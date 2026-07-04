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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Nous devons montrer l'exemple » : Folarin Balogun réagit à son carton rouge « injuste » et explique pourquoi il a choisi de serrer la main de l'arbitre

Analysis
États-Unis
F. Balogun
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
Belgique

L'attaquant manquera la prochaine rencontre face à la Belgique, mais il veillera à ce que ses émotions n'affectent pas le projet de jeu de son équipe.

SEATTLE – Malgré la frustration et l’émotion, Folarin Balogun savait qu’il lui restait un dernier geste à accomplir.

Quelques instants après le coup de sifflet final, toujours vêtu de son maillot d’entraînement de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il s’est approché de l’arbitre Raphael Claus, l’a regardé dans les yeux et lui a serré la main. Aucune dispute, aucune rancœur, aucune scène, malgré la décision controversée de Claus d’expulser Balogun en deuxième mi-temps. Juste un homme serrant la main d’un autre après un match de football.

Moins d’une heure plus tôt, pourtant, l’un des deux hommes avait brusquement changé la Coupe du monde de l’autre. Lorsque Claus a brandi son carton rouge sous le nez de Balogun, le destin de l’attaquant a basculé. Jusqu’alors, il était le meilleur joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis cet été, ayant déjà trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre. En raison de cette exclusion, l’équipe nationale américaine abordera le plus grand match de l’histoire du football américain sans son attaquant pour mener l’offensive.

C’est un coup dur, et quarante-huit heures plus tard les émotions restent vives, surtout pour l’attaquant. Pourtant, la déception n’est pas une excuse pour renoncer à ses principes, insiste-t-il. Elle ne doit pas non plus l’empêcher d’incarner les valeurs qu’il veut défendre.

« On peut avoir l’impression qu’une injustice nous a été faite, mais ce n’est pas une excuse pour manquer de respect ou ne pas agir correctement », a-t-il expliqué au sujet de la poignée de main. « Après chaque match, j’essaie de serrer la main de tout le monde. Ce match n’a pas fait exception. Le plus important pour moi, c’est aussi de donner le bon exemple aux spectateurs.

« Je suis conscient d’une chose : la Coupe du monde est peut-être la première occasion pour de nombreux téléspectateurs américains de suivre cet événement. Il est important de montrer aux gens que, quoi qu’il leur arrive, du bon ou du mauvais, il faut simplement continuer à rester soi-même. »

Désormais, tous les regards se tournent vers la Belgique, et ce, de manière controversée, sans Balogun. La FIFA a confirmé vendredi que l’attaquant purgerait bien une suspension d’un match à la suite de son expulsion, après avoir réexaminé les faits pour déterminer une sanction supplémentaire. Ce scénario était le plus probable, d’autant plus au vu de la polémique qui entoure encore cette décision arbitrale.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rencontre elle-même

    Après la victoire 2-0, plusieurs joueurs de l’équipe nationale américaine ont exprimé leur frustration. Ils ont jugé la décision « scandaleuse » et Christian Pulisic a qualifié son non-annulation de « ridicule ». Tyler Adams a été lapidaire : « Typique de la FIFA. »

    Plus mesuré, Balogun a analysé l’action ayant conduit à son expulsion : sa semelle a percuté la cheville de Tarik Muharemovic, provoquant une torsion. En direct, l’impact semblait anodin ; au ralenti, il apparaissait bien plus douloureux. Dès que l’arbitre Claus a visionné les images au ralenti, l’issue est devenue évidente : carton rouge.

    « Pour moi, il est important d’être juste, même lorsque je donne mon avis sur les choses », a déclaré Balogun. « Si vous aviez joué ce match, vous comprendriez qu’il existe des situations que l’on ne peut tout simplement pas éviter, et cela doit être pris en compte lors de l’analyse. J’estime que ce n’était pas le cas cette fois-ci, et comme vous l’avez tous vu, il n’y avait nulle part ailleurs où poser ma jambe : c’était inévitable.

    « J’ai vu beaucoup d’avis et d’interprétations différents, mais personnellement, je pense qu’un carton jaune aurait été juste ; mais c’est arrivé, il faut donc aller de l’avant, et je dois l’accepter. »

    Balogun a rapidement accepté la décision, tout comme le reste de l’équipe nationale américaine. En infériorité numérique durant toute la seconde période, les États-Unis ont néanmoins inscrit un deuxième but et décroché la victoire. Ils devront désormais s’organiser sans leur défenseur, ce qui ne sera pas facile au vu de son niveau de jeu.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un été « en montagnes russes »

    Bien avant le carton rouge, Balogun faisait déjà l’actualité. Il avait d’abord vu un but signalé hors-jeu, avant d’en inscrire un second valable, offrant aux États-Unis une avance 1-0. Il s’agissait de sa troisième réalisation estivale et de sa quatrième contribution décisive, après avoir provoqué l’autogoal contre l’Australie.

    Sa célébration a enflammé les réseaux sociaux : l’attaquant a couru vers le centre du terrain pour imiter le célèbre « Silencer » de LeBron James, provoquant même une réaction du basketteur légendaire sur Twitter. À cet instant, Balogun faisait la une non seulement du monde du football, mais de l’Amérique tout entière.

    La seconde période a confirmé cette tendance, mais pour de mauvaises raisons. D’un seul coup, tout le pays s’est interrogé sur l’expulsion de son nouveau héros. Balogun, encore inconnu hors du cercle des passionnés de football il y a quelques semaines, s’est retrouvé sur toutes les lèvres ce mercredi.

    « C’est un véritable manège émotionnel », a-t-il confié. « J’ai traversé toutes sortes de sentiments. J’ai été bouleversé, puis heureux. C’est surréaliste, mais il était crucial de garder mon calme. Je ne veux jamais réagir sous le coup de la colère ou de l’émotion. »

    Son absence contre la Belgique aura une forte charge émotionnelle, mais, dans les jours qui précèdent la rencontre, il estime encore avoir un rôle à jouer.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Conserver un esprit d’aide

    Reste à voir qui prendra la place de Balogun.

    Dès le coup de sifflet final mercredi, la réflexion a été lancée. Interrogés en zone mixte, les joueurs ont tenu un discours unanime : le groupe compte 26 éléments, et l’un des 25 coéquipiers de Balogun sera prêt à prendre le relais.

    Vendredi, le discours n’avait pas changé.

    « Il faut être prêt à saisir sa chance », a déclaré Adams. « Quand un joueur comme Balo manque à l’appel, forcément, quelques ajustements sont nécessaires, mais nous avons fait preuve d’adaptabilité. Les gars ont montré qu’ils étaient prêts à jouer. Que ce soit [Ricardo] Pepi, Haji [Wright] ou une autre solution, qui sait ? Je ne suis pas l’entraîneur, mais oui, ça devrait être une opportunité passionnante pour tout le monde de se montrer à la hauteur. »

    Les deux joueurs se sont exprimés devant la presse avant la séance de vendredi. L’attaquant, impatient de retrouver le terrain, a confié que l’entraînement lui permettrait de « se vider la tête ».

    « Je me sens serein en ce moment, a-t-il expliqué. Je suis prêt à m’entraîner, et le simple fait d’être sur les terrains m’aide à me changer les idées. Pour moi, c’est un jour comme les autres. »

    L’entraînement lui permet aussi d’apporter son aide là où il le peut. Il ne jouera peut-être pas lundi, mais il peut déjà préparer ceux qui seront sur le terrain.

    « Tout ce dont il a besoin », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment il préparerait son éventuel remplaçant. « Je ne suis pas du genre à vous assaillir de questions. Non, je suis plutôt réservé en général, mais quoi qu’il ait besoin, pas seulement lui, mais n’importe qui dans l’équipe qui aurait besoin d’un conseil ou de quoi que ce soit.

    « Si je peux apporter ma pierre à l’édifice, je le ferai avec plaisir. J’ai toujours dit que l’équipe passait avant tout, que je sois sur le terrain ou non. »

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    Une chance pour les autres de trouver l’inspiration

    Balogun va s'installer dans ses nouveaux locaux cette semaine et, lorsque le coup d'envoi sera donné, il aura hâte de suivre le match. Il ne jouera pas, mais il reste un élément clé de cette aventure. C'est en grande partie grâce à lui que l'équipe nationale américaine est arrivée jusqu'ici, et comme l'a déclaré Tim Ream après le match, c'est désormais à tous les autres de se mobiliser pour remplacer l'attaquant suspendu.

    « Il suffit de soutenir les gars, de soutenir l’équipe », a déclaré Balogun. « J’adore voir à quel point le pays s’investit dans notre parcours et dans ce que nous faisons, donc je pense que mon rôle consiste simplement à continuer à soutenir tout le monde. »

    Il espère que ce soutien portera ses fruits et que son été ne s’arrêtera pas là. Il veut croire que l’équipe saura surmonter son absence pour revenir encore plus forte.

    C’est précisément l’exemple qu’il entend donner : dans l’adversité, joueurs et équipes doivent garder la tête froide et faire ce qu’il faut. Lundi, l’équipe nationale américaine aura, sans son attaquant, une nouvelle occasion de le démontrer.

    « Nous inspirons encore beaucoup de monde : des petits enfants, des garçons et des filles qui nous regardent », a déclaré Balogun. « Nous devons leur montrer la bonne façon de gérer les situations, même quand on a l’impression que c’est injuste. »

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