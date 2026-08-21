« Nous devons nous améliorer »

Hurzeler a reconnu que son équipe avait été bien trop lente dans l’utilisation du ballon et a réclamé une réponse défensive beaucoup plus rigoureuse face aux contre-attaques au match retour.

En évaluant la prestation de son équipe, Hurzeler a insisté : « Je pense que nous avons contrôlé le match, mais nous n’avons pas été assez rapides dans la possession », a-t-il déclaré, comme cité par TNT Sports. « Nous avons quand même eu quelques occasions, mais je pense que, dans l’ensemble, Tromso a bien défendu.

« Ils ont eu deux grosses occasions après des phases de transition, lors desquelles nous devons mieux défendre. Dans l’ensemble, c’était un adversaire difficile, ce à quoi nous nous attendions. Nous avons créé des occasions mais, au final, nous devons nous contenter d’un match nul, même si ce n’est pas le résultat que nous espérions.

« Maintenant, nous avons hâte d’avoir l’opportunité de gagner le match devant nos propres supporters. Il y a certains aspects que nous devons améliorer contre Tromso. Dans l’ensemble, comme je l’ai dit, c’est une bonne équipe de football, donc nous devrons évoluer à notre meilleur niveau pour gagner le match à l’Amex. »