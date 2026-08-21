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« Nous devons nous améliorer » : Fabian Hurzeler réagit après le nul concédé par Brighton face à Tromso en barrage de la Ligue Europa Conférence
La démonstration de force débouche sur un match nul
Brighton a dominé les débats dans le nord de la Norvège avec 25 tentatives, mais une performance inspirée du gardien de Tromso, Jakob Haugaard, a permis à ce match aller de se terminer sur un score vierge. Les locaux sont passés tout près d’un succès surprise en contre, obligeant Bart Verbruggen à réaliser un arrêt crucial en face-à-face pour empêcher Heine Asen Larsen de marquer au début de la seconde période. Une grosse occasion manquée en fin de match par Isak Vadebu laisse cette double confrontation totalement ouverte avant le match retour de la semaine prochaine à l’Amex Stadium.
- Getty Images Sport
« Nous devons nous améliorer »
Hurzeler a reconnu que son équipe avait été bien trop lente dans l’utilisation du ballon et a réclamé une réponse défensive beaucoup plus rigoureuse face aux contre-attaques au match retour.
En évaluant la prestation de son équipe, Hurzeler a insisté : « Je pense que nous avons contrôlé le match, mais nous n’avons pas été assez rapides dans la possession », a-t-il déclaré, comme cité par TNT Sports. « Nous avons quand même eu quelques occasions, mais je pense que, dans l’ensemble, Tromso a bien défendu.
« Ils ont eu deux grosses occasions après des phases de transition, lors desquelles nous devons mieux défendre. Dans l’ensemble, c’était un adversaire difficile, ce à quoi nous nous attendions. Nous avons créé des occasions mais, au final, nous devons nous contenter d’un match nul, même si ce n’est pas le résultat que nous espérions.
« Maintenant, nous avons hâte d’avoir l’opportunité de gagner le match devant nos propres supporters. Il y a certains aspects que nous devons améliorer contre Tromso. Dans l’ensemble, comme je l’ai dit, c’est une bonne équipe de football, donc nous devrons évoluer à notre meilleur niveau pour gagner le match à l’Amex. »
Des débutants en vedette sur fond de spéculations
Cette rencontre a vu les débuts en compétition de la recrue record à 46 millions de livres sterling Luka Vuskovic, d’Ibrahim Osman, de Zadok Yohanna et d’Amario Cozier-Duberry sous les ordres de Hurzeler. Brighton s’est déplacé sans Carlos Baleba ni Yankuba Minteh en raison d’une blessure, dans un contexte de rumeurs persistantes sur le mercato, Baleba étant en discussions pour un transfert à Manchester United et le club ayant rejeté une approche de Liverpool pour Minteh. Parmi les favoris du tournoi, Brighton vise la finale à Istanbul pour rejoindre West Ham United, Chelsea et Crystal Palace parmi les clubs anglais vainqueurs de la compétition.
- Getty Images Sport
Le match d’ouverture national précède le match décisif
Brighton doit vite se remobiliser au moment de lancer sa campagne 2026-2027 de Premier League à domicile face à Aston Villa dimanche. Ce lever de rideau sur la scène nationale offre un examen immédiat de la profondeur d'effectif avant de retrouver Tromso dans le Sussex pour le match retour décisif de jeudi. Une gestion intelligente de l'effectif et un réalisme implacable seront impératifs si les joueurs de Hurzeler veulent décrocher une place en phase de groupes d'une compétition européenne tout en lançant leur dynamique en championnat.
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