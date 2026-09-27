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« Nous devons nous relever » : Harry Kane appelle l'Angleterre à rester positive après une courte défaite contre l'Espagne en Ligue des nations
L’Angleterre montre des éclairs de génie malgré la défaite
Le retour de l’Angleterre à la compétition après la Coupe du monde s’est révélé être une véritable montagne russe à Wembley, puisque l’équipe de Tuchel s’est inclinée face à l’Espagne. La rencontre a commencé de la pire des manières pour l’Angleterre lorsque Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets dès la deuxième minute. Cependant, la réaction des locaux a été exactement celle que Tuchel aurait recherchée pour sa première sortie depuis le tournoi de l’été. Anthony Gordon a remis l’Angleterre à hauteur à la suite d’une contre-attaque rapide, et Kane lui-même a donné l’avantage à l’Angleterre, 2-1, de la tête seulement quatre minutes plus tard.
Kane estime que la régularité dans ces performances de haut niveau est la dernière pièce du puzzle pour l’Angleterre. Même si elle a montré qu’elle pouvait rivaliser par séquences, le capitaine sait qu’il est essentiel, à ce niveau, de maintenir cette pression pendant toute la durée d’un match. Interrogé sur le fait de savoir si la période autour de la mi-temps représentait la référence pour l’équipe, Kane a répondu : « Je pense que oui. Nous devons donc en retenir le positif. C’est décevant pour le moment, bien sûr, mais nous devons nous remobiliser et repartir de l’avant dans quelques jours. »
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Kane regrette une occasion manquée sur penalty
Le tournant du match est arrivé quand l’Angleterre a obtenu un penalty qui aurait pu lui permettre de prendre deux buts d’avance. Kane, d’ordinaire si fiable à onze mètres, a vu sa tentative heurter la barre transversale et ne pas entrer, un moment qui a fait basculer l’élan en faveur des visiteurs. L’Espagne a su profiter de ce sursis, avec des buts d’Alex Baena et de Mikel Oyarzabal pour renverser le match et prendre les trois points pour les champions du monde et d’Europe en titre. Ce fut une dure leçon d’efficacité pour une jeune équipe d’Angleterre qui avait largement dominé de longues séquences de la première période.
Malgré la frustration liée au résultat et sa propre déception après ce penalty manqué, l’attaquant du Bayern Munich s’est empressé de souligner que l’écart entre les deux nations était minime ce soir-là. « Nous jouons contre les champions du monde et d’Europe en titre et nous leur avons tenu tête. Un autre jour, c’est nous qui gagnons le match, c’est certain », a déclaré Kane.
Fixe la référence après une défaite dramatique
Malgré le résultat, Kane a insisté sur le fait que le niveau de performance affiché par l’Angleterre montrait une équipe capable de rivaliser avec ce qui se fait de mieux sur la scène internationale. Ce fut une soirée riche en rebondissements dans la capitale, où le réalisme devant le but a été contrebalancé par des erreurs malheureuses, laissant l’équipe à domicile les mains vides malgré une prestation pleine de cœur qui l’a vue mener à la pause.
Revenant sur le déroulement de la rencontre, Kane a déclaré : « Je pense que j’en ai parlé avant, en disant que nous avions atteint un bon niveau à la Coupe du monde, sans vraiment parvenir à faire un match complet sur 90 minutes. C’était probablement encore similaire aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup de bons moments, mais je pense que cette période-là a été parmi les meilleures que nous ayons produites depuis très, très longtemps. C’est le niveau que nous savons pouvoir atteindre. »
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Objectif rachat face à la Tchéquie
L’Angleterre a peu de temps pour s’attarder sur cette défaite alors qu’elle prépare déjà son prochain match de Ligue des nations. La sélection se déplacera pour affronter la Tchéquie le mardi 29 septembre, avec l’objectif d’inscrire ses premiers points de cette fenêtre internationale. Avec quatre matches programmés sur cette période, l’occasion de se reprendre rapidement est prévue par le calendrier. L’attention se porte désormais sur la correction des erreurs qui lui ont coûté cher à Wembley, tout en conservant les intentions offensives qui ont mis en difficulté les visiteurs. Le duel face à la Tchéquie offre le cadre idéal pour transformer des prestations positives en résultat concret.
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