif. C’est décevant pour le moment, bien sûr, mais nous devons nous remobiliser et repartir de l’avant dans quelques jours. »