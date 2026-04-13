« Nous devons nous préparer pour les qualifications » - Cinq points clés avant le nouveau match de l'équipe féminine américaine contre le Japon

L'équipe nationale féminine des États-Unis va de nouveau défier le Japon, et cette répétition ne doit pas masquer l'intérêt sportif : la sélectionneuse Emma Hayes va en effet aligner un groupe totalement différent.

Avant le premier affrontement de ce week-end, Hayes avait expliqué en conférence de presse que disputer trois matchs face à une nation du calibre du Japon constituait une opportunité idéale pour évaluer ses groupes et ses joueuses à différents postes et dans divers systèmes.

Si le style de jeu et l’exécution sont restés similaires samedi dernier, les interprètes étaient différentes.

« Nous devons nous préparer pour les qualifications. Il ne nous reste plus beaucoup de fenêtres de sélection, nous devons donc faire en sorte que certaines de ces joueuses jouent à nouveau ensemble », a-t-elle rappelé après la victoire 2-1 de samedi.

Alors que le groupe se prépare pour le deuxième match amical de mardi face au Japon, plusieurs enseignements peuvent être tirés de la victoire au PayPal Park de San Jose, en Californie, tout en conservant la fierté et l’élan nécessaire pour aborder la rencontre suivante.

« Il y a douze mois, nous aurions probablement fait match nul, a reconnu Hayes. Le progrès, c’est de rester dans le match et de ne pas concéder ce deuxième but. La rencontre a été assez équilibrée sous cet angle. Nous avons bien géré la fin de match. Je vais analyser tout cela dans l’avion et travailler à intégrer ces enseignements pour franchir un cap, mais c’est exactement le genre de test que nous recherchions et je suis ravie de l’avoir, car c’est une équipe incroyable. »

Goal passe en revue les cinq points clés de la rencontre entre les États-Unis et le Japon.