« Nous devons montrer l'exemple » : Folarin Balogun réagit à son carton rouge « injuste » et explique pourquoi il a choisi de serrer la main de l'arbitre

SEATTLE – Malgré la frustration et l’émotion, Folarin Balogun savait qu’il lui restait un dernier geste à accomplir.

Quelques instants après le coup de sifflet final, toujours vêtu de son maillot d’entraînement de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il s’est approché de l’arbitre Raphael Claus, l’a regardé dans les yeux et lui a serré la main. Aucune dispute, aucune rancœur, aucune scène, malgré la décision controversée de Claus d’expulser Balogun en deuxième mi-temps. Juste un homme serrant la main d’un autre après un match de football.

Moins d’une heure plus tôt, pourtant, l’un des deux hommes avait brusquement changé la Coupe du monde de l’autre. Lorsque Claus a brandi son carton rouge sous le nez de Balogun, le destin de l’attaquant a basculé. Jusqu’alors, il était le meilleur joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis cet été, ayant déjà trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre. En raison de cette exclusion, l’équipe nationale américaine abordera le plus grand match de l’histoire du football américain sans son attaquant pour mener l’offensive.

C’est un coup dur, et quarante-huit heures plus tard les émotions restent vives, surtout pour l’attaquant. Pourtant, la déception n’est pas une excuse pour renoncer à ses principes, insiste-t-il. Elle ne doit pas non plus l’empêcher d’incarner les valeurs qu’il veut défendre.

« On peut avoir l’impression qu’une injustice nous a été faite, mais ce n’est pas une excuse pour manquer de respect ou ne pas agir correctement », a-t-il expliqué au sujet de la poignée de main. « Après chaque match, j’essaie de serrer la main de tout le monde. Ce match n’a pas fait exception. Le plus important pour moi, c’est aussi de donner le bon exemple aux spectateurs.

« Je suis conscient d’une chose : la Coupe du monde est peut-être la première occasion pour de nombreux téléspectateurs américains de suivre cet événement. Il est important de montrer aux gens que, quoi qu’il leur arrive, du bon ou du mauvais, il faut simplement continuer à rester soi-même. »

Désormais, tous les regards se tournent vers la Belgique, et ce, de manière controversée, sans Balogun. La FIFA a confirmé vendredi que l’attaquant purgerait bien une suspension d’un match à la suite de son expulsion, après avoir réexaminé les faits pour déterminer une sanction supplémentaire. Ce scénario était le plus probable, d’autant plus au vu de la polémique qui entoure encore cette décision arbitrale.