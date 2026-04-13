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Five Keys vs. Japan (04.13.2026)GOAL

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« Nous devons nous préparer pour les qualifications » - Cinq points clés avant le nouveau match de l'équipe féminine américaine contre le Japon

FEATURES
WOMEN'S FOOTBALL
Etats-Unis
E. Hayes
S. Wilson
T. Rodman
P. Tullis-Joyce
S. Coffey

L'équipe nationale féminine des États-Unis a battu le Japon 2-1 lors du premier match de la série de trois rencontres et alignera un groupe différent lors de la prochaine rencontre, alors qu'Emma Hayes poursuit ses essais en vue des qualifications.

L'équipe nationale féminine des États-Unis va de nouveau défier le Japon, et cette répétition ne doit pas masquer l'intérêt sportif : la sélectionneuse Emma Hayes va en effet aligner un groupe totalement différent.

Avant le premier affrontement de ce week-end, Hayes avait expliqué en conférence de presse que disputer trois matchs face à une nation du calibre du Japon constituait une opportunité idéale pour évaluer ses groupes et ses joueuses à différents postes et dans divers systèmes.

Si le style de jeu et l’exécution sont restés similaires samedi dernier, les interprètes étaient différentes.

« Nous devons nous préparer pour les qualifications. Il ne nous reste plus beaucoup de fenêtres de sélection, nous devons donc faire en sorte que certaines de ces joueuses jouent à nouveau ensemble », a-t-elle rappelé après la victoire 2-1 de samedi.

Alors que le groupe se prépare pour le deuxième match amical de mardi face au Japon, plusieurs enseignements peuvent être tirés de la victoire au PayPal Park de San Jose, en Californie, tout en conservant la fierté et l’élan nécessaire pour aborder la rencontre suivante.

« Il y a douze mois, nous aurions probablement fait match nul, a reconnu Hayes. Le progrès, c’est de rester dans le match et de ne pas concéder ce deuxième but. La rencontre a été assez équilibrée sous cet angle. Nous avons bien géré la fin de match. Je vais analyser tout cela dans l’avion et travailler à intégrer ces enseignements pour franchir un cap, mais c’est exactement le genre de test que nous recherchions et je suis ravie de l’avoir, car c’est une équipe incroyable. »

Goal passe en revue les cinq points clés de la rencontre entre les États-Unis et le Japon.

  • Claire Hutton USWNT vs CanadaGetty Images

    Un onze de départ différent

    Hayes a annoncé qu’elle alignerait deux équipes distinctes lors des trois affrontements face au Japon. Pour le premier match, l’équipe nationale américaine a aligné un groupe expérimenté, avec une moyenne de 56,3 sélections au coup d’envoi. Lindsey Horan, déjà auteur de plus de 100 capes, a dynamisé le milieu de terrain et inscrit son 40^e but international. Heaps est ainsi devenue la 16e joueuse à atteindre ce seuil de 40 buts avec les États-Unis. Rose Lavelle, alignée d’entrée pour son 100e match comme titulaire, a également frappé, portant son total à 28 réalisations en sélection.

    En seconde période, les entrées au milieu de terrain n’ont pas bouleversé le dispositif, mais ont permis de maintenir le même rythme et le même niveau de jeu, preuve d’un collectif bien rodé où les remplaçantes, loin de dégrader la performance, apportent même un second souffle.

    Pour la seconde rencontre, Claire Hutton, Lily Yohannes, Olivia Moultrie et Jaedyn Shaw devraient animer le milieu de terrain. Reste à savoir si Hayes maintiendra un double pivot ou optera pour un 8 et un 6, comme lors du match précédent.

    « Je voulais m’appuyer sur l’expérience pour le premier match, c’était la première étape », a expliqué Hayes après la rencontre. « J’ai donc fait ce choix. Je voulais aligner un six et un huit, plutôt qu’un double six. » Pour Hayes, il est essentiel d’observer ses joueuses à des postes spécifiques et dans leurs interactions avec certaines coéquipières, d’autant plus que la date limite de qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 approche à grands pas. Si le match de samedi offrait l’occasion idéale de titulariser Sophia Wilson aux côtés de Trinity Rodman, ce ne sera probablement pas le cas mardi face au Japon.

    • Publicité
  • United States v China - International FriendlyGetty Images Sport

    Phallon Tullis-Joyce est alignée dans les buts.

    Claudia Dickey s’impose actuellement comme la gardienne titulaire de l’équipe de Hayes, et les chiffres justifient cette place. Elle totalise neuf sélections et neuf titularisations avec l’équipe nationale américaine, ponctuées de sept clean sheets en neuf matchs. Malgré un but encaissé face au Japon, elle a réalisé deux arrêts décisifs et contribué à la victoire de son équipe. Avant samedi, elle avait même signé cinq clean sheets consécutifs.

    Le deuxième match devrait logiquement revenir à Phallon Tullis-Joyce, la numéro 2 dans l’ombre de Dickey. Titulaire à six reprises avec les États-Unis, Tullis-Joyce est également un maillon clé de Manchester United, actuellement dans le top 4 de la Super League féminine.

    La gardienne de Manchester United, adepte d’une relance directe que Hayes souhaite voir progresser afin de s’aligner sur le jeu de possession de l’arrière-garde américaine, pourrait toutefois céder sa place à Jane Campbell, déjà auteure de 10 sélections. Toutefois, pour ce deuxième match, le profil de Tullis-Joyce semble mieux correspondre aux besoins du sélectionneur.

  • Ally Sentor, Naomi Girma, Sam CoffeyGetty Images

    La maîtrise des coups francs

    Pour remporter des matchs au plus haut niveau, tout se joue souvent sur un coup franc. L'équipe nationale féminine américaine travaille justement sur cet aspect, tant en attaque qu'en défense.

    « C’est un aspect sur lequel nous travaillons. Nous devons mieux exploiter nos occasions de marquer sur coups de pied arrêtés », a déclaré Hayes après le premier match contre le Japon. « Je pense que l’équipe a fait de réels progrès cette année, mais nous devons faire de même en défense. »

    Face au Japon, ce coup franc a fait la différence, offrant aux États-Unis un avantage précoce. Sam Coffey a adressé un centre au second poteau, dévié au cœur de la surface par Trinity Rodman. Lavelle a alors conclu d’une volée du gauche pour ouvrir le score dès la 9^e minute.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Sophia Wilson a réalisé des débuts prometteurs.

    Sophia Wilson n’avait plus porté le maillot de l’équipe nationale américaine depuis la finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Samedi, sept mois après la naissance de sa première fille, l’attaquante a fait son retour sur la pelouse en tant que titulaire. Wilson a progressivement retrouvé ses marques, et l’entraîneuse Hayes a réaffirmé après la rencontre sa fierté pour la joueuse.

    « C’est la première fois que [Soph] doit disputer un match à ce niveau depuis la finale olympique qui nous a valu la médaille d’or, ce qui n’est pas une mince affaire », a déclaré Hayes. « Je suis donc fière qu’elle ait relevé ce défi, et il faut un peu de temps pour retrouver ce rythme. Je pense qu’elle a donné tout ce qu’elle pouvait. Je lui ai notamment dit qu’elle devait se remettre progressivement dans le bain, mais je suis vraiment satisfaite d’elle. C’est un excellent début pour elle. »

    L’attaquante est restée sur la pelouse jusqu’à la 67^e minute, puis a cédé sa place à Ally Sentnor. Elle ne devrait pas être titulaire mardi et pourrait se contenter de quelques minutes de jeu. Ce choix s’inscrit dans une stratégie réfléchie : Hayes estime qu’il s’agissait du match idéal pour relancer sa joueuse. « L’essentiel est de trouver les bonnes combinaisons, et j’ai jugé que c’était le bon moment pour faire débuter Soph », a conclu la sélectionneuse.

  • Olivia Moultrie USWNTGetty Images

    Profondeur du poste d'arrière latéral

    Emily Fox et Gisele Thompson ont été titularisées comme arrières latérales de l’équipe nationale féminine des États-Unis et ont livré une performance solide durant les 90 minutes. Néanmoins, le groupe dispose d’une profondeur notable sur les côtés, ce qui rend curieux de connaître le choix de l’entraîneuse Hayes pour le deuxième match. Lilly Reale, élue Jeune Joueuse de l’Année par U.S. Soccer, est une arrière latérale athlétique capable de projeter le ballon sur les ailes. Avery Patterson, défenseuse intelligente reconnue pour ses longues courses le long de la ligne et son impact offensif, constitue une autre option crédible. Hayes a d’ailleurs tenu à souligner la prestation de Thompson.

    « J’ai trouvé que Gisele avait livré une performance fantastique. Je pense qu’elle a bien résisté à la pression. Sur le plan technique, dans la prise de décision et l’exécution, je ne pense pas qu’elle ait perdu le ballon », a déclaré Hayes. « Je pense qu’elle doit encore progresser sur certains aspects défensifs. En deuxième mi-temps, j’ai eu l’impression qu’elle sortait de sa ligne alors qu’elle aurait dû rester en défense. »

    Hayes a conclu : « Face à une équipe comme le Japon, si l’on analyse le but en vidéo, ne pas subir de pression sur le service est une exigence du plus haut niveau. »

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